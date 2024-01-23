谈到运动服，每位顾客在款式、尺码和价格方面都有独特的需求和偏好。为了帮助中国各地的顾客找到最适合自己的产品，安踏集团正在与 IBM® Services™ 合作，在 SAP S/4HANA® 精益采购的支持下，在实体店、在线和移动设备上塑造个性化、高品质的零售体验。
就消费趋势而言，时尚零售是最复杂且不可预测的行业之一。多种因素相互作用，影响哪些商品会快速售空，哪些会留在货架上。运动服也不例外，从异常炎热的夏季到大型体育赛事，一切都可能引发需求的巨大波动。
自 1991 年以来，运动服装专家安踏集团一直处于这一行动的中心。该公司总部位于中国，通过其自有门店以及 B2B 和 B2C 零售合作伙伴，设计、营销和分销众多知名全球品牌，包括ANTA、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT 和 SPRANDI。
安踏集团拥有数百个产品系列和数千个单品，前瞻性规划至关重要。安踏集团 IT 高级总监陈东海解释说：“由于我们支持多个品牌和 10，000 多家零售店，需要推动有效的采购，确保我们能够生产和交付每个产品系列的最佳数量，抓住每一个销售机会。
陈东海继续说道：“每个顾客对款式、颜色、尺寸和价格都有独特的需求和偏好，受季节的影响也很大。由于趋势变化如此之快，我们需要在整个零售年度的多个时间点进行规划。例如，我们通常每年仅针对安踏和安踏儿童品牌，进行四次单独的采购规划，并利用这些洞察来调整财务、供应链、制造和物流计划。”
安踏集团正在快速发展。2019 年，公司年收入同比增长 40%。安踏集团致力于乘胜追击，提高运营效率，优化供应链并获得增量销售。
“我们的财务、制造、供应链和物流组织已经运作良好，但我们知道我们的采购方式有提升效率的潜力，”陈东海表示。“特别是，我们看到了改善不同业务部门之间协作的可能性。通过使用统一、集成和自动化的 ERP 系统，重新设计每个品牌的业务流程，我们有信心大幅减少完成流程所需的时间。”
陈东海补充道：“除了每年完成更多的计划周期之外，更紧密的前后集成还有可能实现精益、实时的采购管理。通过将销售点 [POS] 系统和在线系统的实时数据，与我们的采购流程连接起来，我们还可以根据最新的消费趋势，动态补充零售店的库存。对于ANTA集团而言，这些能力将有助于大幅提高销售额。对于顾客来说，这种方法保证了更高质量和更个性化的购物体验。”
为了实现其目标，安踏集团启动了一项影响深远的数字化转型计划，涵盖其在中国的所有业务。作为第一步，该公司找到了一个企业级 ERP 平台，支持新的工作方式。
在深入考察了多个领先的 ERP 平台后，安踏集团选择在 SAP S/4HANA 上构建一体化运营。SAP S/4HANA 由尖端内存技术提供支持，使组织能够以闪电般的速度创建高度复杂的预测，并轻松在整个价值链中传播洞察。
“SAP S/4HANA 是真正的下一代数字平台，提供了我们需要的所有高级分析功能，支持了我们快速增长的业务，”陈东海回忆道。“SAP 在时尚零售领域也占有相当大的份额，这让我们相信该解决方案可以支持我们行业特定的工作流程要求。”
接下来，安踏集团找到了一个专家合作伙伴，指导其完成变革转型之旅。经过对多家供应商的仔细评估后，安踏集团选择了 IBM Services来简化并加速向 SAP S/4HANA 的迁移。
“IBM 和 SAP 不仅拥有紧密的战略联盟，IBM Services 在 SAP 鞋类和服装行业解决方案方面也拥有丰富而令人印象深刻的经验，”陈东海评论道。“从一开始，IBM 团队就带来了宝贵的洞察、加速器和最佳实践，帮助我们的转型项目取得了良好的开端。有了 IBM Services 的支持，我们就知道有把握了。”
通过一系列 IBM 设计思维研讨会，安踏集团和 IBM 分析了现有的工作流程，并制定了实现公司目标状态所需的变革。IBM 团队将现场咨询与预先打包的实施模板相结合，帮助安踏集团大幅加快了这一流程。
