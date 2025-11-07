IBM 被 PEAK Matrix® Everest Group 多流程人力资源外包 (MPHRO) 服务评为领导者
IBM 正在将深厚的行业专业知识与尖端技术相结合，以提供变革性的解决方案，从而重新定义人力资源的未来。
IBM 正在将深厚的行业专业知识与尖端技术相结合，以提供变革性的解决方案，从而重新定义人力资源的未来。
这一认可彰显了 IBM 为全球顶尖品牌提供多流程人力资源外包服务 (MPHRO) 的综合实力，通过技术、运营与专业技能驱动的人力资源服务相结合，助力企业通过打造卓越员工体验与业务成果实现人力资源职能现代化转型。
Everest Group 副总裁 Priyanka Mitra 表示：“IBM 通过将技术、运营与技能驱动的人才管理相结合，为 MPHRO 提供了全面的方法。凭借对 AI 驱动能力的投入、支持下一代技术的创新中心以及强大的全球交付能力，IBM 提升了企业现代化人力资源运营和改善利益相关者体验的敏捷性。这些优势促成了 IBM 在 Everest Group 2025 年 MPHRO PEAK Matrix® 评估中被定位为领导者。”
IBM 正在将深厚的行业专业知识与尖端技术相结合，以提供变革性的解决方案，从而重新定义人力资源的未来。
其核心理念是致力于科技驱动的服务交付，并以印度首个创新中心为依托，推动敏捷性、可扩展性和持续改进。IBM 通过虚拟助理为主导的模型和卓越运营，简化了 HR 管理，丰富了利益相关者的体验，并确保始终为最复杂和敏感的案例提供人工支持。
与这一愿景相辅相成的是 IBM 的全面合作伙伴生态系统，最近通过与 Leena AI 的合作进一步扩展。Leena AI 是一个智能体式 AI 平台，可无缝集成到企业系统中，实现人力资源服务自动化，并提供真正的消费者级体验。
凭借遍及 EMEA、北美和亚太地区的全球布局及稳固的合作关系，IBM 依然是大型转型、可扩展增长及人力资源职能数字化现代化的可信合作伙伴。通过利用其丰富的流程专业知识和强大的合作伙伴生态系统，IBM 能够实现人力资源工作流程的端到端转型。最终通过独特的整合模式实现卓越的员工体验与业务成果，该模式完美平衡了自动化、创新力与人性化关怀。
Everest Group 强调了几项使 IBM 成为领导者的关键差异化因素：
通过与我们全球专家团队进行 AI 战略简报，更好地了解 AI 驱动的人力资源服务交付模型如何在今天提升您的业务影响力。
经过授权的摘录取自 Everest Group 的 PEAK Matrix® 报告，持证第三方可将其用于自身的营销宣传活动及相关资料中。从 Everest Group 的 PEAK Matrix® 报告中选取的摘录不一定能完整呈现我们的研究与分析背景。Everest Group 分析师所进行的所有研究与分析，并纳入 PEAK Matrix® 报告的内容均为独立完成，任何组织均未支付费用以获得报告收录或影响其在矩阵中的排名。要获取完整的研究报告并了解更多关于我们方法论的信息，请访问 Everest Group PEAK Matrix® Reports。
关于 Everest Group：Everest Group 是一家全球领先的研究公司，助力企业领导者做出自信的决策。Everest Group 的 PEAK Matrix® 评估可提供企业所需的分析结果和洞察观点，以便企业在各个细分市场中针对全球服务提供商、选址、产品和解决方案做出关键的选择决策。同样，这些服务、产品和解决方案的提供商也会参考 PEAK Matrix®，以评估并调整其在行业或市场中的产品与服务表现。要了解更多详情和深度内容，请访问 www.evere stgrp.com。