以可控、可信、可扩展的方式运营您的 AI 智能体
IBM® watsonx Orchestrate 中的智能体控制平面提供了一个集中的操作层，用于观察、管理和优化整个企业中的 AI 智能体，无论它们在何处构建或运行。这使得组织得以降低复杂性，控制成本，并确保智能体安全、可靠地在策略范围内运行，从而自信地实现 AI 扩展。
通过单一控制平面操作所有 AI 智能体 - 无论它们在何处构建或运行。
通过内置防护措施、策略执行和端到端可见性，确保一致的性能。
通过实时洞察分析和优化，监控性能、控制成本并改进成果。
监控整个智能体生态系统的使用情况，优化性能并防止支出失控。
衡量评估准确性、工具调用可靠性以及完成率；仅发布验证通过的智能体。
在部署前和部署后衡量关键指标。跨质量、准确性、成本和安全指标测试和评估智能体。
持续提高性能、成本和成果。检测效率低下问题并优化模型、工作流和工具使用。
通过完整的审计日志和可追溯性，理解智能体做出的每一个决定。
通过集中策略和防护措施，控制智能体、工具和模型之间的访问和行为。
使用企业级身份和访问控制保护每个智能体。
以自己的方式构建智能体，然后在任意位置运行。使用无代码、低代码或专业代码方式创建智能体，或者将现有智能体纳入统一系统。连接您的数据、API 和工具，从第一天起实现实际工作的自动化。