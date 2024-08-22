主页 Think Page Title 营销中的生成式 AI 营销中的生成式 AI
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发布日期：2024 年 8 月 23 日

撰稿人：Molly Hayes、Amanda Downie
营销中的生成式 AI 是什么？

营销中的生成式 AI (Gen AI) 是指利用人工智能 (AI) 技术增强营销工作，特别是使用那些可以创建新的内容、洞察和解决方案的技术。这些生成式 AI 工具使用先进的机器学习模型分析大型数据集，并生成模仿人类推理和决策的输出。

使用此功能，营销人员能够以多种方式自动化、个性化和创新他们的营销策略。例如，他们可以为个别消费者创建个性化内容，或者根据大量的客户数据向营销部门显示推荐。

在过去的十年间，电子商务公司和其他组织已经将 AI 部署到各种营销应用中，包括对广告进行 A/B 测试以及将主要营销活动（例如电子邮件群发）自动化。但随着 ChatGPT 等生成式 AI 工具日益复杂化，新技术将颠覆数字营销。这些进步已经在短时间内为 AI 营销带来了重大创新。

最近，汽车公司 Carvana 制作了 130 万个由 AI 生成的独特视频1，这些视频都是为各个客户体验之旅量身定制的。Spotify 试验了自动播客翻译，因此有可能接触新的市场和目标受众。2

对营销部门来说，生成式 AI 可以自动执行重复性任务，例如编写产品描述或总结客户反馈，以使工作人员腾出时间执行更关键和更有价值的任务。随着具有深度学习能力的 AI 模型越来越熟悉品牌的声音、产品和客户，它们的输出得到了改善，整体性能迎来了提升。

近年来，诸如此类的创新大大提高了人们对使用生成式 AI 进行营销的兴趣。根据 IBM 与 Momentive.ai 合作开展的一项调查，67% 的首席营销官 (CMO) 表示，他们计划在未来的 12 个月内实施生成式 AI。多达 86% 的受访者计划在 24 个月内采取这一行动。不过，对很多公司来说，目前的生成式 AI 计划仍然侧重于利用这种技术提高效率和降低成本，而不是进行创新和实现增长。3

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营销中的生成式 AI 如何发挥作用？

生成式 AI 模型利用机器学习技术生成文本、图像、音频和视频。使用庞大的数据集、学习模式和数据结构对这些模型进行训练，以产生模仿人类决策的输出。

在营销应用中，生成式 AI 通常与传统 AI 结合使用，以提高效率。举一个简单的例子，生成式 AI 可以创建广告文案和图像，而机器学习将决定哪些客户将接收特定的创意资产。

尽管 OpenAI 的 GPT-4 和 Dall-E 仍然是最广为人知的两种模型，但越来越多的领先组织正在创建定制或半定制的生成式 AI 解决方案，并在特定于品牌或任务的数据集上进行训练。例如，IBM 的基础模型 Granite 库使用来自法律、学术和金融领域的企业数据进行训练，以充分满足业务应用需求。

使用此类面向企业的模型，组织可以将他们自己的数据（例如有关客户交互的历史信息）层叠在基础模型上。这一过程会创建一系列更具体、更有效的 AI 工具。随着时间的推移，这些技术会不断“学习”，为了完成特定的任务而训练的专用 AI 模型可以不断改进并提高执行特定任务的能力。

由于客户沟通和广告投放会产生大量数据，因此营销部门可充分利用该技术。生成式 AI 特别擅长分析非结构化数据，例如社交媒体帖子或聊天通信。

组织可以选择以多种方式整合这些工具，它们具有不同程度的人机交互并对整个企业产生不同的影响。近年来，预构建的生成式 AI 解决方案在大大小小的营销部门中几乎无处不在，但组织越来越接受人工智能驱动的自定义模型和大规模数字化转型。根据 IBM® 商业价值研究院最近发布的一份报告，超过半数的首席营销官表示，他们计划根据公司的专有数据构建基础模型。

