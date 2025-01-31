极致个性化是一种业务战略，利用先进技术根据个人客户的行为和偏好提供高度定制的体验、产品或服务。
超个性化利用 人工智能 (AI)、 生成式 AI 、 机器学习 (ML) 和实时数据分析等技术来打造高度个性化的客户体验。它比传统的个性化更深入，传统的个性化可能涉及称呼客户的名字或根据他们的购买历史推荐产品。超个性化会利用更精细的数据点，例如浏览行为、位置、偏好，甚至天气或一天中的时间等情境因素。这些细节使企业能够提供高度相关的个性化体验，让每位客户都感受到独一无二，从而培养一种联系感和信任感。
超个性化在零售、娱乐、医疗保健和银行业等行业越来越普遍。AI 被用于为个人用户量身定制消息传递、产品推荐和服务。这种被称为 AI 个性化的技术可以让企业创建高度定制化的互动，从而增强用户体验，提高用户参与度。
例如，Netflix 或 Spotify 等流媒体平台使用 AI 驱动的推荐引擎来推荐基于用户观看或收听习惯的内容。同样，电子商务网站会根据购物者的浏览历史和偏好来个性化推荐产品。这些技术受到了欢迎。IBM 商业价值研究院的一项研究显示，五分之三的消费者希望在购物时使用 AI 应用程序。 1麦肯锡的一项研究也发现，71% 的消费者希望公司提供个性化内容。在这些客户中，有 67% 的人表示，当他们与企业的互动不符合他们的需求时，他们会感到沮丧。2
实施超个性化需要强大的数据基础设施和对数据隐私的承诺。企业必须负责任地处理数据集和敏感的客户信息，遵守相关的数据保护法规，以维护信任和合规性。
当今的消费者面临着众多选择。超个性化 代表着客户参与战略的重大演变，超越了一般的数字营销活动，提供符合个人偏好的定制化体验。随着科技继续进步，有效实施超个性化的企业可能会通过提供与每个客户产生独特共鸣的价值来获得竞争优势。
消费者期望的是符合其独特偏好、行为和需求的互动，而不是放之四海而皆准的方式。超个性化满足了这一需求，同时促进了更强大的用户留存策略。个性化营销的优势是实实在在的：麦肯锡称，它可以将获客成本降低 50%，收入提高 5-15%，营销投资回报率提高 10-30%。 3
当客户感到自己被理解和重视时，他们更有可能与品牌互动、重复购买并培养持久的忠诚度。这种情感联系提高了客户满意度，使企业在竞争激烈的市场中脱颖而出，吸引客户转向优先考虑其个人需求和偏好的品牌。
超个性化也支持创新。数据收集和客户分析使企业能够更深入地了解新兴趋势和客户行为。这些活动与更广泛的数字化转型计划相契合，企业利用科技来完善期策略、开发新产品并预测客户需求。
极致个性化与传统个性化之间的主要区别在于所用数据的深度和所提供的个性化级别。传统个性化通常使用基本客户信息（例如姓名、购买历史记录或人口统计）来创建通用的定制体验。例如，在电子邮件中包含客户姓名或根据客户过去的购买情况推荐产品，都是传统个性化。虽然在一定程度上有效，但这种方法依赖于静态数据，可能无法准确反映客户当前的需求或偏好。
超个性化通过使用 AI、机器学习和实时数据分析等先进技术，超越了这些表面层面的策略。它整合了广泛的数据点，包括行为模式、浏览活动、位置、设备使用情况，甚至诸如一天中的时间或天气等情境因素。这种深度使企业能够创造高度个性化的动态体验，以适应客户不断变化的环境。例如，电子商务平台可能会根据客户最近的点击记录、偏好和类似用户的当前趋势实时推荐产品。
