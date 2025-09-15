为数据与 AI 建立统一信任框架

治理与安全并非单纯的防护措施。它们是大规模推动 AI 落地的核心引擎。

诚信创新

长期以来，数据隐私与安全一直是优先事项，但 AI 治理仍处于追赶阶段。随着数据泄露事件增多，且智能体式 AI 的复杂性进一步增加，安全与治理部门的协作已不再是一个可选项。

了解为何将人员、流程与技术相结合的严谨数据与 AI 方法，能够加快技术落地、推动创新并提升投资回报率。
得到人们信任的 AI，才会被人们真正使用。
AI 监管缺口 70% 的高管

称创新优先于安全1

 76% 的生成式 AI 项目

缺乏安全要素，尽管 82% 的高管表示这些要素至关重要

 87% 的组织

缺乏治理策略与流程，以降低 AI 风险2
几何 3D 方形和圆形的等距插图

为可信 AI 奠定坚实的数据基础

AI 的成功并非偶然。它始于完善的数据实践与治理，为规模化落地铺平道路。阅读这本电子书，深入了解信任的四大支柱。

客户案例 AI 控制与信任系统

巴西银行 (Banco do Brasil) 迭代其治理模式，以推进伦理监督与负责任的 AI 实践。

 深入了解成功案例

聆听多方观点

《2025 年数据泄露成本报告》
AI 打破组织的数据孤岛
AI 学院：安全与治理
AI 实践应用：AI 治理与安全的融合
访问和统一

IBM 的 Edward Calvesbert 与 Fariya Syed-Ali 阐述了如何简化难获取数据的使用流程。

 打破数据孤岛
准备和管理

IBM 的 Scott Brokaw 概述了如何通过数据整理与增强来提升数据质量。

 以数据驱动成果交付
采取后续步骤

IBM 的最新产品可帮助组织采集、治理和检索
结构化和非结构化数据，从而扩展精准
高效的生成式 AI。

