主页 资产管理 Maximo 使用 IBM Maximo Application Suite 实现以可靠性为中心的维护
充分利用 IBM Maximo Reliability Strategies 应用程序和内容库，以超过 25 年的 RCM 研究成果为坚实基础，快速启动运营
了解更多关于 RCM 的信息 了解实际应用
IBM Maximo Application Suite 可靠性策略图示
维护程序由可靠性工程师精心设计，适用于任何组织

如果您难以完成和扩展以可靠性为中心的维护 (RCM) 研究，Reliability Strategies 将是您的得力助手。其主要目标是最大限度地减少更换资产的需要并降低维护成本，从而优化设备可用性。要摆脱故障后维护或被动式维护，您需要更好地了解设备如何发生故障，并在故障发生之前主动减少故障。

因此，IBM® Maximo Application Suite 开拓创新、兼容并蓄，为 RCM 流程提供了专门构建的应用程序和内容库。这套独一无二的应用程序添加了 Reliability Strategies 及其支持内容库，使您可以获享市场上唯一一款将计算机化维护管理系统 (CMMS)、企业资产管理 (EAM)、资产绩效管理 (APM) 和现有 RCM 集成到单个平台上的解决方案，并通过强大的故障模式和影响分析 (FMEA) 及工作计划库实现加速。

 阅读更多关于 CMMS 与 EAM 的对比信息
解决方案简介

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优势 优化以可靠性为中心的维护

为可靠性工程师提供适用于 800 多种设备的预构建可靠性最佳实践。了解哪些维护任务具有成功实施的良好记录并制定维护计划，这样才能更快地部署成本节约策略。

 通过有效维护提高资产可靠性

通过专用的故障模式和影响分析 (FMEA) 视图（包括多种操作环境中的 50,000 多种通用故障模式），深入了解功能故障。这有助于评估组件、组合件和子系统，从而确定潜在的故障模式、根本原因、故障后果和影响。

 为所有设备部署经济高效的任务

利用 RCM 分析来减少猜测和不必要的维护工作。通过成功执行 RCM 程序，您的团队可以减少或消除对可靠性或安全性没有任何影响的任务。
Reliability Strategies 应用程序
简化维护策略 故障模式分析可助力推动以状态为基础的维护向以资产为基础转变。借助这款以可靠性为中心的维护应用程序，您的团队可以使用内容库中的现有策略快速构建具有相应作业计划任务的策略。此外，您的组织可以对预测性维护和预防性维护进行优化，确保实现高效可靠的资产运作，同时最大限度地降低成本。改进 RCM 流程和状态监控还可以提高预防性任务的效率，有助于减少故障和停机时间，使整体操作系统和利润更具成本效益。
Reliability Strategies Library
转变 RCM 流程 该内容库包含 58,000 多种故障模式、5,000 多个预防性维护任务（附带简单易懂的说明）以及适用于 800 多种物理资产的可靠性策略，可助您简化可靠性策略。借助该内容库，您的团队能够了解性能下降的时间范围，识别磨损程度和不必要的流程，将预防性维护任务映射到故障模式等等。最后，您的团队成员还能利用主题专家提供的大量数据和专业知识来简化维护技术和决策流程。
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