从广义上讲，企业采用 AI 的程度可分为三个类别：

预构建的生成式 AI 模型

越来越多的个人内容创作者和营销专业人员使用 ChatGPT 等预构建模型来激发创意，并撰写客户沟通文的初稿。同样，现成的生成式 AI 营销工具（例如 Adobe 的 Generative Fill）可让个人通过自然语言提示快速更改创意资产。这些 AI 解决方案在构建时考虑了多功能性，面向广大受众，通过减少员工花在日常任务上的时间来提高日常效率。 

定制的生成式 AI 模型

一些组织选择轻松定制基础模型，并根据适用于特定用例的品牌特定专有信息对这些模型进行训练。这可能包括生成创意资产、推荐搜索引擎优化 (SEO) 关键字或者分析数据以预测未来的客户行为。使用这些模型，人类从生成式 AI 技术中接收内容，并批准或利用它的输入。

大规模 AI 转型

大规模 AI 转型结合了多种 AI 技术（包括定制的生成式 AI 解决方案），以改变组织的核心营销流程。除使用通过专有数据所训练的模型来提高效率并嵌入关键的自动化功能之外，此类变革性 AI 实践还可能会催生全新的营销方式。例如，使用生成式 AI 来分析消费者情绪并开发新的产品，或在顾客购物时提供自主指导。
营销中的生成式 AI 的用例

生成式 AI 使用一组先进的技术创建、个性化和优化内容和客户交互。一些常见的用例包括：

聊天机器人和客户体验

生成式 AI 可通过在各个接触点提供即时、智能的响应和支持，来增强客户互动。此流程可能包括使用 AI 聊天机器人来处理潜在的客户咨询、提供产品信息以及引导消费者达成商品销售，且所有这些操作均会采用自然且直观的语言。此外，AI 驱动式虚拟助理还可引导用户浏览网站、推荐购买内容，以及改善整体用户体验。

例如，生成式 AI 客户交互工具可能会自动以品牌的声音回复客户评论和投诉，并总结企业的客户支持团队存在的潜在问题。生成式 AI 甚至可以自动执行未来的折扣或产品更换。

根据组织的专有数据训练的聊天机器人和虚拟代理可提供全天候帮助，并可跨时区覆盖全球。它们与机器人流程自动化 (RPA) 相结合，可以触发特定操作，例如启动销售或退货流程，而无需人工干预。由于这些生成式 AI 工具会“记住”与客户的互动，因此它们可以长期培育潜在客户，并与单个客户保持紧密的关系。这些高度个性化的体验可提高忠诚度和转换率。

生成式 AI 聊天机器人还能为营销人员收集有关客户偏好和行为的重要信息。他们可以分析这一庞大而宝贵的数据集，提出建议并改善整个企业的运营。 

文本生成和图像生成

生成式 AI 可通过自动完成并优化营销内容的创建、分发和管理，从而彻底改变端到端的内容供应链。AI 在内容营销方面的应用则包括自动内容创作。通过这些流程，AI 工具可根据特定的关键词、主题和风格来生成高质量的博客文章、社交媒体更新和广告文案。

此外，生成式 AI 还可根据品牌美学和活动需求来创建自定义图像和视频，因而无需大量设计资源即可增强视觉内容。

这些模型还显著加快了创意制作过程，使营销专业人员能够快速创建和测试各种创意资产，从而在几小时或几天内创建完全成熟的活动。

个性化和细分

传统 AI 可能帮助营销专业人员根据受众的购买历史或品味将他们细分为几大群体，而生成式 AI 开创了一个微细分时代。通过微细分，组织能够近乎实时地向特定的个人开展营销活动。这种类型的个性化是生成式 AI 的一个关键优势，使营销人员能够跨渠道向消费者大规模提供极具针对性和相关性的体验。

例如，生成式 AI 可以根据客户的杂货订单创建定制食谱和用餐计划创意，或解读个人反馈以生成产品推荐。

生成式 AI 还能增强自适应内容，在这些内容中，网站、电子邮件和移动应用程序可以根据个别用户的交互和数据实时调整它们的展示，因此可以为消费者创造最相关的体验。接受过品牌特定消息训练的 AI 工具可以为小型受众细分群体制作个别创意资产，以帮助确保营销传播内容尽可能有效地引起不同客户群体的共鸣。

