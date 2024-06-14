根据哈佛大学公共卫生学院的说法，虽然此用途目前仍处于早期阶段，但使用 AI 进行诊断可能会将治疗成本降低多达 50%，并将健康结果改善幅度提高 40%。

根据夏威夷大学的一个用例，某一研究小组发现：部署深度学习 AI 技术可改善乳腺癌风险预测。对此，虽然还需更多研究来予以证实，但首席研究员指出：AI 算法可在比放射科医生所能提供的更大放射学图像集基础上进行训练，其数量高达一百万张或更多。此外，该算法可免费进行复制，但硬件除外。

麻省理工学院的一个小组开发了一种 ML 算法来确定何时需要人类专家。某些情况下（例如，识别胸部 X 光片中呈现的心脏肿大问题），他们发现人类与 AI 的混合模型可带来最佳结果。

另一项已发表的研究则发现，AI 比经验丰富的医生更能识别皮肤癌。美国、德国和法国的研究人员在 10 多万张图像上利用深度学习来识别皮肤癌。通过将 AI 产生的结果与 58 名国际皮肤科医生得出的结果进行比较，他们发现 AI 的表现更为出色。