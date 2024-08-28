主页 Think Page Title 净推荐值 (NPS) 什么是净推荐值 (NPS)？
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发布日期：2024 年 8 月 28 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
什么是净推荐值 (NPS)？

净推荐值 (NPS) 是一项客户体验指标，可以帮助各个组织更好地了解客户的忠诚度以及客户对组织的产品和客户体验的满意度。健康的组织会优先考虑商业智能并提供人们想要的产品或服务以及良好的客户服务，而良好的 NPS 分数通常是这些组织的标志。

不过，确实有些客户（甚至是那些喜欢公司产品和服务的客户）仍然是被动的采用者。如果公司不能激发客户的热情，将难以实现规模经济。它是客户反馈的一个良好来源，可以帮助各个公司了解客户是否真正对公司的产品或服务或者整体客户体验管理感到满意。

各个公司应当经常部署净推荐值调查，以建立基准并了解客户体验的变化是否正在提高此分数。
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为什么 NPS 非常重要？

各个组织认为这是客户满意度的一个良好的决定因素。它不仅跟踪组织的哪些受众是忠诚的客户，还会跟踪哪些客户通过积极的口碑帮助组织扩大了规模。

低分可能意味着批评者过多，这将阻碍企业获得更多客户以扩大规模。它还会跟踪预期的负面口碑率，因为一些不推荐组织产品的客户可能会劝告其他人不要购买这些产品。
NPS 的历史

NPS 由 Fred Reichheld、软件提供商 Satmetrix 和商业咨询公司 Bain & Company, Inc. 共同开发，旨在询问经历过接触点的用户向其他人推荐公司的可能性有多高。这一指标是在 2003 年的一篇著名的《哈佛商业评论》（IBM.com 外部链接）文章“您需要提高的一个指标”中诞生的，随后成为了一个了解客户关系的重要工具。1

它起源于 Enterprise Car Rentals 的前 CEO Andy Taylor 与受众分享的一个成功案例。他当时表示，公司通过向客户询问两个问题来衡量客户忠诚度。这两个问题涉及客户如何评价他们的体验质量以及他们是否会再次使用公司的服务。

Reichhold 在这两个简单问题的基础上创建了 NPS，以询问人们是否会向他们的社会群体推荐产品或服务。Bain & Company 已经将 NPS 发展成一个净推荐系统，该系统可以帮助各个公司在客户体验的各个方面为他们的客户提供更好的服务。
如何计算 NPS

NPS 方法非常简单。组织要求客户在 NPS 调查中对他们推荐公司的产品或服务的可能性进行评分。受访者使用具有量表的答案（通常为 1 到 10 分）进行回答。

不同的回应意味着不同的可能性。公司将评分为 9 分和 10 分的客户视为推荐者，通常将评分为 7 分和 8 分的客户视为被动客户，并将评分为 6 分或以下的客户视为批评者。

净推荐值计算公式涉及从“推荐者”（9 分和 10 分）的客户数量中减去低分（6 分或以下）的客户数量，然后将净值转换成百分比。此百分比介于 -100（全部为 6 分或以下）到 +100（全部为 9 分和 10 分）之间。表现最佳者的平均 NPS 分数为 80 分或更高。

良好的净推荐值通常表明客户群对公司充满热情。公司可以使用一个 NPS 模板，也可以开发自己的模板。有些公司选择包含一些开放式问题，以便更深入地了解他们的客户喜欢哪些产品功能。这种性质的调查问题的示例包括询问人们为什么选择特定的 NPS 分数，以及公司可以采取哪些措施来提高此分数。
NPS 基准测试

每个行业的基准 NPS 分数都略有不同，因此根据行业规范进行基准测试非常重要。2024 年 Retently 的一项研究 （链接位于 ibm.com 以外）2 发现，不同行业的 NPS 平均值之间存在显著差异。例如，保险公司的平均 NPS 为 80，而云和托管服务的平均 NPS 为 39。表现低于这一平均水平的公司应重点改善客户体验，以更好地满足客户的需求和期望。
NPS、CSAT 与 CES

NPS 是各个公司用来衡量客户体验的几个指标之一。

客户满意度分数 (CSAT) 用来计算在调查中声称满意（4 分）或非常满意（5 分）的受访者所占的百分比。

客户费力度 (CES) 用来确定客户在与公司交互时实现目标的难易程度。例如，目标可能是完成购买或解决问题。大多数 CES 调查会要求客户从 1 分（简单）到 5 分或 7 分（困难）对完成操作的难度进行评分。

虽然这三个分数都有助于衡量客户对公司的整体满意度，但它们实际上有所不同。CES 更侧重于特定的操作，而且不太能代表个人对公司的整体满意度。CSAT 有助于了解客户的满意度，但无法确定个人是否有可能向他们的关系网推荐公司的产品。NPS 分数
收集 NPS 回应的方法

 

    让客户完成调查可能会很困难，即便调查中包含的问题并不多。尽管各个公司可以在客户体验之旅中的任意时刻开展 NPS 调查，但很多公司选择发送事务性 NPS 调查，这意味着这些调查是在客户进行购买之后提供的。其他可能提高回应率的选项包括：

