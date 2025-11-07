IBM 被 PEAK Matrix® Everest Group 多流程人力资源外包 (MPHRO) 服务评为领导者

IBM 正在将深厚的行业专业知识与尖端技术相结合，以提供变革性的解决方案，从而重新定义人力资源的未来。

其核心理念是致力于科技驱动的服务交付，并以印度首个创新中心为依托，推动敏捷性、可扩展性和持续改进。IBM 通过虚拟助理为主导的模型和卓越运营，简化了 HR 管理，丰富了利益相关者的体验，并确保始终为最复杂和敏感的案例提供人工支持。

与这一愿景相辅相成的是 IBM 的全面合作伙伴生态系统，最近通过与 Leena AI 的合作进一步扩展。Leena AI 是一个智能体式 AI 平台，可无缝集成到企业系统中，实现人力资源服务自动化，并提供真正的消费者级体验。

凭借遍及 EMEA、北美和亚太地区的全球布局及稳固的合作关系，IBM 依然是大型转型、可扩展增长及人力资源职能数字化现代化的可信合作伙伴。通过利用其丰富的流程专业知识和强大的合作伙伴生态系统，IBM 能够实现人力资源工作流程的端到端转型。最终通过独特的整合模式实现卓越的员工体验与业务成果，该模式完美平衡了自动化、创新力与人性化关怀。