此外，传统个性化是基于过去的数据进行被动反应的。而超个性化则是主动的，利用预测性分析来提供更加无缝且相关的体验。它分析客户数据中的模式，以预测未来的行为或偏好。这种能力使企业能够在客户明确表达需求之前就预见到客户的需求。这种程度的复杂性使得超个性化在创造有意义的互动、推动转化以及建立客户忠诚度方面卓有成效。
超个性化将交互转变为高度相关且基于情境的体验，从而提高了客户满意度和参与度。以下几个示例说明了超个性化的应用场合和应用方式。
-广告
-动态网页
-推荐引擎
-全渠道客户服务
-智能聊天机器人
-动态定价和优惠
-应用内个性化
- 针对地理位置的促销活动
-自动填充文件
-忠诚度计划
超个性化广告利用客户的个人数据（例如浏览历史、偏好或过去的购买记录）来创建符合其特定兴趣的广告。例如，一位在网上搜索跑鞋的用户，可能会在 Facebook 上看到其最喜欢的品牌推出的新款轻便运动鞋的广告。鞋子的款式和颜色与他们之前购买的相似。
极致个性化的登陆页面会根据客户的位置、浏览历史记录或偏好进行动态定制，以显示最相关的内容。例如，居住在纽约并访问预订网站的常旅客会看到从纽约到巴黎的个性化旅行优惠。此外，还包括根据他们过去的预订情况推荐的酒店。
推荐引擎会分析客户行为和偏好，建议符合客户兴趣的个性化内容、产品或服务。这些引擎中的高级功能（例如实时数据处理）使企业能够动态地调整建议。例如，亚马逊可能会为用户最近搜索的笔记本电脑推荐耳机或保护套等配件。
全渠道客户服务将线上和线下互动联系起来，在多个接触点提供一致的个性化支持。例如，使用客户关系营销 (CRM)系统可确保员工能够访问客户的浏览和购买历史记录，从而使他们能够在线上和线下门店提供量身定制的建议。
服务聊天机器人利用客户数据，根据个人喜好和需求提供个性化的会话式帮助。银行的聊天机器人知道用户经常询问储蓄账户，可以主动建议新的有利息的账户。
动态定价是指根据客户行为、需求或偏好来调整价格或提供个性化折扣。例如，旅游平台可能会向经常前往夏威夷旅行的用户发送特别折扣优惠，以鼓励用户立即预订。
应用程序可以根据用户行为和偏好，动态调整用户界面或相关推荐。例如，对于经常点植物性餐食的客户，一款送餐应用程序会在主页上突出显示了素食餐厅。
利用位置数据，品牌可以根据客户所在的位置，为其提供高度相关的优惠或服务。例如，一家咖啡连锁店可以在早高峰期间发送推送通知，向距离其门店半英里内的顾客提供折扣。
预填充文档使用存储的客户信息来完成表格或申请，简化了用户的操作流程。例如，保险公司可以使用客户的现有数据预先填写续保申请，只需要他们确认或更新详细信息。
忠诚度计划利用客户购买历史记录和偏好来提供个性化的奖励、提醒和重新吸引客户的优惠。例如，一家美容产品零售商可以跟踪顾客的购买记录，并根据平均使用时间范围，在客户喜爱的保湿霜快用完时发送个性化电子邮件，提供忠诚度积分和折扣优惠。
在当今以客户为中心的经济中，极致个性化是企业的强大工具。极致个性化的优点包括：
增强客户体验：超个性化能够提供契合个人偏好与需求的定制化体验，让客户感受到被理解与重视。这会带来更有意义、更令人满意的互动。
提高客户参与度 ：通过呈现相关的内容、提供优惠和推荐，企业可以吸引并维持客户的注意力。从而提高参与度。
提高客户留存率和忠诚度：当客户感受到自身独特偏好受到重视时，他们更有可能再次光顾并与品牌建立长期关系。
全渠道一致性：超个性化确保客户在所有渠道的互动保持一致且无缝衔接，从而提升整体品牌体验。
增加收入：超个性化所实现的目标推荐与动态定价策略能够推动销售额增长，并提高平均订单价值。
提高运营效率 ：自动化和 AI 驱动的洞察分析可减少提供个性化体验所需的时间和资源，从而提高运营效率。
