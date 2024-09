虽然员工采用影子 IT 通常是为了获得预期的好处,但影子 IT 资产会给组织带来潜在的安全风险。这些风险包括:

失去 IT 可见性和控制

由于 IT 团队通常不知道特定的影子 IT 资产,因此这些资产中的安全漏洞未得到解决。根据《IBM® Security Randori 2022 年攻击面管理现状》报告,组织的暴露资产平均比其资产管理计划确定的多 30%。最终用户或部门团队可能不了解这些资产的更新、补丁、配置、权限以及关键安全和监管控制的重要性,从而进一步加剧了组织的风险。

数据安全问题

敏感数据可能会存储在不安全的影子 IT 设备和应用程序上、被不安全的影子 IT 设备和应用程序访问或传输,从而使公司面临数据泄露的风险。在备份官方认可的 IT 资源期间,不会捕获影子 IT 应用程序中存储的数据,因此在数据丢失后很难恢复信息。影子 IT 也可能导致数据不一致:当数据分布在多个影子 IT 资产中而没有任何集中管理时,员工可能会处理非官方、无效或过时的信息。

合规问题

《健康保险流通和责任法案》、《支付卡行业数据安全标准》和《通用数据保护条例》等法规对处理个人身份信息有严格的要求。没有合规专业知识的员工和部门推出的影子 IT 解决方案可能不符合这些数据安全标准,从而导致组织面临罚款或法律诉讼。

业务效率低下

影子 IT 应用程序可能无法与经批准的 IT 基础架构轻松集成,从而阻碍依赖共享信息或资产的工作流程。在引入新的授权资产或为特定部门配置 IT 基础设施时,IT 团队不太可能考虑影子 IT 资源。因此,IT 部门可能会对网络或网络资源进行更改,从而破坏团队所依赖的影子 IT 资产的功能。