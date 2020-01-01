随着产品选择和购买渠道不断扩大，需要将品牌、零售商和客户体验关联起来才有价值。如果没有从虚拟商店到联络中心，或者从数字孪生体到车间的连接，那么就没有人会要求提供创建更深入、更有价值、差异化关系的机会。AI 的力量正在帮助您的特定组织实现更快、更个性化和更智能的连接，但您需要兑现对消费者的承诺。
在实现这些体验和购买方面，两个关键因素正在改变零售和消费品运营。首先，向可持续运营的转变正在加速实现四重目标所需的重塑：保护人类、地球、利润和目标。其次，AI 和开放式混合云技术正在改变流程，从而降低成本、提高弹性、提高全渠道体验的质量并推出新业务模型以增加市场份额。
一家领先的英国零售商两年内的收入增幅。1
通过现代化企业平台为一家领先的亚洲运动服装公司实现的运营效率提升幅度。2
通过采用混合商务策略的新产品渠道，转化率提高高达 75%。3
使用 AI 推动的技术实现营收和利润增长，利用数据驱动的客户洞察，跨现有渠道和新渠道创建全渠道客户体验，从而提供吸引消费者的获得许可、个性化和情境交互。
AI 驱动的客户服务改变了联络中心的运营，以削减成本，同时提高客户满意度和保留率。利用 AI 通过数据驱动的下一步行动优惠创造收入机会，同时加快任何渠道的解决时间。
利用 AI、威胁情报、风险量化和场景规划等技术，增强端到端供应链的可见性并降低网络风险。使用它可以将供应链可持续性因素嵌入工作流程和决策中，以将利润和目的联系起来。
当数据揭示您的组织状态以及您所做的决策和变革产生的影响时，雄心就会转化为行动。利用这种增强的可见性来确定透明度和责任方面的法规，并了解将可持续性纳入长期战略的最佳方式。
利用开放式混合体系结构、AI 和大型企业解决方案，提供差异化的客户体验和更高效的运营，通过改善交叉销售和追加销售机会更好地增加收入，通过自动化运营降低运营成本。
英国领先、药店主导的健康和美容零售商在 IBM Consulting 的帮助下实现了显著增长，并持续了近两个世纪的创新。
这家庆祝活动领导者正在简化其订购和购买流程，为在线和店内客户提供无缝服务，以适应新的庆祝形式。
这家“烘焙科技公司”通过集成、超高效的人力资源流程为增长做好准备，打造一支面向未来的员工队伍。
IBM 通过扩展 AI 驱动的洞察、协调混合商务和创建弹性供应链，帮助零售商和品牌确保其 SAP 战略、体系结构、迁移和实施提供差异化的客户体验。
通过全面了解消费者的交互和兴趣，更好地了解他们，利用它来跨渠道创造更多的个人体验，包括让员工能够增加与他们所服务的客户的对话。
通过 AI 辅助的应用程序开发、迁移、现代化和管理，充分发挥 Microsoft Azure 的潜力，打造敏捷性，满足消费者不断变化的需求。
我们被 IDC 和 Everest 公认为 Adobe 服务的领导者，并荣获 Adobe 的四项“2022 年度合作伙伴”奖项，为零售商和品牌共同创造、设计和提供更加个性化、令人难忘和安全的客户体验。
实现客户交互操作数字化，以提高效率，同时提高 NPS 和忠诚度。支持生成式 AI 的自助服务和代理体验有助于提高满意度，降低服务成本并提供额外交叉销售和追加销售的机会。
在喧闹的消费市场中使您的品牌脱颖而出比以往任何时候都更加困难。我们通过 AI 提供托管数据解决方案，以借助智能和自动化来优化营销活动执行，从而提高响应率和营销投资回报。
消费品和零售业务在财务和采购方面具有独特需求。确保您的货源寻找到付款、结账，甚至与贸易促销绩效的连接都针对您组织的独特需求进行了优化。
通过融合技能、技术和数据来实现人才职能现代化，从而改变整个招聘、入职和员工生命周期的体验。由于消费行业的员工流失率历来较高，作为整体人才流程的一部分，我们的托管服务可以帮助消费品和零售企业在季节性和全职招聘方面实现大幅节省。
1 IBM Boots UK 案例研究，© Copyright IBM Corporation 2022。
2 IBM Anta Group 案例研究，© Copyright IBM Corporation 2020