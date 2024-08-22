发布日期：2024 年 8 月 23 日
撰稿人：Molly Hayes、Amanda Downie
营销中的生成式 AI (Gen AI) 是指利用人工智能 (AI) 技术增强营销工作，特别是使用那些可以创建新的内容、洞察和解决方案的技术。这些生成式 AI 工具使用先进的机器学习模型分析大型数据集，并生成模仿人类推理和决策的输出。
使用此功能，营销人员能够以多种方式自动化、个性化和创新他们的营销策略。例如，他们可以为个别消费者创建个性化内容，或者根据大量的客户数据向营销部门显示推荐。
在过去的十年间，电子商务公司和其他组织已经将 AI 部署到各种营销应用中，包括对广告进行 A/B 测试以及将主要营销活动（例如电子邮件群发）自动化。但随着 ChatGPT 等生成式 AI 工具日益复杂化，新技术将颠覆数字营销。这些进步已经在短时间内为 AI 营销带来了重大创新。
最近，汽车公司 Carvana 制作了 130 万个由 AI 生成的独特视频1，这些视频都是为各个客户体验之旅量身定制的。Spotify 试验了自动播客翻译，因此有可能接触新的市场和目标受众。2
对营销部门来说，生成式 AI 可以自动执行重复性任务，例如编写产品描述或总结客户反馈，以使工作人员腾出时间执行更关键和更有价值的任务。随着具有深度学习能力的 AI 模型越来越熟悉品牌的声音、产品和客户，它们的输出得到了改善，整体性能迎来了提升。
近年来，诸如此类的创新大大提高了人们对使用生成式 AI 进行营销的兴趣。根据 IBM 与 Momentive.ai 合作开展的一项调查，67% 的首席营销官 (CMO) 表示，他们计划在未来的 12 个月内实施生成式 AI。多达 86% 的受访者计划在 24 个月内采取这一行动。不过，对很多公司来说，目前的生成式 AI 计划仍然侧重于利用这种技术提高效率和降低成本，而不是进行创新和实现增长。3
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生成式 AI 模型利用机器学习技术生成文本、图像、音频和视频。使用庞大的数据集、学习模式和数据结构对这些模型进行训练，以产生模仿人类决策的输出。
在营销应用中，生成式 AI 通常与传统 AI 结合使用，以提高效率。举一个简单的例子，生成式 AI 可以创建广告文案和图像，而机器学习将决定哪些客户将接收特定的创意资产。
尽管 OpenAI 的 GPT-4 和 Dall-E 仍然是最广为人知的两种模型，但越来越多的领先组织正在创建定制或半定制的生成式 AI 解决方案，并在特定于品牌或任务的数据集上进行训练。例如，IBM 的基础模型 Granite 库使用来自法律、学术和金融领域的企业数据进行训练，以充分满足业务应用需求。
使用此类面向企业的模型，组织可以将他们自己的数据（例如有关客户交互的历史信息）层叠在基础模型上。这一过程会创建一系列更具体、更有效的 AI 工具。随着时间的推移，这些技术会不断“学习”，为了完成特定的任务而训练的专用 AI 模型可以不断改进并提高执行特定任务的能力。
由于客户沟通和广告投放会产生大量数据，因此营销部门可充分利用该技术。生成式 AI 特别擅长分析非结构化数据，例如社交媒体帖子或聊天通信。
组织可以选择以多种方式整合这些工具，它们具有不同程度的人机交互并对整个企业产生不同的影响。近年来，预构建的生成式 AI 解决方案在大大小小的营销部门中几乎无处不在，但组织越来越接受人工智能驱动的自定义模型和大规模数字化转型。根据 IBM® 商业价值研究院最近发布的一份报告，超过半数的首席营销官表示，他们计划根据公司的专有数据构建基础模型。
从广义上讲，企业采用 AI 的程度可分为三个类别：
大规模 AI 转型结合了多种 AI 技术（包括定制的生成式 AI 解决方案），以改变组织的核心营销流程。除使用通过专有数据所训练的模型来提高效率并嵌入关键的自动化功能之外，此类变革性 AI 实践还可能会催生全新的营销方式。例如，使用生成式 AI 来分析消费者情绪并开发新的产品，或在顾客购物时提供自主指导。
生成式 AI 使用一组先进的技术创建、个性化和优化内容和客户交互。一些常见的用例包括：
生成式 AI 可通过在各个接触点提供即时、智能的响应和支持，来增强客户互动。此流程可能包括使用 AI 聊天机器人来处理潜在的客户咨询、提供产品信息以及引导消费者达成商品销售，且所有这些操作均会采用自然且直观的语言。此外，AI 驱动式虚拟助理还可引导用户浏览网站、推荐购买内容，以及改善整体用户体验。
