客户分析或客户数据分析是利用客户数据跟踪、分析客户需求和期望，并做出明智的决策。

客户数据可以为公司提供全面指导，从营销活动的开展，到业务决策的制定，再到产品开发的优先级排序。

客户分析是客户体验 (CX) 的关键组成部分，而后者指客户与企业所有互动所产生的感知记录。企业可以利用客户分析工具，通过优化客户互动来提升客户体验。它可以帮助企业在客户旅程中（从客户获取到客户留存）提升客户体验的各个方面，最终提升企业的盈利能力。

客户体验可以与客户群建立情感纽带，帮助公司通过吸引更多客户、增加销售额和加深客户忠诚度来建立竞争优势。