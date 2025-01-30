对于企业来说，尤其是受监管行业中管理多个质量保证 (QA) 流程和合规要求的企业，扩展人工智能 (AI) 既是挑战，也是机遇。
您可以通过 AI 治理释放 AI 的全部潜力，这不仅仅是降低风险和偏见或检测漂移和优化准确性。良好的治理是扩展 AI 的推动因素，对于领先的企业来说，生存至关重要。
了解人工智能治理如何能帮助增强员工对 AI 的信心、加速采用和创新并提高客户信任。
将治理集成到您现有的解决方案中，以加速生成式 AI 的负责任且可解释的 AI 工作流程。
构建 包含人员、流程和技术的整体企业方法， 以信任您的 AI。
以我们在创建 AI 伦理委员会、隐私和责任技术办公室和 AI 联盟方面的经验为指导，从 AI 中获得长期价值。
若要信任您的 AI，您需要一种涵盖人员、流程和技术的整体企业方法。IBM Consulting 是能够帮助交付这种全面解决方案的少数提供商之一，其中整合了组织治理和 AI 模型治理。
欧盟人工智能法案等法规不断涌现，要求优先考虑数据安全、数据出处和人工智能模型的准确性。在 IBM，负责任的 AI 是我们的文化和价值观的核心，推动成立了 AI 道德委员会、隐私与负责任技术办公室以及 AI 联盟。