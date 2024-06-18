数字营销（有时也称为在线营销）通常是客户体验的第一个接触点。它使用各种策略和工具，通过互联网和电子设备来接触和吸引目标受众或组织。这些数字营销渠道包括但不限于：

电子邮件

网站

社交媒体渠道

移动应用程序

在线广告

增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR)

搜索引擎

短信

尽管具体做法可能因组织模式而略有不同，但企业对消费者 (B2C) 和企业对企业 (B2B) 公司都严重依赖数字营销。

一般来说，B2B 商务涉及较长的决策流程，且可能涉及更广泛的利益相关者团队。相比之下，B2C 商务往往更为个性化，其消费者也更为冲动。尽管如此，Gartner 估计，到 2025 年，80% 的企业间商务将以数字化方式开展（ibm.com 外部链接）。有鉴于此，数字营销对于 B2B 组织的潜在客户开发和客户留存均至关重要。

自 1990 年代随着电子商务环境的不断发展而出现以来，数字营销已经改变了品牌跨渠道广告的方式以及消费者对这些品牌的期望。在现代数字领域，大数据分析工具通常用于准确、有效地识别潜在受众。

同时，人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和相关技术的进步改变了数字营销态势，为更先进的个性化实践和智能数字营销活动铺平了道路。如今，企业利用营销自动化、AI 辅助虚拟代理和生成式内容产品来吸引客户和培养潜在客户。