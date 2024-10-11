数据治理侧重于组织数据的质量、安全性和可用性。数据治理的目标是维护安全、高质量的数据，便于数据发现和商业智能计划的访问。

首席数据官负责建立、监控和更新组织的数据治理框架。CDO 实施治理政策和流程，以提高数据质量，减少数据孤岛，帮助确保合规性和安全性，并适当分配数据访问权限。

CDO 经常与 IT 和法律高管合作，帮助确保数据治理标准符合保护敏感数据的最新政府法规。他们还与业务部门负责人合作，帮助确保数据治理策略在整个组织内得到一致应用。