人工智能治理解决方案和服务

良好的管理不仅关乎合规性，还是扩展 AI 的加速器
评估负责任的 AI 成熟度
在工程师查看平板电脑的照片上，合并了 AI 比例和速度计象形图
扩展 AI 并不一定令人生畏

 

对于企业来说，尤其是受监管行业中管理多个质量保证 (QA) 流程和合规要求的企业，扩展人工智能 (AI) 既是挑战，也是机遇。

您可以通过 AI 治理释放 AI 的全部潜力，这不仅仅是降低风险和偏见或检测漂移和优化准确性。良好的治理是扩展 AI 的推动因素，对于领先的企业来说，生存至关重要。

了解人工智能治理如何能帮助增强员工对 AI 的信心、加速采用和创新并提高客户信任。

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为什么选择 IBM 进行人工智能治理？ 建立值得信赖的人工智能治理的价值
易于管理端到端 AI 生命周期

将治理集成到您现有的解决方案中，以加速生成式 AI 的负责任且可解释的 AI 工作流程。
无与伦比的专业知识，值得您的组织信赖

构建 包含人员、流程和技术的整体企业方法， 以信任您的 AI。
负责任的 AI 和法规的先驱

以我们在创建 AI 伦理委员会、隐私和责任技术办公室和 AI 联盟方面的经验为指导，从 AI 中获得长期价值。
了解我们的人工智能治理工具包
Product image for watsonx.governance. For homepage use only.

一种与现有解决方案无缝集成的工具包，可帮助您针对生成式 AI 和 ML 模型来加快负责任且可说明的 AI 工作流程。IBM® watsonx.governance 可以管理来自任何供应商的产品，包括 IBM watsonx.ai、Amazon Sagemaker、Bedrock、Google Vertex 和 Microsoft Azure。

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Two businesswoman working together using digital tablet pc and talking about a business project. Small creative diversity team of African American and blond females executives meeting work in office.

若要信任您的 AI，您需要一种涵盖人员、流程和技术的整体企业方法。IBM Consulting 是能够帮助交付这种全面解决方案的少数提供商之一，其中整合了组织治理和 AI 模型治理。 

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向人工智能治理先驱学习
Person holing a presentation in a boardroom in front of several colleagues.

欧盟人工智能法案等法规不断涌现，要求优先考虑数据安全、数据出处和人工智能模型的准确性。在 IBM，负责任的 AI 是我们的文化和价值观的核心，推动成立了 AI 道德委员会、隐私与负责任技术办公室以及 AI 联盟。

 深入了解负责任的 AI
资源 什么是 AI 治理？
人工智能治理是指帮助确保 AI 工具和系统保持安全和道德的护栏。它建立了指导 AI 研究、开发和应用，以帮助确保安全、公平和尊重人权的框架、规则和标准。
什么是 AI 伦理？
伦理是一套道德原则，帮助我们区分对错。AI 伦理是一个多学科领域，研究如何优化 AI 的有益影响，同时降低风险和不良后果。
负责任 AI 如何助您为法规变化做好准备
聆听 Christina Montgomery 的话，了解如何通过负责任的 AI 治理和隐私实践，使组织在应对 AI 新法规的同时保持市场竞争力。
采取后续步骤

通过策略会议或 产品演示释放 AI 的全部潜力。

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