并非所有个人数据都被视为 PII。例如，有关个人流媒体使用习惯的数据不属于 PII。这是因为，仅凭一个人在 Netflix 上看过的内容就想识别他的身份，即使不是不可能，也是很难的。PII 仅指指向特定人员的信息，例如您在联系银行时可能提供的用于验证身份的信息。

在 PII 中，有些信息比其他信息更加敏感。敏感 PII 是可直接识别个人身份的敏感信息，一旦泄露或被盗，可能会造成重大损害。

社会安全号码 (SSN) 就是敏感 PII 的一个典型示例。由于许多政府机构和金融机构使用 SSN 来验证人们的身份，因此窃取 SSN 的犯罪分子可以轻松访问受害者的税务记录或银行账户。敏感 PII 的其他示例包括：

唯一身份识别号码，例如驾照号码、护照号码和其他政府颁发的身份证号码。

生物识别数据，例如指纹和视网膜扫描。

财务信息，包括银行账号和信用卡号。

医疗记录。

敏感的 PII 通常不公开，大多数现有的数据隐私法要求组织通过加密、控制访问者或采取其他网络安全措施来实施保护。

非敏感性 PII 是指如果单独泄露或被盗不会对个人造成重大损害的个人数据。它对于个人来说可能是独一无二的，也可能不是。例如，社交媒体账号属于非敏感 PII：它可以识别某人的身份，但恶意行为者不可能仅凭社交媒体账号名称就实施身份盗窃。非敏感 PII 的其他示例包括：

一个人的全名

母亲的娘家姓

电话号码

IP 地址

出生地

出生日期

地理信息（邮政编码、城市、州、国家或地区等）

就业信息

电子邮件地址或邮寄地址

种族或民族

宗教

非敏感 PII 通常是公开的。例如，电话号码可能列在电话簿中，地址可能列在地方政府的公开不动产记录中。一些数据隐私法规并不要求保护非敏感的 PII，但许多公司还是采取了保护措施。这是因为犯罪分子可能会通过组合多个非敏感 PII 来制造麻烦。

例如，黑客可以利用某人的电话号码、电子邮件地址和母亲的娘家姓氏侵入某人的银行账户应用程序。该电子邮件为他们提供了一个用户名。伪造电话号码可以让黑客收到验证码。母亲的娘家姓氏为安全问题提供了答案。

值得注意的是，某些信息是算作敏感还是非敏感 PII 在很大程度上取决于具体情形。全名本身可能不敏感，但看过某位医生的人的名单是敏感的。同样，一个人的电话号码可能是公开的，但用于社交媒体网站上双因素身份验证的电话号码数据库将是敏感的 PII。

敏感信息何时成为 PII？

具体情形还决定了某些信息是否被视为 PII。例如，经汇总的匿名地理位置数据通常被视为通用个人数据，因为无法辨识任何单个用户的身份。

但是，匿名地理位置数据的单个记录可能会成为 PII，正如最近的联邦贸易委员会 (FTC) 诉讼（ibm.com 外部链接）所证明的那样。

FTC 认为，数据经纪人 Kochava 出售的地理位置数据算作 PII，因为“该公司的定制数据源允许购买者识别和跟踪特定的移动设备用户。例如，移动设备在夜间的位置很可能是用户的家庭地址，可以与房产记录相结合以揭示他们的身份。”

技术的进步也使得用更少的信息来识别个人变得更容易，从而有可能降低总体上被视为 PII 的门槛。例如，IBM 和马里兰大学的研究人员设计了一种算法（ibm.com 外部链接）。该算法通过将匿名位置数据与来自社交网站的公开信息相结合来识别特定的个人。