例如，生成式 AI 客户交互工具可能会自动以品牌的声音回复客户评论和投诉，并总结企业的客户支持团队存在的潜在问题。生成式 AI 甚至可以自动执行未来的折扣或产品更换。
根据组织的专有数据训练的聊天机器人和虚拟代理可提供全天候帮助，并可跨时区覆盖全球。它们与机器人流程自动化 (RPA) 相结合，可以触发特定操作，例如启动销售或退货流程，而无需人工干预。由于这些生成式 AI 工具会“记住”与客户的互动，因此它们可以长期培育潜在客户，并与单个客户保持紧密的关系。这些高度个性化的体验可提高忠诚度和转换率。
生成式 AI 聊天机器人还能为营销人员收集有关客户偏好和行为的重要信息。他们可以分析这一庞大而宝贵的数据集，提出建议并改善整个企业的运营。
传统 AI 可能帮助营销专业人员根据受众的购买历史或品味将他们细分为几大群体，而生成式 AI 开创了一个微细分时代。通过微细分，组织能够近乎实时地向特定的个人开展营销活动。这种类型的个性化是生成式 AI 的一个关键优势，使营销人员能够跨渠道向消费者大规模提供极具针对性和相关性的体验。
例如，生成式 AI 可以根据客户的杂货订单创建定制食谱和用餐计划创意，或解读个人反馈以生成产品推荐。
生成式 AI 还能增强自适应内容，在这些内容中，网站、电子邮件和移动应用程序可以根据个别用户的交互和数据实时调整它们的展示，因此可以为消费者创造最相关的体验。接受过品牌特定消息训练的 AI 工具可以为小型受众细分群体制作个别创意资产，以帮助确保营销传播内容尽可能有效地引起不同客户群体的共鸣。
生成式 AI 利用自动化简化营销流程。通过自动执行重复、耗时的任务，组织可以提高效率和生产力。人工智能驱动的一些工具可以自动执行多种营销工作流，例如社交媒体帖子或电子邮件序列，这样，人力资源就可以腾出时间执行更具战略性的计划。有些工具用来管理特定营销活动、监控活动数据以及根据性能优化广告或传播内容的投放。
生成式 AI 还用来将内容从一种语言翻译成另一种语言，或者将文件转换成多种格式，以简化营销部门的日常运营并扩大品牌的影响力。
这种技术还可以优化创意制作过程。利用生成式 AI，营销部门可以快速为同一条内容生成数十个版本，然后对此内容执行 A/B 测试，以自动确定最有效的广告变体。
生成式 AI 可以自动创建社交媒体帖子和广告文案等内容，因此显著减少了营销团队需要投入的时间和精力。由人工智能驱动并使用自然语言进行沟通的虚拟代理或聊天机器人还可以持续提供全天候的客户支持，并最大限度地减少人为干预。
AI 营销工具有助于内容生成，为客户创造更具吸引力的体验，并提高转化率。跨多个平台的生成式 AI 还能在多个渠道和接触点上创建一致而独特的品牌信息。
虽然每项生成式 AI 实施均取决于组织的产能和目标，但实施面向营销的生成式 AI 的部分常见步骤却包括：
虽然采用生成式 AI 可为营销部门提供众多优势，但它也会招致组织通常在有效实施该技术并从中受益时所面临的某些挑战。其中部分挑战和潜在解决方案包括：
利用客户数据进行人工智能驱动的个性化和创建内容时，通常要求组织密切关注数据隐私规则和法规。如果对数据处理不当，可能导致合规性问题和失去消费者的信任，因此组织可能需要投资于先进的安全基础设施。成功的生成式 AI 解决方案通常是透明、可解释的，这意味着设计 AI 的企业拥有关于如何训练和调整 AI 的清晰文档。此外，使用专有数据或用户数据的组织可能根据客户的舒适度精心设计 AI 工具，以帮助确保客户体验解决方案不会侵扰客户。
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组织必须重新设计他们的内容创作和交付。通过这项广泛的调查，了解生成式 AI 如何增强内容供应链中的创造力和生产力。
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1 Carvana 为客户制作了 130 多万个独一无二的 AI 生成式视频（ibm.com 外部链接），Carvana，2023 年 5 月 9 日。
2 为播客引入语音翻译（ibm.com 外部链接），Spotify，2023 年 9 月 25 日。
3 现在决定下一步：采用领先的生成式 AI 以获得洞察（ibm.com 外部链接），Deloitte，2024 年 1 月。
4 生成式 AI 如何促进客户营销 （链接位于 ibm.com 以外），麦肯锡，2023 年 12 月 5 日。