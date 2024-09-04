发布日期：2024 年 9 月 4 日
撰稿人：Teaganne Finn、Amanda Downie
客户终身价值 (CLV) 是指客户在整个关系中对企业的总价值或利润。它是跟踪客户体验和价值的最重要指标之一。
顾名思义，CLV 着眼于客户对整个组织的价值，而不仅仅是在一次互动中。
该指标是了解整体用户留存率和客户忠诚度的关键。CLV 并不考虑企业中的单笔交易，而是考虑客户在整个生命周期内进行过或将要进行的所有潜在交易。它使用这些信息作为计算客户收入的基础。
有两种方法可以衡量客户终身价值。第一个是历史客户终身价值，第二个是预测性客户终身价值。历史 CLV 着眼于现有客户在该业务上已花费金额。预测性 CLV 是对客户可能花费金额的估计。
历史 CLV 比预测性 CLV 更为简单明了。后者需要一个算法过程来跟踪历史数据，并使用它来预测客户关系的持续时间及其总体价值。虽然这是一个更复杂的计算，但预测性 CLV 可能会帮助组织了解客户旅程的哪个领域需要进一步投资。另外，预测性模型还考虑了客户获取成本 (CAC) 和平均购买频率等因素。
CLV（也称为 CLTV 或 LTV）可帮助组织衡量客户忠诚度并了解客户流失的平均发生率。通过了解 CLV，组织可更好地了解其现有客户的需求，并投资于这些忠诚的客户。
跟踪 CLV 有助于组织根据实际价值做出更明智的决策。收集的数据基于多种因素，例如客户通常会从企业购买商品的间隔时间，以及他们在该关系的整个生命周期内花费了多少金额。通过了解这些数据，组织可更明智地制定专注于随着时间的推移来发展客户关系的战略。
了解 CLV 还可以提高组织提供的产品和服务的质量，帮助组织做出整体决策，并延长客户的平均寿命。组织的 CLV 应该是制定整体业务战略的基础，无论是继续投资于留住客户还是专注于吸引新客户。
通过掌握客户数据和 CLV 计算，组织可以稳定现金流并帮助实现更多增长、更低客户流失率和总体盈利。了解指标还不够；从数据中实现价值需要组织采取行动。
净推荐值 (NPS)是一项重要的指标，侧重于客户推荐产品或服务的可能性。与 CLV 模型不同，NPS 通过单问题调查来衡量客户忠诚度。 CLV 考虑的是客户为与组织的整个关系带来的总价值。
另一方面，客户满意度 (CSAT) 调查分数是基于个人客户旅程中特定时刻的客户满意度指标。CSAT 与收入和有形接触点直接相关，有助于了解客户的终身价值。
CLV 是用于衡量组织的一项至关重要的指标，而了解当前客户的终身价值则可帮助组织制定有针对性的战略，从而确保品牌忠诚度并保持良好的利润率。
客户终身价值的基本公式是：
CLV =（客户价值）x（组织的平均客户生命周期）
该公式告诉组织，在整个客户生命周期中，普通客户对企业的价值是多少。还有更复杂的方程式可能会考虑毛利率、运营支出等。
CLV 模型基本方程的第一步是确定客户价值。此步骤要求组织确定客户购买的平均购买成本和平均频率，然后将这两个数字相乘。组织可通过查看电子商务分析工具或检索估算结果来找到该信息。另一方法则是实施 CRM 来帮助确保并确认这些数据的准确性。
下一步是找出客户保持活跃的平均年数除以客户总数，这最终将成为组织的客户生命周期。一旦组织拥有这两个数字，它就可以进行客户终身价值计算。
根据组织的规模、产品和商业模式，寻找客户终身价值会变得更复杂或更简单。在计算 CLV 时，还可以考虑其他公式，按客户细分来计算 CLV 可能会有所帮助。
确定推动实现高 CLV 的因素，并利用该信息外加更大力度的营销工作、付费广告和社交媒体来锁定高价值客户。
确定行动，使价值较低的客户变得更有价值。这可能是通过忠诚度计划或改善客户支持来实现的。
计算客户终身价值的例子有很多种，但一个简单的例子就是咖啡店。这家咖啡店有四家分店，平均销售额为 5 美元。典型的客户是当地人，平均五年内每周光顾两次，每年 50 周。
公式：CLV = 5 美元（平均销售额）x 100（每年访问量）x 5（年）= 2500 美元
对于此示例1，UX 设计师设计师使用的订阅服务有多种价格方案，但客户平均每月花费 20 美元。客户通常订购四年，并采用按月付费的模式。
公式：CLV= 20 美元（平均销售额）x 12（年度购买量）x 4（年）= 960 美元
汽车经销商是平均销售额较高但购买量较低的企业的一个典型示例。客户 A 每隔 5 年均会花费 40,000 美元购买一辆新车。从客户支出和购买频率来看，客户 A 对该品牌十分忠诚，且 15 年内均在不断购车。
公式：CLV= 40,000 美元（平均销售额）x 0.2（年度购买量）x 15（年）= 120,000 美元
随着内容需求的增长，组织需以更快的速度创建更多内容，以便提供及时的体验。
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