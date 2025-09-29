虽然技能提升的概念与多个行业相关，但它在 IT 行业尤为重要，因为这一行业唯一不变的就是变化。

解决技能差距是一个紧迫的问题。根据世界经济论坛发布的《2023 年就业未来报告》，预计到 2025 年，8,500 万个工作岗位将被自动化取代，而工作者 40％ 的核心技能将发生变化。1当公司难以找到具备特定技能的新人才时，往往会导致职位空缺、项目延误和业务损失。作为回应，技能提升通过发展现有员工的技能来满足当前和未来的需求，提供了一种变革性的解决方案。



技能提升通常对雇主和雇员都有好处。对于雇主来说，这是一种具有成本效益的策略——内部晋升往往比寻求外部聘用更经济、更高效。1内部候选人已经融入了公司的文化和流程，这反过来又使他们能无缝胜任新的职位并承担相应职责。简而言之，技能提升有助于公司留住优秀人才，并展示对他们的承诺。



对于员工来说，技能提升举措证明了他们在组织中的价值。这是对他们成长的投资，能提供职业发展（和提高薪资）的途径、提升工作满意度并培养社区意识。最近的研究表明，员工对此类计划很感兴趣。O’Reilly 2021 年的一项数据/AI 薪资调查发现，64% 的受访者在过去一年中参加了培训或获得了认证，其中 31% 在培训项目上花费超过 100 小时，包括参与研究生学位课程和阅读博客文章等。2

