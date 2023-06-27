为了实现“未来工厂”的地位，制造企业需要充分把握工业 4.0 的机遇。但是，当这些企业处理不同生命周期的复杂资产、难以连接的不同数据以及不断涌现的需要集成的尖端技术时，决策过程可能会充满挑战。这就是良好的制造业资产管理系统的用武之地。

几十年来，IBM® Maximo Application Suite 通过智能工厂资产管理，并提高整体设备效率 (OEE)，帮助消费品和汽车等行业管理生产线的资产和维护活动。这为企业资产管理 (EAM)、资产绩效管理 (APM) 和以可靠性为中心的维护 (RCM) 提供 AI 和物联网 (IoT) 解决方案。Maximo 可与企业资源规划 (ERP) 和制造执行系统 (MES) 等业务管理系统集成，帮助您将维护、检查和可靠性团队连接在一起，同时提高首次修复率。在这个简短的演示中了解 Maximo 如何能协助持续检测和纠正缺陷。