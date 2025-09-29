企业需要在人才培养机会方面进行投资，以确保员工学习成功所需的知识。人才培养也称为员工培养，包括硬技能方面的学习经验，例如编码语言、营销自动化或了解监管合规性。人才培养还包括软技能，例如领导力、团队合作或了解如何发现在工作或心理健康方面遇到困难的同事。

企业不仅投资于支持员工的战略计划，而且还会及时把握学习机会。采用全面人才培养战略的企业会提供激励措施，鼓励员工利用业余时间学习更多技能。

这些激励措施通常包括课程津贴、支付继续教育或硕士课程的部分或全部费用。另一项激励措施包括邀请演讲嘉宾讨论非核心话题，例如运动员如何做出决策，或企业家如何发展不同类型的业务。



全面的人才培养战略包括人力资源团队与高管层协作，为现有员工和即将入职的员工建立所需的核心能力。对企业而言，理想的做法是尽早建立此流程，并随着工作和技能的变化加以完善。此举应成为现有员工培养周期的关键环节，以及未来员工入职流程的一部分。

注重人才培养可以使企业建立一支适应性强的敏捷员工队伍，为技术、虚拟和混合工作以及其他未来趋势对员工职业生涯所造成的影响做好准备。