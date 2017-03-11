Rise With Sap IBM 使用 RISE 以 SAP 为基础提供端到端业务转型服务。

员工期望什么？ 2020 年对整个就业市场造成了严重破坏，但这并没有阻止员工为获得更高的薪水或更大的灵活性而更换工作。如果高管们想要留住顶尖人才，就必须了解不断变化的期望和动机。