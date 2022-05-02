什么是数据管理计划？

数据管理计划通常包含五个部分：

1. 目的声明

2. 数据定义

3. 数据收集和访问

4. 常见问题及解答 (FAQs)

5. 研究数据限制

每一个重点领域都支持研究机构和研究出资方（或您的数据管理团队）评估与给定项目相关的风险。 数据管理计划还涉及如何管理这种风险。 例如，如果在项目中使用敏感数据，那么在将来的项目中重复使用该数据是否合适？ 这取决于数据的敏感性，它可能不适用或者可能需要额外征求用户同意。

数据管理计划的每个组成部分都侧重于特定的信息，我们将逐个深入研究。

1. 目的声明： 它解释团队需要在项目中获取特定类型数据的原因。 这部分应明确概述团队尝试用该数据集回答的问题。

2. 数据定义： 数据描述可帮助最终用户及其受众了解命名约定及其与特定数据集的对应关系。 其中一些信息也可能保存在元数据中，通常通过数据源和文件格式标记数据。 在整个数据采集过程中创建并遵守预定义的元数据标准也会保证数据收集始终一致、集成过程更加顺利。

3. 数据收集和访问： DMP 的这一部分重点介绍如何从数据存储库收集、存储和访问数据。 其中可能涉及任何现有数据的数据源或创建新数据会采用的方法，如试验。 它还应包含有关数据时间的信息，即更新频率和时间段。 数据的类型和时间通常会提供存储和第三方访问的信息。 例如，非结构化数据需要 非关系型 系统而不是 关系型 ，与较小的数据集相比，较大的数据集需要更多的计算能力。 数据共享也可能出于隐私或知识产权原因而受到限制。 由于项目利益相关方希望敏感数据（例如个人身份信息，PII）得到最谨慎和安全的处理，因此数据所有者必须清楚他们的数据管理实践，尤其是针对敏感数据的管理实践。 这包括数据长期保存的问题，例如数据存档或数据复用。 关于确实属于非敏感型的数据，希望为第三方提供访问原始数据和研究结果的途径。

4. 常见问题及解答： 本节内容包罗万象，涉及数据管理项目中的其他常见问题，例如共享计划，脚注首选项和数据备份方法。 研究人员或数据所有者可以突出显示相近或相关项目所有者的任何数字对象标识符 (DOI)。 此外，项目所有者在归档数据时，还需要解决档案存在的时间问题。 是一年、五年还是无限期归档？

5. 研究数据限制： 本部分解决数据集的预限制，它会限制数据集推广到更广泛人群的能力。 例如，数据可能集中在按照地理区域、性别、种族、年龄组等划定的特定人群。