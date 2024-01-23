就消费趋势而言，时尚零售是最复杂且不可预测的行业之一。多种因素相互作用，影响哪些商品会快速售空，哪些会留在货架上。运动服也不例外，从异常炎热的夏季到大型体育赛事，一切都可能引发需求的巨大波动。

自 1991 年以来，运动服装专家安踏集团一直处于这一行动的中心。该公司总部位于中国，通过其自有门店以及 B2B 和 B2C 零售合作伙伴，设计、营销和分销众多知名全球品牌，包括ANTA、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT 和 SPRANDI。

