员工体验涉及到方方面面的内容，从如何进行员工培训和员工关怀，到员工的物理工作空间以及履行工作职责所用的技术和服务。它已成为员工从招聘到离职的生命周期各个阶段中日益重要的一个组成部分。

当员工在新冠疫情期间转移到远程工作时，员工体验尤其重要。疫情给员工带来更多的压力和孤独感，许多员工离开了工作岗位或“悄然辞职”。1这种情况对员工敬业度产生了深远的影响。

盖洛普报告称，32% 的在职员工积极投入工作2，这个数字自疫情爆发以来持续下降。如调查所述，一流组织中近 75% 的员工目前被标记为敬业员工。基于此，企业领导者认识到，重视员工体验的组织将在员工方面获得更高的投资回报。