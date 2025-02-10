你的数字分身已正式问世。斯坦福大学的研究人员已成功创建超 1000 人的 AI 版本，这些数字分身据称能像人类本尊一样思考决策。近期发表的一篇论文详细阐述了这些虚拟副本的技术细节：它们不仅能模仿人类的基础行为，更能以惊人的精准度复刻本尊的性格特质、道德判断与决策模式。
企业正日益加大各类场景的数字副本构建力度——从航空发动机到整座城市皆在其列，核心诉求是在真实场景落地前，通过虚拟环境完成方案测试与验证。而此次向人类心智建模的跨越，更开辟了全新前沿领域：试想，无论是测试数千人对某项政策调整的反应，还是预判消费者对新产品的接受度，都能在落地实施前通过数字副本完成模拟推演。
IBM watsonx.ai 产品管理高级总监 Maryam Ashoori 表示：“数字孪生体可以帮助企业快速测试产品和创意。”
数字孪生体革命已跨越两大核心领域：一是工业系统的实体世界，二是人类行为的复杂场景。在英国，天然气分销商 SGN 正携手 IBM 等合作伙伴牵头推进一项数字孪生体项目，旨在优化管网运营效率。而在德国西门子的“数字灯塔工厂”，虚拟副本已展现出显著价值；据实践数据显示，其助力工厂生产力提升 69%，同时将运营成本降低 42%。
与此同时，斯坦福大学以人为本人工智能研究院 (HAII) 正开拓另一全新领域：复刻人类决策模式。这支由斯坦福大学、西北大学、华盛顿大学及谷歌 DeepMind 的研究人员组成的团队，致力于构建一个虚拟人群体，为政策制定与产品创新提供前置测试场景。
该研究团队的技术方案需经过极为细致的测试验证。斯坦福大学研究人员精心筛选了 1052 名受访者。这些参与者在年龄、种族、性别、族裔、教育水平及政治理念等维度均能代表美国人口统计特征，并对其开展了标准化访谈。“我们能够创建出这些基于真实人类的开放式智能体，这一成果令人惊叹，” 主导该研究的斯坦福大学计算机科学研究生 Joon Sung Park 表示。
但是，这些数字分身真的可以复制人类吗？验证结果令人震惊。研究团队让人类受试者及其数字孪生体同步参与了人格评估、经济决策博弈及社会科学实验。结果显示，数字分身对综合社会调查问题的回答与人类本尊的一致性达 85%——这一准确率与人类受试者在两周后重复作答时的自我一致性基本持平。此外，这些智能体在人格测试中的相关性达 80%，在经济决策博弈中的相关性为 66%。
“我们认为，这类智能体将为未来大量政策制定与科学研究提供核心动力，”Park 表示。他的团队设想将这些模拟人群作为研究测试平台，用于政策提案，进而优化决策流程。
该技术的应用场景已从公用事业领域延伸至制造业。西门子股份公司项目经理 Theo Papadopoulos 表示，在西门子“数字灯塔工厂”，通过虚拟测试实现了 69% 的生产力提升。
“我们正从单纯的结果模拟与测试，迈向采用融合真实世界数据的动态工具，”Papadopoulos 表示，“如今的数字孪生体已能够分析实时数据、预测未来场景，甚至实时给出行动建议或直接执行操作。”
他解释道：“数字孪生体技术还能促进跨部门协作，并贯穿产品全生命周期，提升协同效率。”
Domino Data Lab 的 AI 战略主管 Kjell Carlsson 表示，数字孪生体技术的这一演变反映了人工智能与人类行为之间关系的一个更广泛的真相。
“人类的可预测性远比我们自身意识到的更强，”他补充道，“我们的大部分偏好与常规行为，都能通过机器学习和生成式 AI 被精准捕捉并复刻，这种技术能力既可为善意用途赋能，也可能被用于恶意目的。”
营销机构已开始利用 AI 虚拟角色组建虚拟焦点小组，针对不同人群特征测试营销信息的传播效果。在客户服务中心领域，IBM 的 Ashoori 构想了能够解读并回应客户情绪的 AI 智能体解决方案。
“假设你对某项服务感到不满，”她说道，“未来的客服 AI 智能体将能检测到你的情绪状态，并自动调整沟通方式以平息局面。这是一种双赢，客户的体验得到改善，企业也能更快地解决问题。”
但该技术仍存在局限性。Carlsson 提醒道：“一旦你要求人们深入思考自身偏好，或是对复杂决策进行理性分析，这些模型就会显得力不从心。”
出于隐私和安全考虑，工业数字孪生体和行为数字孪生体也加以仔细监督。斯坦福大学团队设立了严格的安全防护机制：参与者拥有其数字分身的所有权，可通过审计日志监控使用情况，或完全撤回授权。外部研究人员需提交访问申请，并承诺严格遵守隐私保护要求。
虽然迄今为止大部分讨论都关注 AI 在内容创作和自动化方面的作用，但 Ashoori 认为这些智能体有更加广阔的未来——它们可以适应我们在不同环境下的沟通方式。Ashoori 强调，这项技术引发了有关真实性和决策的深刻问题。
“如今，我们未必能精准区分内容是 AI 生成还是人类创作，”她表示，“作为内容创作者，我希望这个数字分身能精准复刻我的风格、沟通语气以及信息传递方式。无论是在专业场合发言，还是在家中与孩子交流，我都希望这个智能体能够学习并模仿我在不同场景下的行为模式与个性特质。”
Ashoori 表示，即便研究人员仍在全力应对这些问题，也需让实际考量引领技术部署。
“核心问题在于智能体能提供何种价值，”她强调，“你必须追问其附加价值所在。否则，只是在无意义地复杂化系统。如果某种场景下，技术价值显而易见且足以支撑投入成本，企业就应充分把握这一机遇。”
