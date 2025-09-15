长期以来，数据隐私与安全一直是优先事项，但 AI 治理仍处于追赶阶段。随着数据泄露事件增多，且智能体式 AI 的复杂性进一步增加，安全与治理部门的协作已不再是一个可选项。

了解为何将人员、流程与技术相结合的严谨数据与 AI 方法，能够加快技术落地、推动创新并提升投资回报率。