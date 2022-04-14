蠕虫病毒是一种自我复制的恶意程序，无需人员交互即可在应用程序和设备之间传播。（与病毒相比，病毒只有在用户运行受感染的程序时才能传播。）虽然有些蠕虫病毒除了传播之外什么也不做，但许多蠕虫病毒会造成更严重的后果。例如，WannaCry 勒索软件造成了估计 40 亿美元的损失，该蠕虫病毒通过在连接的设备之间自动传播来实现其影响最大化。

特洛伊木马将自己伪装成有用的程序，或隐藏在合法软件中，以欺骗用户进行安装。远程访问特洛伊木马 (RAT) 会在受感染的设备上创建秘密后门。另一种类型的特洛伊木马称为“dropper”，它一旦稳定植入，就会安装其他恶意软件。Ryuk 是近期最具破坏性的勒索软件病毒之一，使用 Emotet 特洛伊木马来感染设备。

Rootkit 是恶意软件数据包，允许黑客获得对计算机操作系统或其他资产的特权、管理员级别的访问权限。然后，黑客可以使用这些提升的权限来做几乎任何他们想做的事，例如添加和删除用户或重新配置应用程序。黑客经常使用 Rootkit 来隐藏恶意进程或禁用可能捕获它们的安全软件。



假冒安全软件会通过恐吓让用户下载恶意软件，或将敏感信息传递给欺诈者。假冒安全软件通常会突然弹出一条紧急消息，通常会警告用户他们已经违法或其设备有病毒。该弹窗将指示用户支付“罚款”或下载虚假安全软件，而这些软件实际上是恶意软件。

间谍软件隐藏在受感染的计算机上，会秘密收集敏感信息并将其传输给攻击者。一种常见的间谍软件名为击键记录器，会记录用户的所有击键，从而支持黑客获取用户名、密码、银行账户和信用卡卡号、社会保障编号以及其他敏感数据。



广告软件通过不需要的弹出广告向设备发送垃圾邮件。广告软件通常包含在免费软件中，而用户并不知情。当用户安装程序时，他们也会不知不觉地安装广告软件。大多数广告软件只不过是一种烦人的东西，但有些广告软件会收集个人数据，将 Web 浏览器重定向到恶意网站，甚至在用户点击其中一个弹出窗口时将更多恶意软件下载到用户的设备上。

