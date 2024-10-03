IBM 商业价值研究院的一份报告发现，超过 60% 的高管表示，生成式 AI将颠覆其组织设计客户和员工体验的方式。员工需要改变来满足这些需求。许多人开始关注 AI 技能提升，即为员工队伍提供技能和教育，使他们能够使用 AI 来完成工作。
2024 年盖洛普民意调查 （链接位于 ibm.com 以外）发现，近 25% 的工人担心自己的工作会因为 AI 而被淘汰，而 2021 年这一比例仅为 15%。在同一项研究中，超过 70% 的首席人力资源官 (CHRO) 预测，AI 将在未来 3 年内取代工作岗位。
世界经济论坛在其《2023 年未来工作报告》中估计，到 2025 年，自动化 将取代 8500 万个工作岗位，工人 40% 的核心技能将发生变化（链接位于 ibm.com 以外）。AI 将开创一个提高生产力和价值的新时代，高级管理层应该让员工成为未来的一部分。
每个组织都有责任为其员工提供在日常工作中使用 AI 所需的技能和教育。具体来说，当涉及到哪些技能是技术自动化的，哪些技能仍是由员工处理的任务关键型技能时，首席运营官应在决策中发挥主导作用。
AI 的崛起正在从根本上重塑企业战略。高管必须在整个员工队伍中增强 AI 能力，例如使用生成式 AI 工具。当 AI 承担一些以前由人类处理的任务时，他们必须提供发展员工技能的机会。
员工对学习先进的技术技能很感兴趣，这些技能可以利用 AI 的力量，使他们的工作更加高效，职业道路更加成功。对员工进行技能培训，让他们在日常活动中更好地使用人工智能等新技术，以提高生产率和解决问题的能力，是各组织的既得利益所在。
技能提升（链接位于 ibm.com 以外）和再培训是组织 人才发展和技能培养方法中独立但重要的组成部分。首先是技能提升，即通过培训和发展计划提高员工技能的过程。这样做的目的是尽量缩小技能差距，让员工为工作角色或职能的变化做好准备。 技能提升的一个例子是，客户服务代表学习如何使用生成式 AI 和聊天机器人，以便通过及时的工程更好地实时回答客户的问题。
再培训是指学习一整套新技能，以从事新的工作。例如，目前从事数据处理工作的人可能需要接受再培训，学习网络开发或高级数据分析。
据 IBM 商业价值研究院称，企业高管估计，未来 3 年内，大约 40% 的员工队伍需要接受再培训。但是，如何实现技能提升呢？
与之前的其他突破性科技一样， AI 的发展正在为新行业、新工作以及现有工作的新方法创造机会。为了让员工和企业做好准备，组织必须确保员工掌握未来所需的技能，同时又不影响当前的业务。因此，一系列技能提升用例对成功至关重要。
根据 IBM 商业价值研究院的一份报告 ，客户服务是大多数首席执行官部署生成式 AI 的首要任务。AI 可以处理客户的一些初始询问，但当问题上报到客户服务代表 (CSR) 时，他们也需要使用这些工具。CSR 需要在通过 AI 构建的数据库进行搜索时提高其执行提示工程和与客户交谈的能力。
金融业员工拥有越来越多的增强型工具，帮助他们代表客户做出更好的投资。近 70% 的金融服务领导者认为，2024 年至少有一半的员工需要提升技能。这不仅需要学习如何使用这些新技术，还需要让他们感到可以信任 AI 技术的结果，即使他们不能完全理解这些结果。
医院和医疗保健提供方正在将 AI 技术纳入其后台和诊断护理设施。例如，医疗保健公司开始使用机器学习技术来改进和加快医疗诊断 （链接位于 ibm.com 以外）。了解这些技术能做什么、不能做什么，对于医疗专业人员做出正确的决定仍然至关重要。
组织开始在人力资源领域使用 AI 来处理求职申请并帮助找到合适的候选人。人力资源代表需要学习如何使用这项技术来发现潜在的偏见或其他不确定因素，从而找到有价值的潜在客户。
生成式 AI 和其他先进技术正在为提高网络开发效率创造大量机会。开发人员可以使用它将一种编码语言转换为另一种编码语言。其中一个例子是：应用程序可以将大型机的 COBOL 代码重构为模块化业务服务组件。
组织可以使用 AI 技术来提升 AI 学习体验本身。
使用生成式 AI 聊天机器人和个性化功能，可以为每位员工创造更多定制化的学习机会。它可以创建培训计划，将任何员工所需的基础 AI 教育与针对学习者工作的具体指导相结合。这样，员工就拥有了一套强大的、量身定制的 AI 技能，可帮助他们最大限度地发挥工作能力。
以下是 IBM 提供的AI 技能提升发展计划的课程内容示例：
通过在工作中运用 AI 应用程序，员工可以增强自身对 AI 工具的了解和使用能力。例如，通过使用生成式 AI 工具，员工不仅可以找到某些流程问题的答案，还可以学会如何改进提示。
企业可以输入大量有关员工绩效和认证的信息，并利用机器学习来识别他们需要更多培训的领域。与猜测或询问员工在哪些方面需要帮助相比，这种方法能更有效地找出差距。
AI 可以帮助大型组织根据各种标准（如背景、兴趣以及导师和学员希望从这种关系中得到什么）更好地识别导师和学员。自动匹配导师和学员的 AI 程序省去一项费力的工作，并促进了组织内更紧密的联系。
组织可以使用 AI 帮助员工确定自己的职业发展方向。它可以建议潜在的职业道路，让他们循环选择，直到找到理想的工作。
虽然 AI 和其他技术可以为组织创造实现许多流程自动化的机会，但他们仍然需要员工提供有价值的背景信息。帮助现有员工保持对组织的价值可以达到双重目的，即利用他们来之不易的经验来改进决策。
要将 AI 应用于员工的日常工作，一种方式便是使用 IBM 推出的基于角色的 AI 助手，这些助手具有基于对话的界面，能够帮助咨询项目中的重要角色完成任务。
许多 AI 技术都需要人类来操作或解释结果。如果组织试图在没有员工协助的情况下部署这些技术，则可能无法最大化结果，或者做出错误的决策。
如果组织不不重视员工体验，员工就不太可能留在该组织，而员工体验现在应包括 AI 技能开发。原因之一是他们希望员工能为自己的工作和事业提供持久的技能。第二个原因是，没有优先考虑 AI 的组织很可能会落后于竞争对手。
AI 正在推动网络开发的巨大变革。AI 时代迎来了生成式 AI 代码生成开发的浪潮，让非开发人员也能够编写代码。但前提是组织投入精力培训员工如何使用它才行。
组织有责任让员工有机会在瞬息万变的人才环境中保持价值。未来的工作可能会让许多没有做好准备的员工落后。对员工进行 AI 技能培训，不仅有助于组织当前的发展，还能为这些员工提供未来成功的路线图。
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