AI 转型是一个动态的过程。每家公司的 AI 能用例和实施情况都不相同。但组织在训练和部署 AI 之前通常会遵循以下规划流程，以帮助确保其战略的有效性：

收集信息：组织会在这一阶段进行研究，了解生成式 AI、机器学习、计算机视觉和其他技术等工具。在这一探索阶段，利益相关者可能会列出 AI 可以解决的业务问题，并概述可能获得的好处。

评估现有资源和限制：组织在制定全面的计划之前通常会对其现有业务进行审计，审查其 IT 部门和数据实践的能力。

确定目标：组织在这一阶段要确定希望解决哪些具体问题，以及在实施过程中如何衡量成功与否。

制定路线图：组织在制定路线图时要根据实际需求选择 AI 项目，确定可能需要哪些支持，以及哪些合作伙伴或供应商应具备 AI 方面的专业知识。

这些战略规划阶段完成后，就可以开始设计、构建、训练、验证和调整 AI 模型。促进负责任且有效 AI 部署的一些阶段包括：

收集和管理数据。

整理数据。

构建、训练、调整 AI 模型。

自动执行工作流程，并在应用程序中加入 AI。