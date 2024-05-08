尽管 Boots 将自己定位为药店，但它不仅仅是满足医疗保健需求的一站式商店。在这里，顾客的购物篮里可以装满各种各样的商品、便利用品和美容品。然而，为了继续满足客户的需求并跟上时代的步伐，这家历史悠久的企业需要实现数字化发展。

Boots 需要升级其现有基础架构以满足新型客户的需求，因为运行旧版的网站电子商务软件已经成为问题。客户数量不断增加，但网站处理访问量的能力却跟不上，导致 Boots 团队越来越担心高峰时段。公司网站的问题在 2020 年变得更加突出，随着新冠疫情迫使更多人在网上购物，世界消费主义发生了巨大变化。

Boots 首席信息官 (CIO) Rich Corbridge 解释道：“我们非常担心高峰时段。我们的网站建立于疫情之前，适用于疫情之前的世界，我们知道在高峰时段，很难让网站保持平衡并使其正常运行。从每分钟 7,000 人增加到最高峰时的 19,000 人根本行不通，我们需要升级整个基础架构和各种工具。”

Corbridge 继续说道：“问题是，我们如何将 Boots.com 迁移到一个类似云的现代平台，并促进人工智能的采用？我们如何升级到最新版本的网络商务，从而提供更多支持客户的工具？我们如何让一个在疫情前用户数量不断增长，而且刚刚发生了爆炸式增长的平台保持稳定？”