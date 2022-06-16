数据治理目标是保留安全且易于访问的高质量数据，以获得更深入的业务洞察。

大数据和数字化转型工作是数据治理计划的主要驱动力。随着物联网 (IoT) 技术等新数据源产生的数据量不断增加，组织需要重新考虑其数据管理做法以扩展商业智能。有效的数据治理计划旨在提高数据质量，减少数据孤岛，确保合规性和安全性，并适当分配数据访问。