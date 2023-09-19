作为一个专业领域，数据科学的范围远大于单纯进行数据分析的任务，并且被视为独立的职业路径。从事数据科学工作的专业人员被称为数据科学家。他们构建统计模型、开发算法、训练机器学习模型，并创建框架以：
在信息技术领域，数据科学职位目前在许多组织和行业中都有大量需求。要从事数据科学职业，您需要对机器学习和 AI 有深入理解和广泛知识。您的技能应包括能够使用编程语言 Python、SAS、R 和 Scala 编写代码。此外，您还应具备使用大数据平台（如 Hadoop 或 Apache Spark）的经验。另外，数据科学还需要具备 SQL 数据库编码经验，以及处理各种类型非结构化数据（如视频、音频、图片和文本）的能力。
数据科学家在收集、清理和评估数据时通常会执行数据分析。通过分析数据集，数据科学家可以更好地理解这些数据在算法或机器学习模型中的潜在用途。数据科学家还会与数据工程师紧密合作，数据工程师负责构建数据管道，为科学家提供其模型所需的数据，以及为模型在大规模生产环境中使用所依赖的管道。
数据科学具有迭代性，这意味着数据科学家会提出假设并进行实验，以验证是否可以利用现有数据实现预期结果。这一迭代过程被称为数据科学生命周期，通常包括七个阶段：
预测性分析：预测性分析有助于识别一个或多个数据集中的趋势、相关性和因果关系。例如，零售商可以预测哪些门店最有可能售罄某类产品。医疗系统也可以预测哪些地区会出现流感或其他感染病例的上升。
规范性分析：规范性分析能够预测可能的结果并提供决策建议。电气工程师可以利用规范分析对各种电气系统进行数字化设计和测试，以了解预期的能量输出并预测系统组件的最终使用寿命。
诊断分析：诊断分析有助于确定事件发生的原因。例如，制造商可以分析生产线上故障的组件，从而找出其失效的原因。
描述性分析：描述性分析评估数据集的数量和质量。例如，内容流媒体提供商通常会使用描述性分析来了解在特定时间段内失去或新增了多少订阅者，以及用户在观看哪些内容。
业务决策者可执行数据分析，以获得有关销售、营销、产品开发和其他业务因素的可操作的洞察分析。数据科学家还依靠数据分析来理解数据集并开发算法和机器学习模型，从而有利于研究或提升业务性能。
几乎任何领域的相关利益者都可以进行数据分析。例如，业务分析师可以使用 BI 仪表板进行深入的业务分析，并可视化从相关数据集中汇总的关键绩效指标。他们也可能使用 Excel 等工具对数据进行排序、计算和可视化。然而，许多组织会聘用专职数据分析师，专注于数据整理和分析结果的解释，以回答那些需要大量时间和精力的特定问题。需要全职数据分析师的一些常见用例包括：
数据分析师依赖于一系列的分析和编程技能以及专业解决方案，其中包括：
从事数据科学并非没有挑战。数据可能存在分散问题，数据科学技能可能短缺，同时培训和部署存在严格的 IT 标准。此外，将数据分析模型投入实际运营也可能具有挑战性。
IBM 的数据科学与 AI 生命周期产品组合建立在我们长期致力于开源技术的基础上。该产品组合涵盖多种能力，使企业能够以全新方式释放数据价值。其中一个例子是 watsonx，这是一个 AI 产品组合，可加速生成式 AI 在核心工作流中的应用，从而提升生产力。
Watsonx 包含三个强大的组成部分：watsonx.ai studio 用于新的 基础模型、生成式 AI 和机器学习；watsonx.data fit-for-purpose store 提供 数据湖的灵活性与数据仓库的性能；watsonx.governance toolkit 用于支持负责任、透明且可解释的 AI 工作流。
watsonx 的这些组件结合到一起，使组织能够：
IBM® Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用数据科学工具和解决方案，利用数据、算法、机器学习和 AI 技术发现模式，并构建预测。
推出 Cognos Analytics 12.0，人工智能驱动洞察分析可以更好地做出决策。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。