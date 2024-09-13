成功的客户获取战略往往侧重于吸引最有可能成为忠诚拥趸、从而为企业带来更多利润的客户。

虽然大部分营销战略侧重于建立品牌知名度和扩大组织的影响力，但客户获取的实践强调将目标受众转化为合格的潜在客户，然后转化为有形的销售。

关注客户流失率和客户终身价值 (CLV) 等指标有助于企业衡量其客户获取工作的有效性，并将首次购物者转变为付费客户。此流程能涉及各种战略和计策，而它们旨在识别理想的客户、传达产品的价值以及指导消费者完成购买流程。

客户获取是业务增长的一个关键方面。获取新的忠诚客户可以增加收入，帮助扩大市场范围并展示组织的长期可持续发展。它通常由营销团队和销售团队合作组织。

通常，基本的获客流程遵循三个步骤：吸引潜在客户，培养这些潜在客户直到他们准备好进行销售，以及将这些潜在客户转化为客户。这一过程可以通过多个渠道同时进行，包括：

通过网站播客或其他媒体进行内容营销

电子邮件通信

社交媒体上的互动

短信

活动

推荐和激励计划

客户支持互动

付费广告

网红合作关系

网络研讨会

当今的全渠道、数字优先环境使客户获取变得更加复杂。消费者拥有无限的选择，并要求在客户体验（包括购买前）中获得顺畅的体验。多达 82% 的客户在寻找所需商品的过程中，花费了不到 10 分钟的时间。1与此同时，96% 遇到较大摩擦的客户很可能不会注册该品牌的产品。 2潜在客户希望拥有无缝、动态和情境化的客户旅程。他们花费数小时研究购买哪些产品。

鉴于客户获取专家处理的大量数据，许多组织实施了精选的自动化 或人工智能 (AI) 工具来增强其客户获取流程。这可能包括为 客户关系管理 (CRM) 部署机器人流程自动化 (RBA)，使用 AI根据用户行为推荐数字营销策略，或根据性能自动优化目标广告活动。

成功的客户获取战略致力于确定强有力的具体方法来吸引客户并使该过程可重复。当今的许多企业认为客户获取是一个持续的过程，而不是单一的转化时刻。