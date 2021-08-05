尽管模拟和数字孪生都利用数字模型来复制系统的各种流程，但数字孪生实际上是一个虚拟环境，这使得它的研究内容更加丰富。数字孪生和模拟之间的差异很大程度上在于规模问题：模拟通常研究 1 个特定流程，而数字孪生可以运行任意数量的有用模拟来研究多个流程。

差异还不止于此。例如，模拟通常不会从实时数据中受益。但是，数字孪生是围绕双向信息流设计的，当对象传感器向系统处理器提供相关数据时，就会发生这种信息流，然后在处理器创建的洞察与原始源对象共享时再次发生这种信息流。

拥有与广泛领域相关的更好且不断更新的数据，再加上虚拟环境提供的额外计算能力，与标准模拟相比，数字孪生可以从更多的角度研究更多的问题，最终具有更大的潜力来改进产品和流程。