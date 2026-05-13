智能体控制平面

以可控、可信、可扩展的方式运营您的 AI 智能体

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watsonx Orchestrate 测试用例示意图

AI 智能体的一个控制平面

IBM® watsonx Orchestrate 中的智能体控制平面提供了一个集中的操作层，用于观察、管理和优化整个企业中的 AI 智能体，无论它们在何处构建或运行。这使得组织得以降低复杂性，控制成本，并确保智能体安全、可靠地在策略范围内运行，从而自信地实现 AI 扩展。
集中控制

通过单一控制平面操作所有 AI 智能体 - 无论它们在何处构建或运行。
值得信赖且可靠的 AI

通过内置防护措施、策略执行和端到端可见性，确保一致的性能。
持续优化

通过实时洞察分析和优化，监控性能、控制成本并改进成果。
规模化成本控制

监控整个智能体生态系统的使用情况，优化性能并防止支出失控。
功能
一名女性手持笔记本电脑的插图
部署前评估

衡量评估准确性、工具调用可靠性以及完成率；仅发布验证通过的智能体。
一位女士指向一些图形的插图
评估

在部署前和部署后衡量关键指标。跨质量、准确性、成本和安全指标测试和评估智能体。
一名女性在黑色背景下查看蓝色柱状图与紫色折线图的插图
优化

持续提高性能、成本和成果。检测效率低下问题并优化模型、工作流和工具使用。
表示专业网络、数字身份和工作流整合的现代插图
审计和可追溯性

通过完整的审计日志和可追溯性，理解智能体做出的每一个决定。
一个人使用笔记本电脑办公的正面视角插图
策略实施

通过集中策略和防护措施，控制智能体、工具和模型之间的访问和行为。
代表客户支持和工作流整合的现代插图
智能体安全和身份

使用企业级身份和访问控制保护每个智能体。

了解其工作原理

探索更多功能

来自 IBM watsonx Orchestrate 的产品用户界面屏幕截图，显示了多智能体编排功能。
智能体式编排

跨智能体协调复杂工作。跨工作流、工具和模型编排智能体的协作，实现智能路由、共享上下文和实时控制。确保每项任务都由合适的智能体以正确的方式处理。
IBM watsonx Orchestrate 的产品用户界面屏幕截图，显示了 AI 智能体和工具的受管目录。
受治理目录

复用有效的工具，同时保持控制力。访问 IBM 及合作伙伴构建的智能体、工具和模板的受管目录。在保持可见性和生命周期治理的同时，寻找、定制并部署经过验证的组件。

IBM watsonx Orchestrate 的产品用户界面屏幕截图，显示了 AI 智能体构建器。
AI 智能体与工具构建器

以自己的方式构建智能体，然后在任意位置运行。使用无代码、低代码或专业代码方式创建智能体，或者将现有智能体纳入统一系统。连接您的数据、API 和工具，从第一天起实现实际工作的自动化。
WXO 屏幕截图，供主动提示教程网页使用。
Agent Connect

通过具有内置上市支持的受治理生态系统，发布智能体并实现盈利。
采取后续步骤

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