UEM 是一系列移动安全管理工具中的最新成员；为了应对过去二十年来组织、员工、移动设备和工作方式之间不断变化的关系，这些工具应运而生，并且不断发展。

从 MDM...

工作场所中引入的首批移动设备归公司所有，并且为此开发了移动设备管理 (MDM) 工具，以使 IT 管理员能够管理和保护这些设备。 MDM 工具让管理员能够完全控制设备的所有功能。 他们可以置备、注册和加密设备，配置和控制无线访问，安装和管理企业应用，跟踪设备的位置，并在设备丢失或被盗时锁定和擦除设备中的内容。

...到 MAM...

MDM 曾经是受到广泛认可的移动管理解决方案，但在智能手机日益流行，以至于员工希望能够使用自己的个人智能手机开展工作（而不是同时携带工作设备和个人设备）之后，情况发生了变化。 自带设备 (BYOD) 策略由此产生。 但很快，对于将个人手机和个人数据的完全控制权交给 MDM，员工开始感到不满。

于是一种全新的解决方案 - 移动应用管理 (MAM) 应运而生。 MAM 专注于应用管理，而不是针对整个移动设备的管理控制。 借助 MAM，管理员可以完全控制企业应用以及与之相关的企业数据；他们还可以对员工的个人应用实施足够的控制以保护企业数据，而不必接触甚至查看员工的个人数据。

...到 EMM...

但 MAM 解决方案也存在一定的局限性，这主要是因为，员工以爆炸式的速度在 iOS 或 Android 设备中添加新应用，而 MAM 根本无法跟上这种步伐。 作为应对之策，供应商将 MDM、MAM 和一些相关工具结合起来，创造出企业移动管理 (EMM) 套件。 EMM 包含 MDM 的企业数据安全能力、MAM 所提供的卓越员工体验，以及对办公场所外使用的所有设备的管理和安全控制能力，这不仅包括智能手机，还包括在办公场所外使用的笔记本电脑和 PC。

...到 UEM

EMM 留下了最后一个终端管理缺口（以及潜在的安全漏洞）。 由于未提供管理现场最终用户设备的能力，因此需要管理员使用单独的工具和策略，管理现场和非现场设备及安全性。 这带来了额外的工作量、混乱和更高出错几率 - 几乎与此同时，更多的雇主尝试让更多的员工在家工作。

UEM 的出现解决了这个问题。 它将 EMM 的功能与传统上用于管理本地 PC 和笔记本电脑的客户端管理工具 (CMT) 结合起来。 大多数 UEM 工具还包含或集成了终端安全工具，或者相互配合使用，例如反病毒软件和反恶意软件工具、Web 控制软件、用户和实体行为分析 (UEBA) 解决方案、集成防火墙等。