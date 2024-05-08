主页 Case Studies Boots UK - IBM Consulting 零售商转向数字商务并延续其 173 年的创新之路
Boots UK 在 IBM Consulting 的帮助下实现了显著增长
探索 IBM iX
男子一只手拿着信用卡，另一只手轻敲平板电脑上商品的特写镜头

1849 年，曾是农场工人的 John Boot 凭借信念做出了一个大胆的决定，他彻底改变了自己的职业生涯，专注于提供草药生物产品和药物。

尽管作为农业工人，Boot 除了在从事草药管理的母亲那里学到的知识之外没有任何正式资格，但他受到启发，在诺丁汉的 Goose Gate 开设了一家出售草药的商店。

尽管 173 年来发生了很多变化，但标志性的 Boots 家族始终铭记着一件事：对客户福祉的承诺。作为英国领先的以药店为主导的健康和美容品零售商，随着时代的发展，其使命是继续提供卓越的客户服务和患者护理。但是，这家标志性的实体企业能否将这种成功延续到数字时代呢？

数字订单增加

 

数字订单每年增长超过 42%

收入增长

 

两年收入增长超过 115%
我们现在拥有现代化的基础架构和最新版本的电子商务平台，这将使我们从追赶竞争对手到超越他们。 Rich Corbridge 首席信息官 Boots UK
数字化改革的必要性

尽管 Boots 将自己定位为药店，但它不仅仅是满足医疗保健需求的一站式商店。在这里，顾客的购物篮里可以装满各种各样的商品、便利用品和美容品。然而，为了继续满足客户的需求并跟上时代的步伐，这家历史悠久的企业需要实现数字化发展。

Boots 需要升级其现有基础架构以满足新型客户的需求，因为运行旧版的网站电子商务软件已经成为问题。客户数量不断增加，但网站处理访问量的能力却跟不上，导致 Boots 团队越来越担心高峰时段。公司网站的问题在 2020 年变得更加突出，随着新冠疫情迫使更多人在网上购物，世界消费主义发生了巨大变化。

Boots 首席信息官 (CIO) Rich Corbridge 解释道：“我们非常担心高峰时段。我们的网站建立于疫情之前，适用于疫情之前的世界，我们知道在高峰时段，很难让网站保持平衡并使其正常运行。从每分钟 7,000 人增加到最高峰时的 19,000 人根本行不通，我们需要升级整个基础架构和各种工具。”

Corbridge 继续说道：“问题是，我们如何将 Boots.com 迁移到一个类似云的现代平台，并促进人工智能的采用？我们如何升级到最新版本的网络商务，从而提供更多支持客户的工具？我们如何让一个在疫情前用户数量不断增长，而且刚刚发生了爆炸式增长的平台保持稳定？”
疫情改变了工作方式

Corbridge 和他的团队已经与 IBM 建立了长期合作关系，并希望 IBM® Consulting 协助他们进行数字化改造。由于疫情，旅行受到限制，这意味着不再可以坐下来在规划室面对面讨论。IBM® Consulting 的一个部门 IBM® iX 的顾问必须调整与 Boots 团队的合作方式，两个团队很快就学会了如何以不同的方式进行协作。为了将人员、流程和技术结合在一起，Boots 和 IBM® Consulting 的联合团队遵循 IBM® Garage 方法 - 共同创建（设计）、共同执行（构建）、共同协作（扩展）- 这是一个经过验证的快速转型框架。

“通过 IBM，新的工作方式仍然可以将人们聚在一起，”Corbridge 说。“我们在线上平台上建立了联系，并且仍然可以一起协作和执行任务。这对我来说很重要，因为这表明了 IBM 同事对这个项目的态度，而不仅仅是能力。”

起初，对于这样一个大型项目来说，远程协作有些令人生畏，但这种情况并没有阻碍团队继续全力以赴完成所有任务。线上办公的好处是，IBM 能够迅速集结世界各地最优秀的中小企业，与 Boots 合作并取得成功。Corbridge 坦陈，这其实是一个未曾料到的机会，因为合作者在自己家里会相对舒适，有助于缓解一些情境压力。IBM 和 Boots 团队无缝协作，遵守时间要求并按时完成任务。

Corbridge 解释说：“我们无法坐在大房间里一起规划 Boots 有史以来最大的 IT 项目。而是与来自印度、中国、美国等世界各地的人们进行视频连线和线上会议。尽管如此，IBM 确实群策群力实现了巨大的变革，并最终按时、按预算交付了产品。”
数字化“心肺移植”

