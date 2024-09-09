考虑到客户获取成本可能很高，消除客户流失是一项重要的任务。根据 McKinsey（IBM.com 外部链接）1的数据，替换一个流失客户的价值可能相当于获取三个新客户。因此，公司应尽其所能减少客户流失并留住这些客户。

客户流失对 B2B 和 B2C 业务的影响略有不同。由于以下几个原因，B2C 企业的客户流失率往往高于 B2B 企业。

首先，B2C 客户不需要获得老板的批准即可开始或完成订阅，因此他们更有可能冲动购买并冲动退出。其次，订阅也可能更便宜，这意味着放弃一项服务并开始另一项服务会更容易。

另一方面，B2B 客户流失对这些企业的影响往往更大。

现代 B2B 公司要么销售产品，要么销售服务。前者通常是针对单个产品的一次性费用。对于那些销售软件即服务解决方案（即 SaaS）的公司来说，他们可以在一年内多次向访问服务的客户收费。后者依赖于客户（订户）每月支付的经常性收入。

B2B 企业的潜在客户可能较少或者销售渠道更为严格。这是因为 B2B 企业为一组特定的客户提供服务，而大多数消费者定期需要某些 B2C 产品（例如杂货、家居用品、银行服务）。

因此，客户流失对 B2B 企业的影响更大，尤其是当它们向更特定的客户群体提供高价产品或服务时。

人员流失率的增加会降低高管和普通员工的士气，使他们担忧工作和公司活力。由于获取新客户通常耗时且昂贵，因此它会分散公司对服务现有客户的注意力，从而产生循环效应。

这就是客户流失如何造成指数式或周期性流失的一个例子。另一种是口口相传。如果一个客户向其他客户谈论他们对公司产品的不满意，可能会导致更多的客户取消订单，因而造成更大的客户流失。