作为一个专业领域，数据科学的范围远大于单纯进行数据分析的任务，并且被视为独立的职业路径。从事数据科学工作的专业人员被称为数据科学家。他们构建统计模型、开发算法、训练机器学习模型，并创建框架以：

预测短期和长期结果

解决业务问题

发现机会

支持业务战略

自动执行任务和流程

为 BI 平台提供支持

在信息技术领域，数据科学职位目前在许多组织和行业中都有大量需求。要从事数据科学职业，您需要对机器学习和 AI 有深入理解和广泛知识。您的技能应包括能够使用编程语言 Python、SAS、R 和 Scala 编写代码。此外，您还应具备使用大数据平台（如 Hadoop 或 Apache Spark）的经验。另外，数据科学还需要具备 SQL 数据库编码经验，以及处理各种类型非结构化数据（如视频、音频、图片和文本）的能力。

数据科学家在收集、清理和评估数据时通常会执行数据分析。通过分析数据集，数据科学家可以更好地理解这些数据在算法或机器学习模型中的潜在用途。数据科学家还会与数据工程师紧密合作，数据工程师负责构建数据管道，为科学家提供其模型所需的数据，以及为模型在大规模生产环境中使用所依赖的管道。