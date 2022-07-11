如今，由于大众的个人生活和工作生活之间的界限已然重叠，员工体验的内涵变得更加广阔。员工体验不仅仅是单一的互动或工作流程，还包括员工与雇主从招聘到退休期间的每一次互动，以及在此过程中满足并支持其职能角色和不断变化的工作生活需求。一流的体验在设计时会充分考虑员工的需求，以及他们已表达或未表达的期望。想象有一天，在每个接触点，每位员工的需求都能以直观、顺畅的方式得到满足，让他们感到受到重视、享受工作并发挥潜力。更好的员工体验也会产生业务影响：敬业且满足的员工更有可能为其内部利益相关者和最终客户提供优质服务。
IBM 倡导以人为本的员工体验设计方法。让 IBM Consulting 来助您一臂之力，通过战略运营、平台实施、设计和托管服务，重塑内部以及面向客户的流程，从而显著改善员工体验。凭借深厚的人才和体验转型专业能力，我们可以帮助您利用我们世界一流的 AI、自动化和云技术，以及我们的生态系统合作伙伴的技术，为每位员工创造卓越的日常工作体验。
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体验更优质的公司实现组织创新目标的可能性增加了 89%。2
满足的员工成为高绩效员工的可能性高出 69%。2
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