数据分析和预测性分析

生成式 AI 擅长通过分析大量数据来揭示客户洞察信息并预测未来趋势，从而实现数据驱动式决策。此流程可能包括市场研究分析；即，由 AI 算法来解读市场数据或竞争对手定价，以便识别未来的消费者行为以及更广泛的行业动态。

其他生成式 AI 工具可能利用客户数据寻找和定位特别相关的受众。使用这种技术，组织可以快速、有效地识别最佳的潜在客户并预测未来的趋势，以帮助营销人员规划主动活动并优化他们的资源。

过程自动化

生成式 AI 利用自动化简化营销流程。通过自动执行重复、耗时的任务，组织可以提高效率和生产力。人工智能驱动的一些工具可以自动执行多种营销工作流，例如社交媒体帖子或电子邮件序列，这样，人力资源就可以腾出时间执行更具战略性的计划。有些工具用来管理特定营销活动、监控活动数据以及根据性能优化广告或传播内容的投放。

生成式 AI 还用来将内容从一种语言翻译成另一种语言，或者将文件转换成多种格式，以简化营销部门的日常运营并扩大品牌的影响力。

这种技术还可以优化创意制作过程。利用生成式 AI，营销部门可以快速为同一条内容生成数十个版本，然后对此内容执行 A/B 测试，以自动确定最有效的广告变体。

激发想法

生成式 AI 可以通过产生新的想法和内容变化来激发创造力和创新力。营销部门可能会使用生成式 AI，根据当前趋势和受众兴趣提出搜索引擎优化 (SEO) 标题或主题。

例如，据麦肯锡咨询公司称，Kellogg 使用 AI 技术扫描包含早餐谷物的病毒食谱。然后，生成式 AI 利用这些数据创建创意资产和社交媒体帖子。4 在构思过程中，生成式 AI 还可以用于提出徽标或广告的备选方案，为营销部门提供大量的创意供其选择和完善。 
营销中的生成式 AI 的优势

生成式 AI 提供了多种方法，以优化业务流程和增加客户交互，因此改变了营销部门与消费者沟通和了解消费者的规模。在营销中使用生成式 AI 可以获得一些关键优势，包括：

通过自动化提高了效率

生成式 AI 可以自动创建社交媒体帖子和广告文案等内容，因此显著减少了营销团队需要投入的时间和精力。由人工智能驱动并使用自然语言进行沟通的虚拟代理或聊天机器人还可以持续提供全天候的客户支持，并最大限度地减少人为干预。

极致个性化的营销

生成式 AI 根据个别客户的数据和行为提供个性化的消息、推荐和优惠。这样就增强了营销工作的相关性和影响力，并提高了品牌知名度。

可扩展性

生成式 AI 可以轻松满足大量的客户交互或内容创作需求，并适应受众的不断增加。它还可以快速转换多种语言或格式的内容，以帮助组织接触和吸引世界各地的消费者。

成本效益

当应用于营销部门时，生成式 AI 可以优化资源，让工作人员能够腾出时间执行具有高价值和创造性的任务。它还降低了试验和创新的成本，可以快速为内容生成多种变体，例如广告或博客文章，以确定最有效的策略。

数据驱动型决策

AI 模型可解释、分析和汇总大量数据，从而揭示有关客户行为、市场趋势和营销活动成效的洞察信息。此外，它们还可预测未来趋势和客户需求，从而帮助营销人员进行预估并主动响应。

