对于当今的人力资源和人才领导者而言，寻找和留住人才、激励跨越多代的员工队伍以及在合规和监管框架下培养技能和能力，这些领域都充满了各种重大的挑战和巨大的机遇。
携手 IBM Consulting 的人力资源和人才外包服务，确保企业团队能够专注于对组织深具重要意义的战略活动。我们提供高效实用且可扩展的运营方式，为客户及合作伙伴创造更大价值。
我们基于成果的互动模式由灵活的交付模式和技术促成，可大幅提升求职者和员工体验。充分利用企业对人力资源技术的现有投资，包括 Oracle、SuccessFactors、Workday 和其他技术，以及 IBM Consulting 的方法和资产，并使用 AI、虚拟客服、数据分析或智能工作流程来提升效率，从根本上改变工作方式。
我们的人才招聘解决方案包括招聘流程外包 (RPO)、招聘营销、人才搜寻和综合雇主品牌建设，所有这些都是为了推动更明智的决策、吸引更高素质的求职者并加速业务成果的实现。
我们管理员工的整个职业生涯周期，从入职到个人数据变更、内部流动、晋升、休假和离职，全部涵盖在内。我们训练有素的敏捷交付团队与数字化员工相结合，确保切实有效且安全地维护企业员工数据。
IBM 提供端到端的全球薪资和福利管理，我们也可以灵活使用您的薪资平台或 IBM 全球合作伙伴的技术。与我们的客服中心和员工数据管理流程相集成，可精简流程并最大限度地提升您的员工体验。
建立绩效文化可改善业务成果。IBM 与您的企业以及您的 HR 部门展开合作，确保每位员工都设定当年的 KPI 指标并及时汇报实现这些目标的进展情况。我们会“助推”员工朝着正确的方向前进，确保每个人都能及时获得绩效反馈。
IBM 的学习外包服务可识别并保持员工所需的技能与能力，记录和管理相关技能，并维护员工记录，从而支持人才发展、保持资质条件并满足不断扩大的报告要求。
结合来自人力资源技术的数据与我们的交付工具（例如 ServiceNow、智能工作流程和 SLA 报告），我们能够将数据转化为切实可行的洞察成果，通过提升运营效率并加强合规流程，我们可为您提供了解员工和求职者行为的新视角。
运用 SAP SuccessFactors 改善员工体验，提升运营效率，助力实现人力资源转型。
将云和 AI 技术的力量应用于 Workday 实施方案中，从而实现人力资源转型。
借助认知解决方案，加速企业迁移至 Oracle Cloud 和转型进程。
该技术解决方案专为满足不断变化的人力资源需求而设计，通过帮助全球组织将人力资源服务迁移至云端，与各种行业的动态云业务战略融于一体。
成功转向新一代人力资源系统的企业都具备了深度支持人力资源运营的诸多共同特点。继续阅读了解更多信息。
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