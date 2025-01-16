长期以来，众多组织都依赖关系型数据库（开发于 20 世纪 70 年代）和数据仓库（开发于 20 世纪 80 年代）来管理其数据。这些解决方案仍然是许多组织的 IT 生态系统的重要组成部分，但它们主要是为结构化数据集设计的。

随着互联网的发展，尤其是社交媒体和流媒体的到来，组织发现自己需要处理更多的非结构化数据，例如自由格式的文本和图像。由于严格的架构和相对昂贵的存储成本，数据仓库和关系数据库无法处理大量涌入的数据。

2011 年，时任 Pentaho 首席技术官的 James Dixon 创造了“数据湖”一词。Dixon 将数据湖视为数据仓库的替代方案。数据仓库为目标业务用例提供经过预处理的数据，而 Dixon 将数据湖设想成以其自然格式存储的大量数据。用户可以随意从这个湖中提取并使用所需的数据。

许多最早的数据湖都是基于 Apache Hadoop 构建的，后者是一个用于分布式处理大型数据集的开源软件框架。这些早期的数据湖托管在本地，但随着数据量持续激增，这一情况很快就变成了一个问题。

云计算提供了一种解决方案：将数据湖转移到更具可扩展性的云对象存储服务。

数据湖至今仍在不断发展。现在，许多数据湖解决方案不仅提供廉价、可扩展的存储，还提供数据安全和治理工具、数据目录和元数据管理等功能。

数据湖也是湖仓一体的核心组件，湖仓一体是一种相对较新的数据管理解决方案，结合了数据湖的低成本存储和仓库的高性能分析功能。（更多信息，请参阅“数据湖与湖仓一体”）。