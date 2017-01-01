对于当今的人力资源和人才领导者而言，寻找和留住人才、激励跨越多代的员工队伍以及在合规和监管框架下培养技能和能力，这些领域都充满了各种重大的挑战和巨大的机遇。

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我们基于成果的互动模式由灵活的交付模式和技术促成，可大幅提升求职者和员工体验。充分利用企业对人力资源技术的现有投资，包括 Oracle、SuccessFactors、Workday 和其他技术，以及 IBM Consulting 的方法和资产，并使用 AI、虚拟客服、数据分析或智能工作流程来提升效率，从根本上改变工作方式。