    • 电子邮件调查
    • 网站弹出窗口
    • 短信
    • 通话后调查
    • 面对面调查

    电子邮件调查

     

    理想的方法是在完成购买或解决客户服务问题之后立即向客户发送电子邮件，以便向他们征求反馈。

    网站弹出窗口

     

    在公司的网站上联系已登录的客户是向客户征求 NPS 分数的一种好办法。弹出窗口可以快速记录回答，而客户可以继续浏览网站。

    短信

     

    公司可以向客户的手机发送消息，以使客户在他们的体验之旅中随时随地回答 NPS 问题。

    通话后调查

     

    在解决客户的问题之后，客户服务代表可以要求致电的客户不要挂断电话，以回答通话后调查问题。

    面对面调查

     

    零售商可以布置调查站或者询问收银台前等待付款的人们是否愿意完成调查，以便更好地帮助零售商在将来为客户提供服务。
    如何提高 NPS

    各个公司可以通过多种方式取得更好的 NPS 结果。

    • 改进全渠道营销和支持
    • 改进客户服务
    • 提供更好的客户体验
    • 注意被动客户
    • 执行根本原因分析

     

    改进全渠道营销和支持

     

    各个公司必须通过网站、移动设备和社交媒体等多种接触点和渠道吸引客户。利用工具跟踪和规范化这些体验是让客户满意的一种好办法。

    改进客户服务

     

    如果公司不提供充分的客户支持，那么制造并销售令人惊叹的产品将会无关紧要。糟糕的客户服务体验可能对 NPS 反馈产生负面影响。因此，各个公司应当专注于快速解决客户问题；他们可以跟进，以了解客户是否还有任何其他问题或疑问。注重整体客户体验有可能提高 NPS。

    提供更好的客户体验

     

    例如，各个公司可以通过 Apdex 分数跟踪人们对组织的 Web 应用程序和服务的响应时间的满意程度。如果响应时间过长导致客户无法访问公司网站上的重要信息，或者应用程序无法运行，将会影响他们给出的 NPS 分数。即便这些信息和应用程序都不是这家公司实际生产的产品。

    注意被动客户

     

    各个公司希望将批评者转化成推荐者，这是可以理解的，但可能需要开展很多的工作。而有些批评者可能永远不会变成被动客户或推荐者。相反，公司可以专注于争取被动客户，然后将他们转化成推荐者。这样一来，即使批准者的数量保持不变，整体 NPS 也会得到提高。

    执行根本原因分析

     

    较低的 NPS 结果可能意味着客户体验不佳，或者产品或服务不符合客户需求。
    NPS 的优势

    各个组织之所以使用 NPS 数据，有几个主要原因：

    • 了解业务增长和机遇
    • 减少客户流失
    • 吸纳新客户
    • 改善客户体验

    了解业务增长

     

    较高的 NPS 意味着组织不仅拥有出色的客户保留率，还拥有一大批现有的客户不遗余力地为企业大力宣传。

    减少客户流失

     

    尽管这项调查没有特意询问人们是否会再次从组织购买产品或服务，但可以帮助组织确定他们的很多客户是否并不满意并有可能失去这些客户。较低的 NPS 可能表明公司面临着客户流失率升高的风险。

    吸纳新客户

     

    理想情况下，较高的 NPS 意味着现有的客户愿意在市场中分享他们对公司产品和服务的满意度。这样可能吸引一些新的潜在客户，他们希望体验他们从朋友或同事那里听说的好处。

    改善客户体验

     

    通过建立 NPS 基准和不断分析 NPS 数据，各个公司可以更好地了解他们现有的客户体验。NPS 较低的公司可能需要重新审视他们与客户沟通和为客户提供服务的方式，并确定改进措施。
    NPS 的挑战

    鉴于这些问题的特殊性，这并不能说明全部情况。公司可能拥有很多满意的客户，但这些客户并不打算向别人介绍他们使用的产品和服务。这可能给人一种客户不满意的印象，但事实并非如此。

    除非组织询问更多的开放式后续问题，否则这一指标也可能无法提供可操作的洞察。此外，对于那些询问了后续问题的公司来说，可能很难分析所有这些信息。于是，很多公司转向情感分析，但却一直难以理解俚语和委婉说法。幸运的是，人工智能 (AI) 增强的情感分析可以更智能地理解陈述的全部含义，并确定陈述是积极还是消极的。

    最后，公司可能需要向客户发送多个请求，以便让他们完成 NPS 调查。结果，这些请求可能导致不喜欢公司激进调查策略的受访者给出更消极的分数。因此，公司应当研究大多数回应的发布时间和媒介，以便能够优先考虑相应的渠道。
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    脚注

    1 您需要提高的一个指标（IBM.com 外部链接），HBR，2003 年 12 月。

    2 什么是良好的净推荐值？（IBM.com 外部链接），Retently，2024 年 3 月 29 日。

     