发布日期：2023 年 11 月 22 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie
组织发展（OD）是改变组织的战略、程序和文化以改进组织绩效、有效性和发展的计划性、系统化过程。
组织发展是组织内部为提高能力和整体效率而做出的努力。组织发展不是一个简单的过程或快速解决方案，而是一种结构化、有组织的工作，通常比较漫长，旨在为组织的特定领域或所有部分（价值观、战略、结构、人员和流程）实施转型变革，以实现最终目标，即创建可持续、富有弹性的组织文化，能够适应变化并实现成功、发展和盈利目标。
数据和证据在组织发展 (OD) 过程中被广泛使用。这是一个以调查研究为动力的过程，其重点工作是改变人类行为，从而提高员工和组织的整体效率。人力资源管理包括招聘、员工留任、绩效管理以及保障政策和程序等任务，而组织发展 (OD) 不同于人力资源管理，它评估组织内部正在发生的事情并实施干预，力图产生积极的变化，使员工的行为与组织的战略、业务流程和目标保持一致。
在快速变化的商业环境中，组织发展对于保持公司的竞争力和可持续性至关重要。它可以帮助公司提高组织效率、适应新挑战并支持积极且有吸引力的工作文化。
组织发展植根于各个领域，包括心理学、社会学和管理理论。 组织发展的历史可以追溯到 20 世纪初，当时工业和组织心理学领域应运而生，试图理解人类在工作场所的行为。
二十世纪二三十年代，位于芝加哥附近的 Western Electric Company 开展的霍桑研究对行为科学进行了探索，并强调了社会动力学在影响工作效率方面发挥的重要作用。二十世纪四十年代，心理学家 Kurt Lewin 引入了应用研究、行动研究和群体沟通的概念来推动组织变革。在英国，塔维斯托克人际关系研究所致力于研究企业管理、工作场所人口统计和新技术的采用。
“组织发展”一词在二十世纪六七十年代受到众多学者和社会科学从业者的关注，在美国国家训练实验室举办体验式学习和敏感性培训研讨会之后，其原理和流程变得更加广为人知。组织发展在二十世纪八九十年代进一步发展，以应对技术进步和全球化，同时更加重视变革管理、领导力发展和跨文化协作。数字化时代从那时起发展到现在，需要应对全球商业环境的快速变化和不断加快的步伐。技术、数据分析和敏捷方法现在对于推动组织变革至关重要，组织发展从业者继续帮助组织适应颠覆并创建持续学习和改进的文化。
组织发展过程的核心是提高组织的整体效率、复原能力和成功率。组织发展可以帮助企业应对内部挑战，提高问题解决能力和绩效，适应经济或行业的变化，因此，企业可能会出于各种原因进行组织发展。组织发展干预措施的具体目标通常包括：
适应变化：鼓励创建适应性和弹性文化，以有效应对商业环境的变化，例如技术进步、竞争加剧和市场变化。
改善沟通：改善整个组织范围内的沟通、协作和反馈，创造一个更加透明的工作环境，让员工感到受到重视。
提高绩效和效率：实施干预措施，发现和解决运营效率低下的问题，简化流程并提高整体绩效。通过优化工作流程和减少浪费，组织可以实现目标并提高工作效率和盈利能力。
解决冲突：应对与沟通和协作有关的各种挑战，帮助提高团队合作效率，促进信任关系，打造积极高效的工作环境。
有效的人才管理：实施招聘、培养和留住顶尖人才的战略，确保组织拥有应对当前和未来挑战所需的技能和专业知识。
员工发展：引入培训、学习和流程改进，以支持提高工作效率并帮助团队成员适应不断变化的新需求。
员工敬业度：营造积极的工作文化，重视沟通、协作、员工满意度和职业发展。
改善文化：通过创建符合组织价值观和目标的积极、有吸引力和包容性的文化，提高组织内部的士气和满意度。
提高客户满意度：改进流程、产品和服务，以满足或超越客户期望为目标，建立忠诚的长期客户关系。
加强创新：通过打造创新和实验的环境，培养持续改进的文化，使员工能够贡献想法并尝试新方法，以改进流程、产品和服务。
增加利润：通过优化沟通和员工流程以及改进产品或服务来提高利润。
领导力发展：在培训和员工发展方面进行投资，培养能够做出战略决策、指导和激励团队并带领组织实现预期目标的高效领导者。
重组：在企业因合并、收购或内部改革而需要重组时，协助顺利进行重组。
可持续增长：创建一个充满活力和富有弹性的组织，能够抓住机遇、适应变化并在面对新挑战时蓬勃发展。
组织发展涉及各种各样的利益相关者，每个利益相关者在影响计划取得成功方面都有独特的观点和利益。此过程中的主要利益相关者包括：
社区：社区希望成功的组织能够履行社会责任，并实施不会对该地区产生负面影响的计划。
