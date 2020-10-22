Workday 与 IBM 扩大合作伙伴关系以支持返岗 IBM 和 Workday 提供了一个集成解决方案，通过将规划功能与关键的员工、社区健康和工作场所数据相结合，应用云和人工智能的力量来支持和加速客户安全地重新开业。

打造更加包容的组织 IBM 理解以行动为导向的坚实战略对于多样性、公平性和包容性的重要性。我们以您的战略为基础，提供您所需的人员、流程和技术能力，帮助您实现多元化和包容性公司的愿景。