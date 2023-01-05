合适的数据架构可帮助您的组织提高数据质量，因为它可提供一个框架，该框架决定了如何在商业智能和数据科学用例中收集、传输、存储、保护、使用和共享数据。

第一代数据架构以企业数据仓库和商业智能平台为代表，其特点是存在成千上万个 ETL 作业、表格和报告，但只有一小部分专业数据工程师才能理解，因此对业务产生的积极影响的认识不足。下一代大数据平台和由中央数据工程师团队运行的长期批处理作业，往往会导致数据湖沼泽的出现。

这两种方法通常都是单体式和集中式架构，围绕数据摄取、处理、清洗、聚合和服务等机械功能展开。这造成了许多组织瓶颈和技术瓶颈，阻碍了多个维度上的数据集成和规模化：数据环境的不断变化、数据源和数据消费者的激增、用例所需的转型和数据处理的多元性以及对变化的响应速度。