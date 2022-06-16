数据治理通过不同的策略和标准提高组织的数据可用性、质量和安全性。这些过程确定数据所有者、数据安全措施和数据预期用途。
数据治理目标是保留安全且易于访问的高质量数据，以获得更深入的业务洞察。
大数据和数字化转型工作是数据治理计划的主要驱动力。随着物联网 (IoT) 技术等新数据源产生的数据量不断增加，组织需要重新考虑其数据管理做法以扩展商业智能。有效的数据治理计划旨在提高数据质量，减少数据孤岛，确保合规性和安全性，并适当分配数据访问。
本电子书探讨了与数据治理和隐私相关的主题，例如，可扩展性、企业范围的标准和数据沿袭。
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数据管理的范围比数据治理更广泛。 它可以定义为采集、处理、保护和存储组织数据的实践，然后将其用于制定战略决策以改善业务成果。 这既包括数据治理，也包括数据生命周期管理的其他方面，例如数据处理、数据存储、数据安全等。 由于数据管理的这些其他方面也可能影响数据治理，因此这些团队需要协同工作以执行数据治理策略。 例如，数据治理团队可能会识别不同数据集之间的共性，但如果想要将这些数据集整合起来，他们需要与数据管理团队合作来定义数据模型和数据架构，从而促进这些联系。 再比如数据访问，数据治理团队可以围绕对特定类型数据（例如个人身份信息 (PII)）的数据访问设置策略，但数据管理团队将直接提供这种访问权限，或者设置适当的机制以提供这种访问权限（例如，利用内部定义的用户角色来批准访问）。
实施数据治理框架可以增加组织内数据的价值。 由于数据治理有助于提高整体数据的准确性，它还会影响基于该数据的结果，包括较为简单的日常业务决策以及较为复杂的自动化计划。 一些关键好处包括：
尽管数据治理的好处显而易见，但数据治理计划要取得成功还需要克服许多障碍。 其中的一些挑战包括：
使用基于 Data Fabric 架构构建的平台，更快地预测结果。无论数据存储在何处，都能够采集、整理和分析数据。
在主动元数据和策略管理的支持下，利用智能编目技术为 AI 和分析激活业务就绪数据