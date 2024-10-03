有效的用户留存策略从首次用户购买的那一刻开始。公司有责任优化用户的体验，以鼓励回头客，发展健康的用户群。

组织应设计由公司或用户主导的举措来鼓励品牌忠诚度和口碑。目标是激活首次购买者，然后防止用户转向竞争对手。建立有效用户留存策略的步骤包括：

1. 打造卓越产品

归根结底，用户忠诚度的最初争夺取决于他们直接购买或从零售商处购买的产品或解决方案是否物有所值。计算就这么简单。公司需要现有产品和新产品的稳定组合，以满足用户需求或解决用户痛点。如果用户在购买后立即后悔，那么列出的用户留存要素的效果就会大打折扣。

2. 完善全渠道营销策略

公司可以通过强大的全渠道营销策略接触到初始用户，从而创造个性化的体验。他们需要在营销中传达强有力的信息和战略定位，以首先吸引新顾客。这样，组织就可以通过各种渠道锁定现有用户，提醒他们注意自己的解决方案，并鼓励这些用户升级或购买新的解决方案。AI 和其他技术将使全渠道营销在当今和未来变得更加强大。

3. 丰富 用户体验 (CX)

只有在整个客户体验旅程中做到尽善尽美，客户保留计划才有可能成功实现目标。首先，需要制定完善的客户引导战略，确保从第一天开始就让客户满意。接着，需要开展强有力的客户互动活动，维持面向现有客户的营销活动。让客户看到营销信息会增强他们对产品的兴趣。

关键是要收集用户的电子邮件，并向他们持续发送产品新闻、提示和优惠信息，让他们继续关注现有产品和品牌的最新动态。提供电子商务产品的公司应该让现有用户能够方便地购买这些新产品，从而延续这一循环。

4. 收集用户反馈

通过评论和调查收集、分析和分发用户数据。跟踪和分析社交媒体上关于您品牌的讨论也很重要。并非每个用户都会直接联系公司。通过跟踪人们在网上的留言，公司可以跟进并解决用户的问题。这样就表明其重视用户的投诉，并努力解决这些问题。

5. 优先考虑用户支持

用户支持团队是用户留存的重要组成部分。如果用户的购物出现问题，用户支持或用户关怀团队必须介入解决问题。要让用户满意并愿意购买公司的产品，公司就必须立即对问题做出反应。公司还应推出自助服务工具，帮助那些喜欢自己寻找答案的用户。

6. 利用 AI

公司拥有大量新技术，可以用来提高员工留存率。公司可以使用人工智能 (AI) 驱动的工具，例如，聊天机器人和用户关系管理 (CRM) 系统。

对于聊天机器人，他们可以使用生成式 AI 为用户提供更强大的答案，并使用自然语言处理 (NLP) 来解读用户查询并提供自动回复。

对于 CRM 来说，他们可以使用 AI 和机器学习来自动检索和分析所收集的用户数据。巴西大型银行 Bradesco 借助 IBM Watson 来个性化其用户服务互动。IBM 在 62 种产品上对 Watson 进行了训练，现在它每月可以回答 28.3 万个问题，准确率高达 95%，只有 5% 的问题需要人工进一步协助。

7. 投资于用户成功团队

这项投资对于销售“即服务”解决方案或高成本商品或服务的公司尤为重要。用户成功团队直接、主动地与用户合作，确保用户对其产品或服务高度满意。他们为用户提供最佳实践，并征求产品改进的反馈意见。

如果公司销售的是数字产品，他们可以跟踪用户的使用情况，如果用户的使用率下降，也就是用户不满意的迹象，他们就可以加强宣传。对于每年续订的产品或解决方案，用户成功团队可与销售团队合作，确保在续订日期前做出承诺。

8. 传达使命和价值观

许多用户，尤其是千禧一代和 Z 世代买家，更看重组织的使命和价值观。具有强烈使命感或价值观的组织应花费时间和预算，通过广告、直接面向消费者的信息传递和用户参与来传达其观点。

如果一个组织的价格高于竞争对手，这种沟通就显得尤为重要。例如，如果用户知道他们支持的是一个回馈社区的道德组织，那么以价值观为导向的用户就很难选择与他们观点不同的竞争对手。

9. 简化退货或退款手续

用户可以出于各种原因要求退款或换货。使此过程变得困难的组织可能会获得短期收益（无需补贴该产品的成本）。然而，他们很可能会失去该用户的忠诚度，也就失去了今后向他们销售更多产品的可能性。有志于保持长期用户忠诚度的组织应为长期成功而承担暂时的损失。

10. 跟踪用户留存指标

用户留存的举措都会产生宝贵的洞察分析，公司可利用这些洞察分析重新调整其方法并制定关键绩效指标 (KPI)。最重要的是，他们想知道新用户的数量和一段时间内用户的数量。首先，他们应该确定要跟踪的日期范围（例如，一个月、六个月、一年）。他们应该跟踪在周期开始时和结束时拥有的用户数量。

这样做可以得出用户留存 (CRR) 和用户流失率 (CCR) 等重要指标。虽然每家公司的情况有所不同，但 Salesforce 建议将 CRR 率设定为 85%（链接位于 ibm.com 以外）。通过添加这些用户的购买生命周期信息，他们还可以确定用户终身价值 (CLV) 和净美元保留率 (NDR)。他们还应跟踪净推荐值 (NPS)。

11. 使用用户忠诚度计划

鼓励重复购买有时需要公司奖励用户。用户忠诚度计划可以激励用户从公司购买更多产品。另一种选择是创建用户推荐计划，现有用户可以激励将新用户介绍给公司。