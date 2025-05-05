智能体式 AI 存在非结构化数据问题：IBM 将推出一款解决方案

在本周的 Think 大会上，IBM 大大简化了 AI 数据堆栈。

IBM 即将重磅推出 watsonx.data 的重大升级版本，它可帮助组织让数据为 AI 做好准备，并提供一个开放的、混合的数据基础，以及适用于企业的结构化和非结构化数据管理能力。

最终成效如何？根据 IBM watsonx.data 的测试，AI 的准确率比传统 RAG 高出 40%。1 预计将于 6 月推出的产品和功能包括：

watsonx.data integration，这款软件通过统一界面协调多种整合风格与格式的数据访问及工程处理，其核心优势在于弹性扩展能力

Watsonx.data 智能组件，这款软件通过 AI 技术重塑企业数据治理模式，优化数据的筛选、管理与应用流程，显著提升高价值数据的利用效率

watsonx 作为 Meta Llama Stack 中的 API 提供商，增强了企业以开放性为核心，大规模部署生成式 AI 的能力

Watsonx.data 整合组件和 Watsonx.data 智能组件将作为独立产品提供，同时部分功能也将通过 watsonx.data 提供，从而最大化客户的选择空间和模块化灵活性。

为了完善这些产品，IBM 近日宣布拟收购 DataStax，该公司在利用非结构化数据驱动生成式 AI 方面表现出色。借助 DataStax，客户可以访问额外的矢量搜索功能。

根据内部测试结果，在使用相同的一组开源通用推理、评估和嵌入模型及其他变量的前提下，比较了在三个常见用例中，使用 IBM 专有数据集的 watsonx.data Premium Edition 检索层与仅使用向量的 RAG（检索增强生成）之间的 AI 模型输出答案准确性。结果可能有所不同。