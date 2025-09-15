访问企业 AI 所需的数据

对许多组织而言，从 AI 项目失败到通过规模化 AI 实现价值与投资回报，是一项不小的挑战。

这是因为他们的数据尚未满足 AI 应用要求，且分散在多个位置、格式各异，导致 AI 数据准备工作难度较大。

了解如何访问所有数据（含结构化与非结构化数据）并获取统一视图，让您的 AI 发挥更大价值。