组织制定正式的 DLP 策略来防止所有类型的数据丢失。DLP 策略的核心是一组 DLP 原则，用于定义用户应如何处理企业数据。DLP 策略涵盖关键数据安全实践，例如数据存储位置、谁可以访问数据、如何使用数据以及如何对其进行安全性控制。

信息安全团队通常不会为所有数据制定单一的策略，而是为其网络中不同类型的数据创建不同的策略。这是因为不同类型的数据往往需要不同的处理方式。

例如，信用卡卡号和家庭住址等个人识别信息 (PII) 通常受到数据安全法规的约束，这些法规规定了公司可以使用这些信息做什么。另一方面，公司可以自由处置其知识产权 (IP)。此外，需要访问 PII 的人可能与需要访问公司 IP 的人不同。两种数据都需要保护，但保护方式不同。

安全团队可创建多个精准的 DLP 策略，这样他们就能对每类数据应用适当的安全标准，而不会干扰经授权的最终用户已获得批准的行为。组织会定期修订这些策略，以跟上相关法规、企业网络和业务运营的变化。