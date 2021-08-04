如今，制造商纷纷应用物联网 (IoT)、云计算、大数据分析以及 AI 和机器学习等新兴技术，将其整合到生产设施和整个运营过程之中。

智能工厂配有先进传感器、嵌入式软件和机器人，可收集并分析数据，从而做出更明智的决策。 通过将来自生产操作的数据与来自 ERP、供应链、客户服务及其他企业系统的运营数据相结合，可消除原有的信息孤岛，带来全新水平的可见性和洞察力，从而创造更高的价值。

借助这些数字技术，可以提高自动化程度、进行预测性维护、用自我优化的方式实现流程改进，最重要的是能够将工作效率和客户需求响应速度提高到前所未有的全新水平。

IBM 商业价值研究院的一项研究发现，智能制造可将生产缺陷检测率提升至 50％，同时将产量提高 20％。

建设智能工厂为制造业提供了拥抱第四次工业革命的重要契机。通过分析从工厂车间传感器收集到的海量大数据，可以确保实时洞察生产设备的运行状况，并帮助执行预测性维护，从而最大限度地减少设备停机时间。

通过利用高科技 IoT 设备，智能工厂可以实现生产效率提升和质量改进。使用人工智能驱动的视觉洞察分析技术取代传统的人工检测业务模式，有助于减少生产错误，同时节省金钱和时间。质量控制人员可以轻松设置一部连接到云端的智能手机，随时随地监控生产过程，而无需投入大量时间和精力。通过应用机器学习算法，制造商可以实时检测错误，而不必等到后期阶段，从而帮助降低维修成本。

工业 4.0 的概念和技术适用于各类工业制造企业，包括离散型制造与流程型制造，以及石油和天然气、采矿及其他工业领域，都有广泛的应用空间。

