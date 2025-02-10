Domino Data Lab 的 AI 战略主管 Kjell Carlsson 表示，数字孪生体技术的这一演变反映了人工智能与人类行为之间关系的一个更广泛的真相。

“人类的可预测性远比我们自身意识到的更强，”他补充道，“我们的大部分偏好与常规行为，都能通过机器学习和生成式 AI 被精准捕捉并复刻，这种技术能力既可为善意用途赋能，也可能被用于恶意目的。”

营销机构已开始利用 AI 虚拟角色组建虚拟焦点小组，针对不同人群特征测试营销信息的传播效果。在客户服务中心领域，IBM 的 Ashoori 构想了能够解读并回应客户情绪的 AI 智能体解决方案。

“假设你对某项服务感到不满，”她说道，“未来的客服 AI 智能体将能检测到你的情绪状态，并自动调整沟通方式以平息局面。这是一种双赢，客户的体验得到改善，企业也能更快地解决问题。”

但该技术仍存在局限性。Carlsson 提醒道：“一旦你要求人们深入思考自身偏好，或是对复杂决策进行理性分析，这些模型就会显得力不从心。”

出于隐私和安全考虑，工业数字孪生体和行为数字孪生体也加以仔细监督。斯坦福大学团队设立了严格的安全防护机制：参与者拥有其数字分身的所有权，可通过审计日志监控使用情况，或完全撤回授权。外部研究人员需提交访问申请，并承诺严格遵守隐私保护要求。

虽然迄今为止大部分讨论都关注 AI 在内容创作和自动化方面的作用，但 Ashoori 认为这些智能体有更加广阔的未来——它们可以适应我们在不同环境下的沟通方式。Ashoori 强调，这项技术引发了有关真实性和决策的深刻问题。

“如今，我们未必能精准区分内容是 AI 生成还是人类创作，”她表示，“作为内容创作者，我希望这个数字分身能精准复刻我的风格、沟通语气以及信息传递方式。无论是在专业场合发言，还是在家中与孩子交流，我都希望这个智能体能够学习并模仿我在不同场景下的行为模式与个性特质。”

Ashoori 表示，即便研究人员仍在全力应对这些问题，也需让实际考量引领技术部署。

“核心问题在于智能体能提供何种价值，”她强调，“你必须追问其附加价值所在。否则，只是在无意义地复杂化系统。如果某种场景下，技术价值显而易见且足以支撑投入成本，企业就应充分把握这一机遇。”