如果您难以完成和扩展以可靠性为中心的维护 (RCM) 研究，Reliability Strategies 将是您的得力助手。其主要目标是最大限度地减少更换资产的需要并降低维护成本，从而优化设备可用性。要摆脱故障后维护或被动式维护，您需要更好地了解设备如何发生故障，并在故障发生之前主动减少故障。

因此，IBM® Maximo Application Suite 开拓创新、兼容并蓄，为 RCM 流程提供了专门构建的应用程序和内容库。这套独一无二的应用程序添加了 Reliability Strategies 及其支持内容库，使您可以获享市场上唯一一款将计算机化维护管理系统 (CMMS)、企业资产管理 (EAM)、资产绩效管理 (APM) 和现有 RCM 集成到单个平台上的解决方案，并通过强大的故障模式和影响分析 (FMEA) 及工作计划库实现加速。