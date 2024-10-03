IBM 商业价值研究院的一份报告发现，超过 60% 的高管表示，生成式 AI将颠覆其组织设计客户和员工体验的方式。员工需要改变来满足这些需求。许多人开始关注 AI 技能提升，即为员工队伍提供技能和教育，使他们能够使用 AI 来完成工作。

2024 年盖洛普民意调查 （链接位于 ibm.com 以外）发现，近 25% 的工人担心自己的工作会因为 AI 而被淘汰，而 2021 年这一比例仅为 15%。在同一项研究中，超过 70% 的首席人力资源官 (CHRO) 预测，AI 将在未来 3 年内取代工作岗位。

世界经济论坛在其《2023 年未来工作报告》中估计，到 2025 年，自动化 将取代 8500 万个工作岗位，工人 40% 的核心技能将发生变化（链接位于 ibm.com 以外）。AI 将开创一个提高生产力和价值的新时代，高级管理层应该让员工成为未来的一部分。

每个组织都有责任为其员工提供在日常工作中使用 AI 所需的技能和教育。具体来说，当涉及到哪些技能是技术自动化的，哪些技能仍是由员工处理的任务关键型技能时，首席运营官应在决策中发挥主导作用。

AI 的崛起正在从根本上重塑企业战略。高管必须在整个员工队伍中增强 AI 能力，例如使用生成式 AI 工具。当 AI 承担一些以前由人类处理的任务时，他们必须提供发展员工技能的机会。

员工对学习先进的技术技能很感兴趣，这些技能可以利用 AI 的力量，使他们的工作更加高效，职业道路更加成功。对员工进行技能培训，让他们在日常活动中更好地使用人工智能等新技术，以提高生产率和解决问题的能力，是各组织的既得利益所在。