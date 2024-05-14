培训和发展计划通常涉及教育活动，这些活动可提高员工的知识水平，并为提高工作绩效注入更大的动力。这些举措帮助员工学习和获得新技能，以及获得职业发展所需的专业知识。
培训计划可以独立创建，也可以使用学习管理系统创建，目标是员工的长期发展。常见的培训方式包括入职指导、课堂讲座、成功案例、角色扮演、模拟和基于计算机的培训，包括在线学习。
有时称为人力资源开发 (HRD)，大多数员工培训和发展工作都是由组织的 HRD 职能推动的。这些工作大致分为两种类型的计划：
员工培训和发展
通过实施促进员工成长和保留的内部教育计划来改善业务成果的战略工具。
管理培训和发展
通过不断提高某些知识、技能和能力，将普通员工培养成管理者，将管理者培养成有效领导者的实践。
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成功的企业都明白，与其寻找新的人才，不如培养现有员工，这样更有利且更具有成本效益。
员工培训和发展计划的十大益处包括：
企业市场瞬息万变，企业必须灵活且轻松适应变化。科技是这一快速变革的关键驱动因素之一，其中自动化和人工智能 (AI) 处于领先地位。
以下是影响组织必须重新思考培训和发展的四个关键趋势。
AI 系统可以像人类一样处理非结构化信息。这些系统理解语言模式和感官输入，包括文本、图片和听觉提示。基于 AI 的软件可以根据学员的学习风格定制如何向学习者提供培训内容，根据学员过去的表现推荐内容，并预测哪些信息对他们接下来学习最重要。
敏捷学习是一个鼓励员工边做边学、经常迭代，同时激发组织变革和认同的过程。例如，IBM® 推出了 IBM Garage™，这是一种用于执行、扩展和管理组织的多项转型计划的工具。Ford Motor Company 和 Travelport 等公司正在全球各地利用 IBM Garage 营造开放式协作和持续学习的文化。https://www.ibm.com/cn-zh/garage
虽然远程学习由来已久，但新冠疫情凸显了企业对弹性、灵活、移动劳动力管理的需求。组织已经了解到，远程办公的员工需要高效、敬业并不断努力学习和改进。
最近的文章和行业调查表明，许多企业培训可能是无效的。对于大多数培训，学员并不会记住。企业必须通过有针对性的远程学习计划和“即时”移动设备培训，建立一种持续的自我指导、自我激励的学习文化。
组织还必须重新思考不久的将来需要哪些技能的大框架。IBM 最近的一项元数据级研究预测，由于 AI 支持的自动化，全球 12 个最大经济体的 1.2 亿名员工可能需要在未来三年内接受再培训。
该研究的几点洞察包括：
该研究得出的结论是，传统的招聘和培训不再那么有效，不同的战略和战术可以对缩小技能差距产生重大影响。几种战略和战术包括：
提高员工敬业度和生产力，加快执行员工技能再培训，并重新构想工作方式，以打造一个适应性强、基于技能、由 AI 驱动的组织。
要在不断变化的经济中保持竞争优势，就必须加快创新速度。您的挑战是拥有具备适当技能和工具的合适人才来推动数字化转型。
IBM 培训和认证使您能够获得证书，以展示自己掌握的专业知识。它旨在验证您在指定能力水平上执行与角色相关的任务和活动的技能和能力。
随着近期市场的变化和颠覆，组织需要一支具备数字技能和创新流程的员工队伍，以应对客户和员工不断变化的需求。
重点关注领域将确保您的员工能够在当前高效工作，同时加强您的业务弹性战略，帮助重返新常态。
要想获得人工智能可以为组织带来的巨大机遇和益处，需要具备旨在确保一致性和预期结果的技能发展计划。
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