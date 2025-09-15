治理与安全并非单纯的防护措施。它们是大规模推动 AI 落地的核心引擎。
长期以来，数据隐私与安全一直是优先事项，但 AI 治理仍处于追赶阶段。随着数据泄露事件增多，且智能体式 AI 的复杂性进一步增加，安全与治理部门的协作已不再是一个可选项。
了解为何将人员、流程与技术相结合的严谨数据与 AI 方法，能够加快技术落地、推动创新并提升投资回报率。
称创新优先于安全1
缺乏安全要素，尽管 82% 的高管表示这些要素至关重要
缺乏治理策略与流程，以降低 AI 风险2
巴西银行 (Banco do Brasil) 迭代其治理模式，以推进伦理监督与负责任的 AI 实践。
IBM 的 Edward Calvesbert 与 Fariya Syed-Ali 阐述了如何简化难获取数据的使用流程。
IBM 的 Scott Brokaw 概述了如何通过数据整理与增强来提升数据质量。
我们的 Data Matters 中心汇聚专家洞察分析，指导您优化最核心的 AI 资产——您的专属数据。
