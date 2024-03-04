变更管理流程有助于确保员工在整个过渡过程中时刻准备就绪并获得支持。有几个原因导致需要进行变更管理。并购、领导层调整和新技术实施是常见的变更管理驱动因素。要在整个行业的快速数字化转型中脱颖而出，组织需要进行变更，推进公司实施新的产品和流程。然而，这些创新举措常常会中断工作流程，因此需要有效的变更管理。

成功的转型变更不仅限于沟通计划，而要求在整个公司文化中实施变更。与不采用变更管理策略的情况相比，变更管理策略能帮助利益相关者更容易地采纳拟议的变更。通过让员工参与工作流程，让他们成为变更的推动者，可以实现业务里程碑。领导者可以而且应该通过制定全面的变更管理计划来确定变更的成果。