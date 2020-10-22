IBM® Workday 咨询服务利用云和认知技术的力量来推动数字创新并提高员工敬业度。从战略咨询服务到认知解决方案，IBM Services® 可以帮助您利用 Workday 基于云的工具和认知工具（如 IBM Watson®）的强大功能，实现财务和人力资源团队运营和协作方式的现代化。
IBM 可以帮助进行端到端、由 Workday 驱动的人力资源重塑，从而深刻改变工作方式和组织文化，直接将员工体验与客户体验目标相匹配。
经过验证的方法、最佳实践、行业专业知识以及创新的项目工具和加速器，将交易、会计、分析和始终在线的审计整合在一个 Workday 系统中。
我们将您的 Workday 解决方案与第三方系统和数据源无缝集成。以您可以理解的格式快速、准确地获取您需要的信息。
Workday 服务消除低效率并提高敬业度，帮助客户降低人力资源运营成本，个性化员工体验，并通过托管员工服务优化敬业度。
IBM Workday Continuum 服务提供一系列上线后服务，根据您的动态需求和预算量身定制，提供全球性的创新 Workday 优化和支持，并推动长期持续价值的实现。
IBM Global Financing 提供定制付款计划，帮助您更有效地管理资金。我们的融资解决方案非常灵活，可以满足您的特定要求。
IBM 与 Workday 合作推出了面向能源行业的 Cognitive HR，其中包括具有标准化技能的自动化数字平台和动态人力资源运营模式，以最大限度地发挥人才潜能。
凭借丰富的医疗保健专业知识，IBM 可以指导您的组织完成 Workday 部署。领先的医疗保健公司使用 Workday 简化操作，让人才专注于临床计划和患者护理。
IBM Workday 面向零售业的产品和服务可以帮助我们的客户解决最大的挑战，吸引和留住人才、降低运营成本，以及在整个企业内实现实时洞察和分析的解决方案。
IBM 和 Workday 提供了一个集成解决方案，通过将规划功能与关键的员工、社区健康和工作场所数据相结合，应用云和人工智能的力量来支持和加速客户安全地重新开业。
IBM 理解以行动为导向的坚实战略对于多样性、公平性和包容性的重要性。我们以您的战略为基础，提供您所需的人员、流程和技术能力，帮助您实现多元化和包容性公司的愿景。
IBM 曾帮助一家石油和天然气公司实施了基于云的 Workday HCM 解决方案，现在 IBM 汲取了先前实现员工体验现代化的经验教训，部署了全球标准化的 HR 服务交付模型。