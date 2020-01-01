随着产品选择和购买渠道不断扩大，需要将品牌、零售商和客户体验关联起来才有价值。如果没有从虚拟商店到联络中心，或者从数字孪生体到车间的连接，那么就没有人会要求提供创建更深入、更有价值、差异化关系的机会。AI 的力量正在帮助您的特定组织实现更快、更个性化和更智能的连接，但您需要兑现对消费者的承诺。

在实现这些体验和购买方面，两个关键因素正在改变零售和消费品运营。首先，向可持续运营的转变正在加速实现四重目标所需的重塑：保护人类、地球、利润和目标。其次，AI 和开放式混合云技术正在改变流程，从而降低成本、提高弹性、提高全渠道体验的质量并推出新业务模型以增加市场份额。