访问企业 AI 所需的数据

要确保数据满足 AI 应用要求，数据访问能力至关重要。这意味着需要覆盖所有数据，无论是结构化还是非结构化数据。
对许多组织而言，从 AI 项目失败到通过规模化 AI 实现价值与投资回报，是一项不小的挑战。
这是因为他们的数据尚未满足 AI 应用要求，且分散在多个位置、格式各异，导致 AI 数据准备工作难度较大。
了解如何访问所有数据（含结构化与非结构化数据）并获取统一视图，让您的 AI 发挥更大价值。
美国网球公开赛将 700 万个数据点转化为球迷喜爱的 AI 体验。
IBM 的 Scott Brokaw 概述了如何通过数据整理与增强来提升数据质量。
IBM 的 Heather Gentile 解释了治理框架如何支持负责任的 AI 应用。
我们的 Data Matters 中心汇聚专家洞察分析，指导您优化最核心的 AI 资产——您的专属数据。