客户：客户和顾客的满意度取决于组织提供优质产品和服务的能力。
员工：所有团队成员都与 OD 息息相关，OD 的成功依赖于他们的参与、反馈和对变革的开放态度。
政府机构：在受监管行业内运营的组织需要组织发展计划来体现法律和法规。
人力资源部：除了招聘、培训和培养员工，人力资源部还经常直接参与组织发展计划的编制和实施工作。
投资者和股东：他们在组织中的财务利益使他们在影响组织成长和成功的举措中占有一席之地。
领导力：高管和高级职员对于组织发展计划的规划、实施和制度化至关重要，他们对流程的承诺和支持非常重要。
供应商和合作伙伴：他们与组织的直接关系使他们能够从组织的成功中获得既得利益。
工会和员工协会：与这些团体有关联的组织需要得到这些团体的协作和支持才能顺利改变政策和做法。
组织发展过程是一个系统性的循证过程，深深植根于行动研究模型 (ARM)，该模型是在二十世纪三十年代引入的，旨在帮助组织实现积极和可持续的变革。基本步骤相同 — 识别问题、收集和解读相关数据、根据证据采取行动并评估结果。虽然具体步骤可能因组织的独特需求和背景而异，但以下是目前组织发展常用步骤的详细说明：
1. 问题诊断：评估组织——其结构、流程、绩效和文化。虽然一些组织很清楚自己的问题，但数据驱动的方法有助于更清晰的理解。采用员工和领导访谈、调查和指标等工具，然后评估数据以确定优势、劣势和可以改进的问题。
2. 评估与反馈：对已发现的问题进行调查，深入了解导致问题存在的原因、未能成功解决问题的原因以及过去尝试过的解决方案（如有）。此步骤还包括收集数据：可通过调查、小组座谈会、访谈和外部顾问来全面评估所面临的挑战。
3. 规划：制定解决问题和实施干预措施的战略行动计划。这些措施通常包括培训、研讨会、团队建设活动、领导力发展和团队结构变革。选择最适合传授所需技能或改变行为的方法。分配资源、概述员工角色并定义与符合组织愿景的清晰、可衡量的目标。加入时间表，决定如何向员工推行必要变革，并阐明如何处理沟通和反馈。领导者需要成为热情的榜样，并传达计划的全部目标。
4. 实施：启动选定的干预措施以实现预期目标。鼓励参与和协作，促进开放式沟通，并通过指导和辅导为员工提供支持。持续的参与和反馈将使变革过程进展地更加顺利。
5.评估：通过收集数据评估干预措施的成果。 应使用关键绩效指标来衡量进展情况。应收集和分析领导和员工的反馈，以衡量变革的影响，以确定变革是否成功或需要调整。还应该评估变更管理过程，看其是否足够有效。 如果期望的改变没有发生，组织需要识别障碍并进行调整以消除障碍。
6. 制度化与调整：如果初步结果的评估表明所期望的变化发生了，则将这些变化和干预措施纳入组织结构。持续监控并提供支持，确保它们是可持续的。如果这个过程不成功或未完全成功，请调整干预措施和组织发展计划。计划的评估和监控工作可为学习和变革提供机会，使组织发展的所有环节均能成功持续下去，并有助于确保它们与不断发展的组织目标保持一致。
优秀的组织会不断发展。通过鼓励员工不断学习和适应，组织可以树立起拥护持续改进的文化。定期对员工进行培训、绩效评估和反馈。持续监控并评估已实施的变革，使组织能够保持竞争力，迎接新的挑战。
在组织发展过程中，组织经常面临各种障碍和问题。一些常见的挑战包括：
文化问题：组织内部根深蒂固的冲突（例如缺乏信任或抵制团队合作）可能会阻碍组织发展的进展和成功。
害怕变革、抵制变革：团队成员可能会抵制现有结构、流程或文化方面的变革，认为维持现状就好。他们可能对未知事物充满恐惧，对工作保障感到担忧，害怕失败，或者对过去失败的计划产生怀疑。
沟通不足：如果在变革原因、流程步骤和预期结果方面沟通不畅，员工可能会产生困惑和抗拒心理。制定时间表并清楚地阐明流程和潜在问题，这样有助于避免这些问题。
培训不足：如果没有为员工提供适当的培训来学习和适应在此过程中引入的新流程或技术，组织发展可能会中断。
资源不足：分配给组织发展流程的时间、预算或人员不足可能会限制实施变革和维持变革的能力。
缺乏领导层支持：成功的组织发展需要领导层的坚定承诺。如果领导者对组织发展缺乏热情和全情投入，可能会阻碍新做法的采用。
目标定义不明确：组织发展流程的目标定义不明确或存在相互冲突的目标可能会导致计划漫无目的，并且没有实现积极结果的明确路径。
应对这些挑战需要制定深思熟虑的战略计划。组织和 OD 专业人员应优先考虑沟通，让关键利益相关者参与进来，确保领导落实承诺，分配足够的资源并积极管理变革，以增加 OD 成功的可能性。