改善了客户体验

AI 营销工具有助于内容生成，为客户创造更具吸引力的体验，并提高转化率。跨多个平台的生成式 AI 还能在多个渠道和接触点上创建一致而独特的品牌信息。 

实时适配

使用生成式 AI，组织能够快速响应客户的反馈和交互，从而改进活动以取得更好的结果。
在营销中实施生成式 AI 的步骤

虽然每项生成式 AI 实施均取决于组织的产能和目标，但实施面向营销的生成式 AI 的部分常见步骤却包括：

  1. 定义客户体验目标
  2. 收集和分析数据
  3. 选择生成式 AI 工具
  4. 整合和部署生成式 AI
  5. 监控和改进生成式 AI

1. 定义客户体验目标

在设计 AI 实施方案之前，决策者通常会花费大量时间简要说明组织的目标。这可能包括审核可能从增强功能中受益的现有流程、确定可能从生成式 AI 中受益的工作流以及简要说明所期望的客户体验。

2. 收集和分析数据

在此阶段，组织通常会从各种客户接触点收集数据，以了解他们的偏好、行为和数据点。企业还可能收集和清理内部专有数据，或者利用可信的第三方数据创建用来训练 AI 的内聚数据集。

3. 选择生成式 AI 工具

根据 AI 的实施范围，组织可能会决定使用预构建的工具，或者确定在此阶段使用哪种模型来训练定制的 AI。无论最终解决方案的定制程度如何，组织通常都会在做出决定之前全面研究各种选项。

4. 整合和部署生成式 AI

整合时间可能短至几周，也可能长达一年。大规模的 AI 转型可能需要额外的基础设施和人才，而预构建的现成模型可能只要求营销部门输入他们之前确定的数据集。在训练和调整期间，AI 工具会从第三方和内部数据中学习，以便更有效地运行。 

5. 监控和改进生成式 AI

通常，一个组织 会持续审查其生成式 AI 工具，以确定需要改进的地方，并不断为 AI 提供新数据，以提高准确性。 
在营销中实施生成式 AI 的最佳实践

虽然采用生成式 AI 可为营销部门提供众多优势，但它也会招致组织通常在有效实施该技术并从中受益时所面临的某些挑战。其中部分挑战和潜在解决方案包括：

数据质量和可用性

生成式 AI 模型需要大量的高质量数据才能有效地运行。不准确或存在偏见的数据可能导致性能不佳、输出不可靠。此外，收集和管理必要的数据可能既耗时又代价昂贵，特别是对资源有限的小型企业而言。启动生成式 AI 项目的组织可能会招聘额外的数据科学家和数据工程师，以帮助确保训练语料库具有高质量和一致性，或者聘用经过数据实践审查的可信第三方。

数据隐私和用户信任

利用客户数据进行人工智能驱动的个性化和创建内容时，通常要求组织密切关注数据隐私规则和法规。如果对数据处理不当，可能导致合规性问题和失去消费者的信任，因此组织可能需要投资于先进的安全基础设施。成功的生成式 AI 解决方案通常是透明、可解释的，这意味着设计 AI 的企业拥有关于如何训练和调整 AI 的清晰文档。此外，使用专有数据或用户数据的组织可能根据客户的舒适度精心设计 AI 工具，以帮助确保客户体验解决方案不会侵扰客户。

AI 模型和输出的质量控制和一致性

确保 AI 生成的内容符合品牌标准并保持一致的形象可能具有挑战性。选择正确的模型并彻底审核训练数据可能非常耗时。在最初规划阶段，组织通常会对特定的基础模型开展广泛研究，以确保其 AI 解决方案的基础最适合特定用例的部署。为确保长期一致性，组织通常会持续监控某一模型，以检测并纠正错误。此外，它们还可能还会为某一模型输入更多数据，以确保该模型处于最新状态。
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脚注

1 Carvana 为客户制作了 130 多万个独一无二的 AI 生成式视频（ibm.com 外部链接），Carvana，2023 年 5 月 9 日。

2 为播客引入语音翻译（ibm.com 外部链接），Spotify，2023 年 9 月 25 日。

3 现在决定下一步：采用领先的生成式 AI 以获得洞察（ibm.com 外部链接），Deloitte，2024 年 1 月。

4 生成式 AI 如何促进客户营销 （链接位于 ibm.com 以外），麦肯锡，2023 年 12 月 5 日。 