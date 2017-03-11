主页 Consulting SAP SuccessFactors SAP SuccessFactors 咨询服务
运用 SAP SuccessFactors 改善员工体验，提升运营效率，助力实现人力资源转型
重塑人力资源设计
正在开会的同事
概述

IBM 的 SAP SuccessFactors 咨询服务通过评估您的人力体验管理 (HXM) 运营模型、改进流程并加速实施，帮助您的组织利用 SAP SuccessFactors 解决方案实现卓越绩效。利用 IBM 的综合产品知识、经验和行业专长，可帮助改进从入职、管理到薪资的员工和人力资源互动。

 向 HR 3.0 转型的十种方法
HFS SAP SuccessFactors 服务十佳获奖者

在排名前 15 位的服务提供商中，IBM 在“客户之声”方面排名第一，在“服务范围和交付能力”方面排名第一，在“SAP SuccessFactors 整体实践”方面排名第二。
SAP 认可 IBM 为屡获殊荣的供应商

IBM 荣获 SAP 北美中端市场服务 2021 年卓越合作伙伴奖。IBM 还荣获 2020 年 SAP Pinnacle Awards 的合作伙伴托管云奖。

了解 SAP Pinnacle Awards 奖项
阅读 SAP 公告
优势 十分之七 以人为本是企业的核心

十分之七的人力资源主管认为人力资源职能的重塑时机已经成熟。 ^

 73% 鼓励迭代式共同创作

73% 的领先企业在构建员工解决方案时采用了设计思维和敏捷专业技术。¹

 68% 设计尊重员工意见的体验

在表现优于竞争对手的公司中，68% 会听取员工的意见以获得更好的体验。¹
功能 端到端人力资源转型

IBM SAP SuccessFactors Reinvention for HR 帮助组织通过现代化、AI 洞察分析和设计思维应对这些挑战。

 了解更多信息 人力资本管理评估和战略

通过评估人力资本管理运营模式，我们的专家可以帮助组织在几乎任何旅程阶段实现卓越性能、改进流程并加速实施。

 实施以及持续的人力资源系统支持

部署 SAP SuccessFactors 后，IBM SAP SuccessFactors Continuum 会根据需要为组织提供持续的全球服务

 阅读 Continuum 报告 员工体验

运用 SAP SuccessFactors 改善员工体验，提升运营效率，助力实现人力资源转型。

 阅读观点博客 人力资源流程优化

体验端到端运营模式咨询，其中包括业务案例开发、实施服务、软件转售、合作伙伴托管云 (PMC)、IBM SAP SuccessFactors Continuum 和业务
流程外包服务。

 阅读 IBM Success Factors Enterprise Platform as a Service 论文
IBM Garage
利用 IBM Garage™ 实现共同创新 利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
我们需要的合作伙伴，既要在部署 SAP 技术方面拥有丰富经验，同时还拥有技术专业知识能够根据我们的特定需求进行定制。 Ian Hammond 未来人力资源项目总监 EDF Energy 了解 EDF Energy 如何投资人才
成功案例 Corning 满足现代人力资源需求

Corning 将 SAP SuccessFactors 整合到一个基于云的人力资源平台，从而获得了全球员工队伍的清晰可见性，削减了运营成本，并提高了人力资源绩效。

 New York Life 赋予员工权力

通过部署基于云的 HCM 软件解决方案 SAP SuccessFactors Employee Central，New York Life 的员工和经理可以从单个门户执行一系列人力资源任务。

 EDF Energy 投资人才以提高能源安全

为了在严峻的市场条件下保持领先地位，EDF Energy 与 IBM Services® 合作，利用 SAP SuccessFactors 简化人力资源流程，在吸引和聘用顶尖人才的同时大幅提高了效率。
资源 Rise With Sap

IBM 使用 RISE 以 SAP 为基础提供端到端业务转型服务。

 员工期望什么？

2020 年对整个就业市场造成了严重破坏，但这并没有阻止员工为获得更高的薪水或更大的灵活性而更换工作。如果高管们想要留住顶尖人才，就必须了解不断变化的期望和动机。

 SAPinsider 聚焦

IBM 是 SAP 最大、最具战略意义的联盟合作伙伴之一，致力于设计和构建定制解决方案，以满足您的业务需求，并在您使用 SAP SuccessFactors 向云计算转变的过程中提高运营效率。
相关解决方案 人力资源转型服务

人力资源是企业增长的新引擎，有助于吸引和留住多元化的高技能员工团队，从而支持不断变化的业务需求。

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通过注入 AI 的现代人力资源外包和数据驱动型流程，转变员工体验并降低运营成本。

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在今天的数字时代，组织转型需要一个与以往截然不同的、以员工为中心的变革管理方法。

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