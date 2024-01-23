当员工选择按自己的方式行事（这种做法称为独立购买）时，他们就会放弃标准化采购渠道中固有的所有定价优势和其他效率优势。独立活动越普遍，对利润的影响就越大。

Global Manufacturing Company 是一家业务遍及 50 个国家或地区的先进电缆生产商，对于这家公司来说，采取激励措施来遏制非标准采购行为意义重大。正如该公司的流程负责人所指出的那样，挑战也在于此。她说：“我们深刻认识到，不合规采购是一种相对普遍的现象。而我们缺少方法来查明这类采购事件发生的方式、地点和程度。”

一个特别强大的动因是我们希望将机器人流程自动化 (RPA) 工具应用于采购到付款 (P2P) 周期。在采购领域，不合规的采购（比如在没有匹配采购单 (PO) 的情况下创建发票）会产生一些“异常”，需要手动去处理。鉴于自动化在很大程度上依赖于标准化流程，不言而喻，异常和自动化两者互不相容。因此，尽量减少异常是当务之急。

但首先您必须找到异常。现有的最佳证明是该公司的 SAP ERP 数据流。

确实，对于采购负责人来说，在数据驱动的层面上详细了解所发生的情况对于实际的流程优化至关重要。她解释说：“在我们长期的数字化转型路线图中，我们认为，实现过程流的透明度是我们自动化工作的重要前提。”