SAP 集成交付框架通过协调交付角色、方法和服务，帮助促进整个项目的成功协作，从而实现低风险、经济高效和准时的部署。
“在短短九个月的时间里，IBM Services 帮助我们利用 SAP S/4HANA 从规划阶段转向全面生产阶段，”陈东海说道。“新的解决方案整合了我们业务的各个方面：包括后台、工厂和零售业务。通过在统一数字规划引擎上支持多个品牌和业务模式，我们在实现转型目标方面处于有利地位。”
如今，安踏集团使用 SAP S/4HANA 获得其所有品牌、渠道、供应商和利润中心绩效的统一、精准视图。通过整合全集团关键绩效指标的监控和管理，该公司得以更快地洞察新兴零售趋势，缩短了每个月底结账所需的时间。
自从迁移到 SAP S/4HANA 以来，安踏集团已经全面提升了发现和解读消费者需求变化的能力。通过加速采购流程，该公司现在可以根据库存消耗、产品类别、地理区域、目标年龄组等维度，执行更频繁、更精细的分析。
“过去，我们每年只有时间为每个品牌执行大约四个规划周期，但借助 SAP S/4HANA，我们可以进行更深入的研究，”陈东海解释道。“例如，今年我们计划为安踏儿童品牌实施 12 个单独的规划周期。分析量增加三倍，将大大提高预测准确性，帮助我们每条产品线实现最佳质量，利用每一个销售机会，并获得增量销售。至关重要的是，增加规划频率将为顾客带来更加相关和个性化的购物体验，这将有助于我们加强品牌互动。”
新的工作方式也为安踏集团的业务运营带来了巨大的优势。通过改善整个价值链的信息流，公司可以自动创建、安排和优化其财务、制造、物流和供应链流程。
陈东海补充道：“我们估计供应链的整体运营效率提高了 80% 以上。这一改进极大地降低了生产延误的风险，帮助我们提高吞吐量，并继续快速的业务增长。”
IBM 全球消费行业总经理 Stephen Laughlin 表示：“新数字平台的创建，有助于提高安踏集团产品分销的效率，并缩短产品补货的决策时间。也能为安踏下一阶段数字化转型，成为认知型企业，进一步支持多品牌、全渠道、全球化发展奠定坚实的基础。”
安踏集团抓住了一个机会，对敏捷数字化运营进行了终极考验。当 2020 年初新冠疫情爆发时，该公司迅速转向数字优先的零售模式，减少全国各地封城带来的负面财务影响。
“毫无疑问，IBM Services 提供的 SAP S/4HANA 平台发挥了关键作用，帮助我们增强了通过电商驱动和处理客户订单的能力，”陈东海解释道。“零售商尤其容易受到像新冠疫情这样的突发经济冲击的影响，我们在应对这一充满挑战的时期所取得的成功，充分证明了数字化转型的重要性。尽管发生了危机，我们仍然能够利用数字渠道，为所有顾客提供无缝的零售旅程。”
基于与 IBM 和 SAP 合作的诸多积极成果，安踏集团现在正在展望未来。
陈东海表示：“在数字时代，赢得和获得顾客忠诚度的最佳途径，是打造市场上最值得信赖和最优秀的品质。安踏一直致力于利用技术，推动管理的核心变革。展望未来，为了推动与消费者更直接的互动，我们正在利用数据洞察，并将利用人工智能和自动化，使我们的工作流程更加智能，以满足甚至超越消费者不断变化的期望。”
陈东海总结道：“我们的下一个目标是将我们在中国开创的数字化战略，运用到我们在全球的其他业务部门。以我们的 SAP S/4HANA 部署作为模板，我们有信心加速国际市场的增长，并且计划在继续这一旅程的过程中，持续与 IBM Services 密切合作。”
安踏集团 （链接位于 ibm.com 外部）成立于 1991 年，总部位于中国晋江，是一家领先的运动服装公司，专门从事运动服装、配件和其他运动器材的设计、生产和营销。安踏集团是一家上市公司，是中国最大的运动服饰集团之一，旗下品牌包括安踏、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT 和 SPRANDI。仅在中国，安踏在 2018 年就售出了超过 7000 万双鞋。
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