石油和天然气行业可以利用数字孪生体技术的 10 种方式

Chrystal R. China

几十年来，石油和天然气行业一直是全球经济的支柱。然而，市场波动、环境问题以及运营效率低下也促使这些行业必须进行调整和创新。数字孪生体的使用就是这样一项创新。

在数字化转型时代，数字孪生体正成为解决能源生产挑战的强大方案。数字孪生体技术源自工业物联网 (IoT) 的发展，正在通过帮助供应商优化资产管理、提升性能、降低运营成本和非计划停机时间，从而重塑石油和天然气行业格局。

什么是数字孪生(Digital Twin)？

数字孪生体是一种动态的虚拟表示形式，它能够实时模拟物理对象或系统的行为。通过将实时运行数据、历史信息和高级算法整合到一个综合的数字模型中，数字孪生体能够预测未来行为、优化运行效率，并以前所未有的深度洞察现实对象的运行状况。

小球在轨道上滚动的三维设计

石油和天然气领域的数字孪生体

数字孪生体最初由 NASA 用于航天任务的准备工作，但其应用范围现已极为广泛，尤其是在石油和天然气运营领域。数字孪生体技术可以实现以下目标：

  1. 预测性维护：数字孪生体在油气行业最有益的应用之一是预测性维护 (PdM)。在这种用例下，维护团队会创建设备的数字孪生体。孪生体将持续从物理资产收集数据，并使用预测性分析和机器学习 (ML) 算法来预测未来的性能。通过持续监控设备性能并将其与虚拟设备进行比较，运营人员可以预测潜在的故障或损坏。
  2. 高效安全的运营：数字孪生体技术可以显著提高运营效率。数字孪生体可以模拟各种操作场景，帮助团队了解不同的操作参数对性能的影响。然后，他们可以使用这些信息来优化运营、提高效率和生产力。例如，石油开采过程的数字孪生体可以帮助运营人员识别瓶颈，优化开采率。
  3. 资产优化：数字孪生体使运营人员能够充分利用关键的油气资产。油藏的数字孪生体可以帮助运营人员更好地理解油藏行为，并更有效地制定开采策略。这种方法结果是提高开采率并提高企业的盈利能力。
  4. 安全和应急准备：安全是石油和天然气行业的一个重要关注点，但数字孪生体可以通过多种方式增强安全性。数字孪生体将模拟一系列场景，以帮助运营人员优化操作程序并减轻潜在危险。例如，石油管道系统的数字孪生体可以帮助预测潜在的泄漏或破裂，使运营人员能够在发生危险故障之前修复管道。数字孪生体也可以用于员工培训，在无风险的环境中逼真地模拟危险情况，以便员工学习新技能和程序，并知道如何应对安全紧急情况。
  5. 可持续发展：石油和天然气行业面临着越来越大的压力，需要减少其对环境的影响。数字孪生体是这项工作中不可或缺的工具。通过模拟运营及其环境影响，企业可以制定战略来减少排放、管理废物并遵守环境法规。数字孪生体还可以模拟新法规和/或新技术的影响，帮助行业在技术不断进步和普及的过程中持续适应。
  6. 钻井运营优化:钻井运营复杂且成本高昂。数字孪生体可以通过模拟各种钻井情景并提供最佳策略的洞察，帮助优化这些作业流程。例如，钻井作业的数字孪生体可以确定最佳的钻井速度和方向，从而提高整体钻井精度。
  7. 油藏管理：通过创建油藏的数字孪生体，运营人员可以直观了解油藏行为，优化钻井策略，并最大化开采效率。这不仅优化了开采率，还延长了储层的生命周期。
  8. 供应链优化：石油和天然气供应链十分复杂。维护团队可以使用数字孪生体来模拟整个供应链，从而深入了解运营和物流情况，并识别潜在的瓶颈。
  9. 新系统设计和测试：设计和测试新设备和新系统是一个成本高昂、劳动密集型的过程。借助数字孪生体，工程师可以在虚拟环境中设计、测试和完善新系统，然后再花费时间和金钱进行实际构建。使用数字孪生体可以显著缩短开发周期，并提高最终产品的性能。
  10. 培训和技能发展：数字孪生体可以作为行业人员的实用培训工具。例如，将复杂炼油厂的数字孪生体与虚拟现实技术结合，可以为员工提供一个逼真的培训环境，帮助他们提升技能，从而增强安全规范并提升产品与工艺的整体质量。

数字孪生体在石油和天然气行业的未来

随着行业继续拥抱数字化，数字孪生体的作用预计将呈指数级增长。人工智能 (AI)、机器学习和 IoT 等技术的日益应用，将进一步增强数字孪生体的能力。此外，随着云计算的出现，无需对 IT 基础设施进行大量前期投资即可享受数字孪生体的优点，使得更多类型的公司能够更可行地实施数字孪生体。

展望未来，我们知道数字孪生体将在自动化中发挥至关重要的作用。例如，将数字孪生体与机器人和自主系统相结合，可以实现钻井作业的完全自动化运营。同样，数字孪生体可以促进天然气分配网络中智能电网的发展，从而实现更高效、更可靠的供应链。

随着各行业面临日益紧迫的可持续环境实践要求，数字孪生体技术也可以为向更清洁、更可再生的能源转型提供支持。风力涡轮机、太阳能电池板或整个可再生能源电网的数字孪生体有提高整体性能的潜力，使这些能源相对于化石燃料更具竞争力。

在勘探领域，数字孪生体可以彻底改变公司寻找新的石油和天然气储量的方式。借助地球地下结构的数字孪生体，石油和天然气公司可以准确预测新的天然气和石油田的位置，从而降低勘探成本和风险。

然而，要充分实现这些可能性，该行业必须克服几重障碍。公司将需要投资于员工队伍的数字技能开发，并解决与数据所有权、隐私和安全有关的复杂问题。他们还需要培养创新和敏捷的文化，因为数字革命将为传统的工作方式带来重大变化。

尽管存在这些挑战，但数字孪生体的潜在优点很大，不容忽视。随着石油和天然气行业向数字化和可持续发展之路迈进，数字孪生体有望成为其强大的工具。通过提供对未来的洞察，数字孪生体技术可以帮助行业预测、应对并引导即将到来的变化。

使用 IBM Maximo Application Suite 协助您管理数字孪生体技术

石油和天然气行业的数字孪生体时代才刚刚开始。通过提供物理世界和数字世界之间的实时链接，它们使运营人员能够以前所未有的方式理解、预测和生产系统。

然而，管理数字孪生体可能是一个复杂的过程，需要像IBM Maximo Application Suite 这样的高级软件解决方案。

随着令人期待的新技术继续发展，数字孪生体必将重新定义行业的未来。
