IBM 的 SAP SuccessFactors 咨询服务通过评估您的人力体验管理 (HXM) 运营模型、改进流程并加速实施，帮助您的组织利用 SAP SuccessFactors 解决方案实现卓越绩效。利用 IBM 的综合产品知识、经验和行业专长，可帮助改进从入职、管理到薪资的员工和人力资源互动。
在排名前 15 位的服务提供商中，IBM 在“客户之声”方面排名第一，在“服务范围和交付能力”方面排名第一，在“SAP SuccessFactors 整体实践”方面排名第二。
IBM 荣获 SAP 北美中端市场服务 2021 年卓越合作伙伴奖。IBM 还荣获 2020 年 SAP Pinnacle Awards 的合作伙伴托管云奖。
了解 SAP Pinnacle Awards 奖项
十分之七的人力资源主管认为人力资源职能的重塑时机已经成熟。 ^
73% 的领先企业在构建员工解决方案时采用了设计思维和敏捷专业技术。¹
在表现优于竞争对手的公司中，68% 会听取员工的意见以获得更好的体验。¹
IBM SAP SuccessFactors Reinvention for HR 帮助组织通过现代化、AI 洞察分析和设计思维应对这些挑战。
通过评估人力资本管理运营模式，我们的专家可以帮助组织在几乎任何旅程阶段实现卓越性能、改进流程并加速实施。
部署 SAP SuccessFactors 后，IBM SAP SuccessFactors Continuum 会根据需要为组织提供持续的全球服务
运用 SAP SuccessFactors 改善员工体验，提升运营效率，助力实现人力资源转型。
体验端到端运营模式咨询，其中包括业务案例开发、实施服务、软件转售、合作伙伴托管云 (PMC)、IBM SAP SuccessFactors Continuum 和业务
流程外包服务。
Corning 将 SAP SuccessFactors 整合到一个基于云的人力资源平台，从而获得了全球员工队伍的清晰可见性，削减了运营成本，并提高了人力资源绩效。
通过部署基于云的 HCM 软件解决方案 SAP SuccessFactors Employee Central，New York Life 的员工和经理可以从单个门户执行一系列人力资源任务。
为了在严峻的市场条件下保持领先地位，EDF Energy 与 IBM Services® 合作，利用 SAP SuccessFactors 简化人力资源流程，在吸引和聘用顶尖人才的同时大幅提高了效率。
IBM 使用 RISE 以 SAP 为基础提供端到端业务转型服务。
2020 年对整个就业市场造成了严重破坏，但这并没有阻止员工为获得更高的薪水或更大的灵活性而更换工作。如果高管们想要留住顶尖人才，就必须了解不断变化的期望和动机。
IBM 是 SAP 最大、最具战略意义的联盟合作伙伴之一，致力于设计和构建定制解决方案，以满足您的业务需求，并在您使用 SAP SuccessFactors 向云计算转变的过程中提高运营效率。