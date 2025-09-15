访问企业 AI 所需的数据

要确保数据满足 AI 应用要求，数据访问能力至关重要。这意味着需要覆盖所有数据，无论是结构化还是非结构化数据。

Edward Calvesbert 肖像

AI 始于数据

对许多组织而言，从 AI 项目失败到通过规模化 AI 实现价值与投资回报，是一项不小的挑战。

这是因为他们的数据尚未满足 AI 应用要求，且分散在多个位置、格式各异，导致 AI 数据准备工作难度较大。

了解如何访问所有数据（含结构化与非结构化数据）并获取统一视图，让您的 AI 发挥更大价值。
真正实现数据访问民主化的愿景即将到来，每个人都将更加以数据为导向。
Fariya Syed-Ali watsonx.data® 产品营销负责人，IBM
访问所有数据至关重要 90% 2022 年生成的数据中

据估计为非结构化数据的比例¹

 <1% 企业数据中

被传统大语言模型覆盖的比例²

 72% 的 CEO 表示，

专有数据是释放 AI 价值的关键3
在 watsonx.data® 环境中，数据堆栈涵盖海量结构化与非结构化数据。

让数据满足 AI 应用要求，核心是实现数据的易访问性

了解具备高级 Data Fabric 功能的开放式湖仓一体架构如何帮助您访问并统一所有数据。

蓝色波浪图案上点缀着黄色网球。
客户案例 让数据为球迷服务

美国网球公开赛将 700 万个数据点转化为球迷喜爱的 AI 体验。

聆听多方观点

西班牙塞维利亚附近安达卢西亚地区的一座大型圆形太阳能发电厂的鸟瞰图。
从数据混乱到 AI 清晰落地
由多种纹理与颜色构成的字母“C”的 3D 渲染图
2025 年 CEO 调研
多肉植物呈现的绿色对称玫瑰花状图案
利用 AI 就绪数据提高 AI 采用率
城市住宅区的圆形水景景观
做出深思熟虑的数据驱动决策
Edward Calvesbert 肖像
准备和管理

IBM 的 Scott Brokaw 概述了如何通过数据整理与增强来提升数据质量。

Heather Gentle 肖像
保护和治理

IBM 的 Heather Gentile 解释了治理框架如何支持负责任的 AI 应用。

以蓝色曲线为元素的极简信息图
Data Matters 主页

我们的 Data Matters 中心汇聚专家洞察分析，指导您优化最核心的 AI 资产——您的专属数据。

采取后续步骤

IBM 的产品服务能帮助组织采集、治理并检索结构化与非结构化数据，从而实现智能体式 AI 的规模化应用。

脚注

1 《智能体式 AI 面临非结构化数据难题：IBM 推出解决方案》，Edward Calvesbert， IBM，2025 年 5 月 6 日
2 《AI 的未来是开放的》，IBM Research，IBM，2024 年
3 《5 大思维转变，助力业务加速增长》，IBM 商业价值研究院，2025 年。