眼前的目标包括将基础架构及其原有程序转移到 IBM Cloud。一年多来，两家公司合作使用 IBM Cloud 容器平台上的 Red Hat OpenShift 来构建、复制和测试数字环境。终于，一年半后，彩排结束，到了首映周末的时候了。

改造原有网站并使其适应现代电子商务世界，并不是一个简单的任务，而且在一个周末内将其完成更是绝非易事。但由于团队在周末上线之前做了大量的准备和检查，新平台在发布期间没有发生任何事故，也没有影响到任何客户。

“这项工作可以被描述为类似于同时进行心脏和肺移植，”Corbridge 评论道。“我们决定迁移到我们所说的 Boots 内部的 IBM Cloud，并在同一个周末迁移到 HCL Commerce（前身为 IBM Websphere Commerce）版本 9。我们请求很多人放弃他们大量的休息时间，在半夜完成这项工作，以免影响客户。每个人都真正齐心协力，在这么短的时间内实现了这一目标。”

Corbridge 解释说，发布后的参与，使这一合作有别于其他体验。尽管项目合同在网站上线时就已经到期，但这并没有影响 IBM 团队继续协助 Boots 进行转型。IBM 团队延长了支持时间，以确保知识转移的顺利交接，确保没有任何遗漏。

“能够与 IBM 进行合作，让我们能为客户和患者提供覆盖面更广、更好、更有用的网站，”Corbridge 说。“人们现在确实通过数字方式看到了 Boots 的存在，实体店也是如此。这非常重要，因为人们因新冠而减少了外出活动。”
全面增长

然后，真正的考验来了——黑色星期五。高峰期活动曾经让 Boots 感到害怕，但现在公司轻松地度过了这一天。在公司的网站上看到的平均购物篮金额，远远超过了团队的预期。就在一年前，公司网站发生了严重的中断，但那已经过去了。Boots 的新基础架构不仅运行平稳，而且运行速度呈指数级增长，在其高峰期，可以顺利接待超过 27,000 名访客。

网站改进了搜索和个性化功能，现在展示产品的方式是以前的基础架构无法做到的。包括番茄酱在内的一些在 Boots 从未大受欢迎的商品，现在销量猛增。

Corbridge 笑着说：“我们有些人甚至不知道我们也卖番茄酱。”“当数百万人搜索番茄酱时，看到它的搜索能力如此之强，虽然有些傻，但确实令人难以置信。”

Boots 的另一个极其重要的日子是 2021 年 12 月 23 日，当时正值促销活动启动期间。公司的网站迎来了迄今为止最重要的一天，Corbridge 将其归功于新平台：“如果是在以前的版本和基础架构上，我们甚至连三分之一的销量都达不到。”

Boots 目前正在衡量其数字化转型后的显著增长率：

  • 收入每年增长超过 54%，两年增长超过 115%。
  • 公司的客户群增长了 45％ 以上，订单量每年增长 42％ 以上。
  • 转化率每年增长超过 16%，两年增长 43%。
  • 平均订单价值每年增长超过 8%，两年增长超过 13%。
强有力的合作关系

可以说，Boots 团队完成了其设定的所有任务，即使有时他们会以不同的方式去实现。有了现代化的基础架构，零售商的数字可伸缩性和电子商务能力似乎是无限的。那么，这个标志性品牌的下一步是什么呢？有了坚实的基础，Corbridge 和他的团队可以将目光投向一些新项目，包括新的支付和结账流程、新设计的移动应用程序以及 IBM 将参与的数字商店计划。

“IBM 不仅为我们提供了新的现代化基础架构和工具，而且还打造了一个可以持续构建的环境，”Corbridge 说道。“这是团队之间协作方式的一种证明。这不是一个一击即成的奇迹，完成并非结束；而是一种合作关系运作方式的延续和真正爆发。”
    Boots 徽标
    关于 Boots UK

    Boots（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1849 年，是英国领先的以药店为主导的健康和美容品零售商，隶属于 Walgreens Boots Alliance, Inc. 零售药店国际部。这家零售连锁店拥有超过 2,460 家门店和大约 51,000 名员工。Boots 是零售药店领域的全球领导者，每天通过提供药物和便捷的高质量护理影响着数百万人的生活。
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    © Copyright IBM Corporation 2022。IBM Corporation, IBM Consulting, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

    2022 年 5 月在美国制作。

    IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud 以及 IBM iX 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网址提供了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/legal/copyright-trademark

    Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家或地区的注册商标。

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    文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。