主动的客户服务：极致个性化使企业能够预测客户需求，并在潜在的痛点出现之前将其解决，从而使客户旅程更加顺畅。
提高营销投资回报率：极致个性化的营销工作更加精确和有针对性，减少无关活动的资源浪费，最大限度地提高投资回报。
更深入的客户洞察分析：为实现极致个性化而收集和分析的数据提供了有关客户行为、偏好和新兴趋势的宝贵洞察分析，为未来的业务战略提供信息。
竞争优势： 超个性化可以帮助企业通过提供独特且令人难忘的体验而脱颖而出，从而与竞争对手形成差异化。
企业可通过实施这些策略，为客户打造有意义、相关且无缝衔接的体验。
-使用 AI 和机器学习
-使用实时数据分析
-采用全渠道整合
-超越人口统计的细分
-投资客户数据平台 (CDP)
-使用行为触发器
-将个性化与情境相结合
-优先考虑数据隐私和安全
-持续测试和优化
-纳入反馈循环
AI 和机器学习对于处理大量客户数据以及识别模式或偏好至关重要。这些技术通过预测客户下一步可能需要或想要的内容，帮助企业提供预测性个性化服务。例如，AI 算法可以根据用户的收听习惯推荐音乐播放列表，或根据浏览历史记录预测未来的购买行为。
成功的超个性化依赖于实时数据的捕获和分析，以动态调整客户互动。例如，跟踪客户在网站上的浏览活动，即可实现即时个性化产品推荐。实时洞察分析使企业能够在恰当的时机满足客户的需求，从而提高其产品或服务的相关性。
所有接触点（包括网站、移动应用程序、电子邮件、线下门店和社交媒体）上提供无缝衔接的客户体验，对于超个性化而言至关重要。企业必须确保客户数据在各渠道间实现统一且可访问，从而保证互动的一致性和个性化。例如，客户在移动应用程序上浏览某款产品后，可能会通过电子邮件收到后续优惠信息。
超个性化并非仅根据人口统计特征对客户进行细分，而是基于客户行为、偏好，甚至心理特征（如价值观或动机）进行细分。这种更深层次的客户细分方式，能够确保信息传递和优惠活动更贴合客户真正关心的内容。
CDP 集中了各种来源的客户数据，从而形成统一的客户视图。通过整合数据，企业能够创建更精准的客户画像，为超个性化工作奠定基础。该平台可确保所有个性化策略所使用的数据保持一致且具有可操作性。
基于客户行为设置触发机制，例如在客户放弃购物车时发送折扣码，或在客户完成购买后推荐互补产品，可提升互动的相关性。行为触发机制能充分利用客户最有可能参与互动的时机
情境感知个性化考虑诸如一天中的时间、地理位置甚至客户正在使用的设备等因素。例如，一款餐厅应用程序可能会在早晨推送早餐特惠信息，或者根据用户的GPS定位推荐附近的用餐选择。
由于超个性化涉及收集和使用大量客户数据，企业必须确保遵守数据保护法规。关于数据使用的透明政策以及强有力的安全措施，能够与客户建立信任。如果客户觉得自己的数据得到了负责任的处理，他们就更愿意分享数据。
超个性化不是一蹴而就的。企业必须通过监控关键性能指标（例如点击率或转化率）来不断测试和改进他们的战略。不同的个性化体验 A/B 测试可以揭示什么最能引起客户的共鸣，从而帮助企业不断改进他们的方法。
收集客户反馈对于完善超个性化战略至关重要。企业应积极征求有关个性化体验的反馈，以确保满足客户期望并相应地调整计策。
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2 The value of getting personalization right – or wrong – is multiplying，麦肯锡，2021 年 11 月 12 日。
3 What is personalization? 麦肯锡，2023 年 5 月 30 日。