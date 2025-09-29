组织发展是组织内部为提高能力和整体效率而做出的努力。组织发展不是一个简单的过程或快速解决方案，而是一种结构化、有组织的工作，通常比较漫长，旨在为组织的特定领域或所有部分（价值观、战略、结构、人员和流程）实施转型变革，以实现最终目标，即创建可持续、富有弹性的组织文化，能够适应变化并实现成功、发展和盈利目标。

数据和证据在组织发展 (OD) 过程中被广泛使用。这是一个以调查研究为动力的过程，其重点工作是改变人类行为，从而提高员工和组织的整体效率。人力资源管理包括招聘、员工留任、绩效管理以及保障政策和程序等任务，而组织发展 (OD) 不同于人力资源管理，它评估组织内部正在发生的事情并实施干预，力图产生积极的变化，使员工的行为与组织的战略、业务流程和目标保持一致。

在快速变化的商业环境中，组织发展对于保持公司的竞争力和可持续性至关重要。它可以帮助公司提高组织效率、适应新挑战并支持积极且有吸引力的工作文化。