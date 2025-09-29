什么是员工体验？

员工正在接受培训

发布日期：2023 年 11 月 16 日
内容添加者：Keith O'Brien、Amanda Downie
什么是员工体验？

员工体验是组织采取的一种整体性人才管理方法，旨在确保员工获得在工作中取得成功和发展所需的支持。

员工体验涉及到方方面面的内容，从如何进行员工培训和员工关怀，到员工的物理工作空间以及履行工作职责所用的技术和服务。它已成为员工从招聘到离职的生命周期各个阶段中日益重要的一个组成部分。

当员工在新冠疫情期间转移到远程工作时，员工体验尤其重要。疫情给员工带来更多的压力和孤独感，许多员工离开了工作岗位或“悄然辞职”。1这种情况对员工敬业度产生了深远的影响。

盖洛普报告称，32% 的在职员工积极投入工作2，这个数字自疫情爆发以来持续下降。如调查所述，一流组织中近 75% 的员工目前被标记为敬业员工。基于此，企业领导者认识到，重视员工体验的组织将在员工方面获得更高的投资回报。
员工体验与员工敬业度

与许多类似话题一样，一些组织将“员工体验”和“员工敬业度”混为一谈。但两者之间存在细微的差别。

员工体验涵盖雇主和员工在整个就业期间的整体关系。员工敬业度较为狭义，侧重于与员工建立联系，确保员工在工作中感到快乐，努力完成任务。因此，员工敬业度通常被视为员工体验的组成部分。

以往组织通过关注加薪和奖金、免费食品和咖啡以及郊游等福利来解决员工体验问题，表达对员工的感激之情。但现在更多员工困扰于工作与生活失衡并担忧是否具备在以技术为驱动的世界中保持竞争力所需的正确技能。

尽管最近各组织因追求削减成本而减少了福利3，但他们也需要寻找不同方法来提高员工敬业度，从而更好地满足不断增长的员工需求。现代组织越来越注重为员工提供积极的体验，例如为他们安排心理健康日、无限期带薪休假、健康计划以及提供儿童保育服务。

企业文化强大且对员工福祉深度关注的组织很可能重视在工作环境中创造积极的员工体验。创造良好的员工体验有望提高员工敬业度。
员工体验为何重要

员工体验提升与企业绩效之间有着直接的联系。麦肯锡研究发现4，与拥有消极体验的员工相比，拥有积极体验的员工的敬业度为 16 倍，留在公司的可能性高出近 8 倍。

 高级管理层的指令

人力资源团队和人力资源领导者长期以来将员工体验战略作为优先事项，但他们现在比以往任何时候都更受到高管的支持。聪明的企业领导者明白，员工是公司的基础，是公司竞争优势的源泉。真正领导力的出现意味着组织比以往更加专注于为员工服务，而非要求员工为组织服务。颠覆这种传统方法使员工更加感觉自己是组织战略和成功的一份子。而且这些高管知道员工可以对业务成果产生重大影响。

 昂贵的员工流失

员工迫切希望离开那些不能满足其需求的组织。满足员工需求是积极员工体验的核心要求，也是确保员工感到快乐并愿意留在组织的良好方法。组织无法承担的风险是漠视员工心声或者未提供适当的工具，而流失员工，尤其是顶尖人才。虽然各方意见有所不同，但盖洛普估计替换一名员工的成本5 为该员工年薪的 50% 到 200% 不等。

 员工反馈

在工作中，员工会感受到职业倦怠、隐性歧视和其他压力来源，以及对自身地位或发展机会的不确定性。在盖洛普的调查中，只有一半的员工认为自己知道对他们工作的期望是什么。如今，员工更加直言不讳地表达对雇主的期望和需求。领先的组织认真对待这些反馈意见，更加重视解决其中的一些问题。
员工体验框架的关键组成部分

