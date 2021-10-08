ITOps 是 IT 部门的核心职能，通常向首席信息官汇报。它是 IT 基础架构库 (ITIL) 中定义的四种功能之一（其他三种为技术管理、应用程序管理和服务台管理），ITIL 是 IT 服务管理事实上的行业标准最佳实践框架。

ITOps 处于 IT 服务交付的最前沿，是维持组织正常运转的机器中最重要的齿轮之一。企业及其客户已经变得非常依赖即时访问 IT 服务（数据、软件应用程序、公有云和私有云资源），以至于即使这些服务出现小规模中断，也可能产生深远且代价高昂的后果。

近年来，ITOps 任务越来越多地被 AI 软件承担，形成了 IT 运营的一个新子领域，称为 AI 运营，或简称 AIOps。

自然语言处理 (NLP) 和机器学习 (ML) 模型等 AI 功能正被用于自动化 ITOps 任务，如收集和汇总海量数据，从 IT 运营数据的噪音中分离重要事件警报并确定其优先级，以及关联数据以确定根本原因并提出解决方案。