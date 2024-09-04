顾名思义，CLV 着眼于客户对整个组织的价值，而不仅仅是在一次互动中。

该指标是了解整体用户留存率和客户忠诚度的关键。CLV 并不考虑企业中的单笔交易，而是考虑客户在整个生命周期内进行过或将要进行的所有潜在交易。它使用这些信息作为计算客户收入的基础。

有两种方法可以衡量客户终身价值。第一个是历史客户终身价值，第二个是预测性客户终身价值。历史 CLV 着眼于现有客户在该业务上已花费金额。预测性 CLV 是对客户可能花费金额的估计。

历史 CLV 比预测性 CLV 更为简单明了。后者需要一个算法过程来跟踪历史数据，并使用它来预测客户关系的持续时间及其总体价值。虽然这是一个更复杂的计算，但预测性 CLV 可能会帮助组织了解客户旅程的哪个领域需要进一步投资。另外，预测性模型还考虑了客户获取成本 (CAC) 和平均购买频率等因素。