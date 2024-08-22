使用此功能，营销人员能够以多种方式自动化、个性化和创新他们的营销策略。例如，他们可以为个别消费者创建个性化内容，或者根据大量的客户数据向营销部门显示推荐。

在过去的十年间，电子商务公司和其他组织已经将 AI 部署到各种营销应用中，包括对广告进行 A/B 测试以及将主要营销活动（例如电子邮件群发）自动化。但随着 ChatGPT 等生成式 AI 工具日益复杂化，新技术将颠覆数字营销。这些进步已经在短时间内为 AI 营销带来了重大创新。

最近，汽车公司 Carvana 制作了 130 万个由 AI 生成的独特视频1，这些视频都是为各个客户体验之旅量身定制的。Spotify 试验了自动播客翻译，因此有可能接触新的市场和目标受众。2

对营销部门来说，生成式 AI 可以自动执行重复性任务，例如编写产品描述或总结客户反馈，以使工作人员腾出时间执行更关键和更有价值的任务。随着具有深度学习能力的 AI 模型越来越熟悉品牌的声音、产品和客户，它们的输出得到了改善，整体性能迎来了提升。

近年来，诸如此类的创新大大提高了人们对使用生成式 AI 进行营销的兴趣。根据 IBM 与 Momentive.ai 合作开展的一项调查，67% 的首席营销官 (CMO) 表示，他们计划在未来的 12 个月内实施生成式 AI。多达 86% 的受访者计划在 24 个月内采取这一行动。不过，对很多公司来说，目前的生成式 AI 计划仍然侧重于利用这种技术提高效率和降低成本，而不是进行创新和实现增长。3