主页 Consulting Workday Workday 咨询服务
我们将云和人工智能技术的力量应用到 Workday 实施中，从而成功实现财务和人力资源转型。
与 Workday 一起进行数字化重塑 阅读 CIO 数据报告
两位同事在办公室白板前讨论
概述

IBM® Workday 咨询服务利用云和认知技术的力量来推动数字创新并提高员工敬业度。从战略咨询服务到认知解决方案，IBM Services® 可以帮助您利用 Workday 基于云的工具和认知工具（如 IBM Watson®）的强大功能，实现财务和人力资源团队运营和协作方式的现代化。

 将组织迁移到 HR 3.0 的 5 个关键
优势
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加快投资回报率
借助 IBM Workday 经过验证的方法、工具和项目管理，快速实现投资回报，从而降低风险并推动成功。
touch
尽量减少手动流程
对人力资源流程进行数字化和标准化，以创建单一标准化系统并增强业务洞察力。
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改善员工体验
更好地了解职业发展、职业目标和经理谈话。
功能 人力资本管理 (HCM)

IBM 可以帮助进行端到端、由 Workday 驱动的人力资源重塑，从而深刻改变工作方式和组织文化，直接将员工体验与客户体验目标相匹配。

 下载 HCM 概述 阅读 CHRO 研究报告 财务管理

经过验证的方法、最佳实践、行业专业知识以及创新的项目工具和加速器，将交易、会计、分析和始终在线的审计整合在一个 Workday 系统中。

 了解财务管理 探索 CFO 研究报告 Workday 集成和部署

我们将您的 Workday 解决方案与第三方系统和数据源无缝集成。以您可以理解的格式快速、准确地获取您需要的信息。

 了解全平台部署 人力资源转型和 Workday

Workday 服务消除低效率并提高敬业度，帮助客户降低人力资源运营成本，个性化员工体验，并通过托管员工服务优化敬业度。

 探索 IBM 的 HR 转型服务 Workday Continuum 服务

IBM Workday Continuum 服务提供一系列上线后服务，根据您的动态需求和预算量身定制，提供全球性的创新 Workday 优化和支持，并推动长期持续价值的实现。

 了解 Workday Continuum Workday 融资和软件包解决方案

IBM Global Financing 提供定制付款计划，帮助您更有效地管理资金。我们的融资解决方案非常灵活，可以满足您的特定要求。

 了解有关 IBM Global Financing 的更多信息 探索 IBM Boost

洞察

IBM 和 Workday 提供联合解决方案，帮助持续管理安全返岗的复杂性，同时适应 安全返岗
面向能源行业的 Cognitive HR

IBM 与 Workday 合作推出了面向能源行业的 Cognitive HR，其中包括具有标准化技能的自动化数字平台和动态人力资源运营模式，以最大限度地发挥人才潜能。

 面向医疗保健领域的 Workday HR

凭借丰富的医疗保健专业知识，IBM 可以指导您的组织完成 Workday 部署。领先的医疗保健公司使用 Workday 简化操作，让人才专注于临床计划和患者护理。

面向零售业的 Workday HR

IBM Workday 面向零售业的产品和服务可以帮助我们的客户解决最大的挑战，吸引和留住人才、降低运营成本，以及在整个企业内实现实时洞察和分析的解决方案。
IBM Garage
利用 IBM Garage™ 实现共同创新 利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
资源 Workday 与 IBM 扩大合作伙伴关系以支持返岗

IBM 和 Workday 提供了一个集成解决方案，通过将规划功能与关键的员工、社区健康和工作场所数据相结合，应用云和人工智能的力量来支持和加速客户安全地重新开业。

 打造更加包容的组织

IBM 理解以行动为导向的坚实战略对于多样性、公平性和包容性的重要性。我们以您的战略为基础，提供您所需的人员、流程和技术能力，帮助您实现多元化和包容性公司的愿景。

实现员工体验现代化

IBM 曾帮助一家石油和天然气公司实施了基于云的 Workday HCM 解决方案，现在 IBM 汲取了先前实现员工体验现代化的经验教训，部署了全球标准化的 HR 服务交付模型。
相关解决方案 人才管理服务

通过创新技术、引人入胜的体验和以人为本的人才管理方法来激励您的员工。

 了解更多信息 组织变革服务

在今天的数字时代，组织转型需要一个与以往截然不同的、以员工为中心的变革管理方法。

 了解更多信息 财务咨询服务

通过正确组合人员、流程和技术，充分发挥各自优势，彻底实现财务职能转型，并探索全新的工作方式。

 了解更多信息 IBM Watson Works

IBM Watson Works 帮助雇主规划重返工作场所，优先考虑员工的健康、安全和生产力。

 了解更多信息
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