NPS 由 Fred Reichheld、软件提供商 Satmetrix 和商业咨询公司 Bain & Company, Inc. 共同开发，旨在询问经历过接触点的用户向其他人推荐公司的可能性有多高。这一指标是在 2003 年的一篇著名的《哈佛商业评论》（IBM.com 外部链接）文章“您需要提高的一个指标”中诞生的，随后成为了一个了解客户关系的重要工具。1

它起源于 Enterprise Car Rentals 的前 CEO Andy Taylor 与受众分享的一个成功案例。他当时表示，公司通过向客户询问两个问题来衡量客户忠诚度。这两个问题涉及客户如何评价他们的体验质量以及他们是否会再次使用公司的服务。

Reichhold 在这两个简单问题的基础上创建了 NPS，以询问人们是否会向他们的社会群体推荐产品或服务。Bain & Company 已经将 NPS 发展成一个净推荐系统，该系统可以帮助各个公司在客户体验的各个方面为他们的客户提供更好的服务。