员工体验战略应考虑到员工从加入到离开组织的每一环节。以下是一些重要的员工体验举措，很可能出现于员工的职业生涯：

 招聘和网络

领先组织善于宣传自己的员工体验计划，尤其是在与潜在候选人会面时。人力资源部门通过展现热情并询问候选人的兴趣，向潜在员工以及员工的社交网络表明他们严肃对待员工体验。

 入职

员工体验的一个关键方面是如何将新员工引入组织。在招聘过程中开启积极的员工体验，让新员工立即感到受欢迎，并确信自己知道如何取得表现突出。

 发展机会

组织有责任确保员工拥有适当的技能，能够正常履行工作职责。这关键在于提供职业发展机会。提供培训、扩展技能、职业辅导、自主学习和其他人才发展计划，以上举措都有助于员工提高技能。

 员工敬业度调查

务必要了解员工对于工作和组织的感受。此类调查也称为员工体验调查，可以在很长的时间周期内开展，以跟踪员工体验的变化情况。务必要长期跟踪员工满意度等各项指标，因为如果没有数据，可能会漏报较为严重的问题。脉动调查是对一些始终不变的问题进行的快速模板化的调查，有助于长期跟踪员工的敬业度、情绪和观点。

 绩效考核

组织可以通过此类调查告知员工他们表现出色以及有待改进的地方，为员工的各项工作助力。绩效管理对于员工和组织同样重要。员工渴望了解他们目前在哪些方面表现出色，哪些方面有待改进。

 即时沟通和反馈

一流组织不会等到正式评估期或季度调查时才关注员工体验。每次沟通都是改善员工体验的实时机会。此外，管理者应努力了解工作场所之外任何可能影响员工绩效的问题，并与员工讨论如何一起解决这些问题。

 离职面谈

即使是离职员工也能帮助组织改善员工体验。与即将离职的员工坦诚交流，有助于了解他们在组织中经历的负面影响，发现问题所在。
员工体验带来的优势

注重卓越的员工体验，可以帮助企业实现最重要的目标。

 留住员工

快乐的员工更有可能留在组织。因此，对于任何希望避免不必要成本的组织来说，最大限度地降低员工流失率是一个关键的优先事项。

 提高创造力

员工对工作充满信心、有成就感并感受到领导支持，更有可能为企业带来新的创意。

 改善客户体验

许多员工都处于客户互动的第一线。敬业的员工对他们为之工作的组织和管理者更有好感，更有可能提高客户满意度。

 提升工作质量

在致力于营造积极员工体验的环境中，员工可能愿意更加努力地为组织工作。反过来，更高的员工生产力通常会带来更好的业务成果，包括更高的盈利能力。
员工体验面临的挑战

制定全面的员工体验策略确实存在挑战，组织必须解决这些挑战才能取得成功。

 数据可靠性

要求员工自行向老板报告其观点，即便匿名进行，有时也会影响数据的客观性。员工可能担心组织跟踪他们对于数据的应对措施，因而不会那么诚实。

 确定指标

要确定组织是否提供良好的员工体验，可能具有挑战性，尤其是很难知道员工是否真的在工作中感到快乐之时。重要的是向员工询问适当的问题，并跟踪关键指标。

 隐私问题

雇主需要在询问员工表现和尊重员工隐私之间取得平衡。对于任何管理者来说，员工受到工作以外的影响都是一种挑战。重要的是要在尊重隐私和充分知情之间取得平衡，这样雇主才能提供最好的支持。

 计划维护

员工体验并非一次性举措，需要持续投资、重新评估和更新。组织应持续监控员工体验计划。
采取下一步行动

让员工掌握未来的技能。通过适当平衡人员、AI 和数据，改变人才招聘、技能战略和流程。无论您是希望解决高流失率问题、增强招聘技术平台、提高劳动力生产力、解决技能短缺问题，还是为多元化员工创造有效的学习体验，IBM 都能在咨询、技术和管理服务方面提供定制的战略和工具。

